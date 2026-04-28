Indonesia Train Accident: ઈન્ડોનેશિયાની રાજધાની જાકર્તામાં ભીષણ ટ્રેન અકસ્માતમાં 7 લોકોના મૃત્યુ થયા હોવાના સમાચાર છે જ્યારે અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે. જાણો વધુ વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 28, 2026, 08:47 AM IST

Indonesia: રાજધાની જકાર્તામાં ભયાનક ટ્રેન અકસ્માતમાં 7 લોકોના મોત અનેક લોકો ઘાયલ

ઈન્ડોનેશિયાની રાજધાની જકાર્તા પાસે બેકાસી તિમુર સ્ટેશન પર સોમવારે બે ટ્રેનો વચ્ચે ભીષણ અથડામણ થઈ જેમાં ઓછામાં ઓછા 7 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ અનેક મુસાફરો હજુ પણ આ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત ટ્રેનના ડબ્બામાં ફસાયેલા છે. ઘટનાસ્થળે બચાવકાર્ય ચાલુ છે. સરકારી રેલવે કંપનીએ આ અકસ્માત માટે મુસાફરોની માફી પણ માંગી છે. 

સમાચાર એજન્સીના રિપોર્ટ મુજબ અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ આર્ગો બ્રોમો એન્ગ્રેક નામની લાંબા અંતરની ટ્રેને સ્ટેશન પર ઊભેલી એક કોમ્પ્યુટર ટ્રેનના છેલ્લા ડબ્બાને પાછળથી જોરદાર ટક્કર મારી હતી. અથડામણ એટલી ભયાનક હતી કે અનેક મુસાફરો કાટમાળમાં ફસાઈ ગયા. રાજ્ય દ્વારા સંચાલિત રેલવે કંપની પીટી કેરેતા આપી ઈન્ડોશિયાએ 38 ઘાયલોને તરત જ હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યાની પુષ્ટિ કરી છે. 

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે અકસ્માતનો ભોગ બનેલો ડબ્બો મહિલાઓ માટે અનામત હતો. જેને ઉત્પીડનથી બચાવવા માટે અલગ રાખવામાં આવે છે. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યાં મુજબ ટક્કર બાદ સ્ટેશન પર અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. બચાવ દળ ખુબ જદ્દોજહેમત બાદ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત ડબ્બામાં ફસાયેલા લોકો સુધી પહોંચવાની કોશિશમાં છે. થોડી રાહત એ રહી કે આર્ગો બ્રોમો એન્ગ્રેક ટ્રેનમાં સવાર તમામ 240 મુસાફરો સુરક્ષિત છે. 

રેલવે એ માંગી માફી
જકાર્તા પોલીસ પ્રમુખ આસિફ એડી સુહેરીએ જણાવ્યું કે અકસ્માતના કારણોની તપાસ શરૂ કરી દેવાઈ છે. આ ઉપરાંત સરકારી રેલવે કંપનીએ આ અકસ્માત માટે લોકોની માફી માંગી છે. બીજી બાજુ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ વીડિયોમાં સ્ટેશન પર મુસાફરો અને પોતાના પરિજનોની તપાસમાં લાગેલા લોકો જોવા મળી રહ્યા છે. 

અત્રે નોંધનીય છે કે ઈન્ડોનેશિયામાં જૂના રેલવે નેટવર્ક સિસ્ટમના કારણે આ પ્રકારના અકસ્માત પહેલા પણ જોવા મળ્યા છે. જાન્યુઆરી 2024માં પશ્ચિમ જાવામાં બે ટ્રેનોની ટક્કરમાં 4 લોકો માર્યા ગયા હતા. જ્યારે 2010માં મધ્ય જાવામાં એક ટ્રેને બીજી ટ્રેનને પાછળથી ટક્કર મારી હતી જેમાં 36 લોકોના જીવ ગયા હતા. ઓક્ટોબર 2013માં પણ એક માનવરહિત રેલવે ક્રોસિંગ પર ટ્રેન અને મિની બસની ટક્કરમાં 13 લોકો માર્યા ગયા હતા. 

 

Viral Raval

আসীস্ট্যান্ট ন্যূঝ এডিটর তরীকে Z 24 কলাক সাথে কার্যরত. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

