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ભારતની એક ચાલથી પાકમાં મચ્યો હાહાકાર! પાણી માટે તરસી રહ્યા છે સિંધ-બલૂચિસ્તાન જેવા વિસ્તારો

Indus Waters Treaty: ભારતે સિંધુ જળ સંધિ પર જે રોક લગાવી છે, ત્યારબાદ પાકિસ્તાનના સિંધ અને બલૂચિસ્તાન પ્રાંતોમાં ગંભીર જળ સંકટની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. નહેરોમાં પાણીની અછતને કારણે ખેતી પર માઠી અસર પડી રહી છે અને લાખો લોકો સામે આજીવિકાનું સંકટ ઊભું થયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 13, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:47 PM IST
ભારતની એક ચાલથી પાકમાં મચ્યો હાહાકાર! પાણી માટે તરસી રહ્યા છે સિંધ-બલૂચિસ્તાન જેવા વિસ્તારો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ભારતની એક ચાલથી પાકિસ્તાનમાં મચ્યો હાહાકાર! પાણી માટે તરસી રહ્યા છે સિંધ-બલૂચિસ્તાન.
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