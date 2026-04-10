ટ્રમ્પનો યુદ્ધ લડવાનો શોખ અમેરિકાને ભારે પડ્યો, મોંઘવારી પહોંચી આસમાને, ગેસની કિંમતોએ તોડ્યો 60 વર્ષનો રેકોર્ડ

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldટ્રમ્પનો યુદ્ધ લડવાનો શોખ અમેરિકાને ભારે પડ્યો, મોંઘવારી પહોંચી આસમાને, ગેસની કિંમતોએ તોડ્યો 60 વર્ષનો રેકોર્ડ

US oil prices Hike: ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધને કારણે અમેરિકામાં મોંઘવારીએ છેલ્લા બે વર્ષનડા રેકોર્ડ તોડી દીધા છે. તાજેતરમાં તેલની કિંમતોમાં ભારે વધારો થયો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:57 PM IST
  • માર્ચમાં મોંઘવારી દર વધીને 3.3 ટકા પર પહોંચ્યો
  • ઈરાન યુદ્ધને કારણે તેલની કિંમતોમાં ભારે વધારો
  • અમેરિકામાં મોંઘવારી વધતા સામાન્ય લોકો પરેશાન

અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર દુનિયાભરમાં જોવા મળી રહી છે. અમેરિકામાં પણ મોંઘવારીનો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે. મોંઘવારીએ બે વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી દીધો છે. તાજેતરના સમાચારો પ્રમાણે અમેરિકામાં ફુગાવો પાછલા મહિને લગભગ બે વર્ષમાં રેકોર્ડતોડ વધી ગયો છે. કારણ કે ઈરાન સાથે યુદ્ધને કારણે તેલના ભાવમાં વધારો થયો છે. જેની અસર સમગ્ર અર્થવ્યવસ્થા પર જોવા મળી રહી છે.

આસમાને પહોંચી તેલની કિંમત
શ્રમ વિભાગના રિપોર્ટ પ્રમાણે ઉપભોક્તા કિંમતોમાં માર્ચ સુધી 12 મહિનામાં 3.3 ટકા વધારો થયો છે, જે ફેબ્રુઆરીમાં 2.1 ટકા હતા. આ વધારો વર્ષ 2022 બાદના સૌથી મોટા માસિક પરિવર્તનોમાંથી એક છે. જ્યારે દુનિયા રશિયા દ્વારા યુક્રેન પર આક્રમણને કારણે સંકટનો સામનો કરી રહી હતી. રિપોર્ટ અનુસાર પાછલા મહિને પેટ્રોલ પંપો પર કિંમતોમાં ભારે વધારો જોવા મળ્યો, કારણ કે યુદ્ધને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રીટ બંધ થવાને કારણે તેલની કિંમતો આસમાને પહોંચી ગઈ હતી.

રાજ્યો પર પણ થઈ રહી છે અસર
ગેસની કિંમતોમાં ફેબ્રુઆરીથી માર્ચ સુધી 21.2 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો. 1967માં સરકારે આંકડા જાહેર કરવાનું શરૂ કર્યું હતું, ત્યારબાદ આ સૌથી મોટો વધારો છે. તેલ અને ઈંધણની કિંમતોમાં 30 ટકાથી પણ વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, જે ફેબ્રુઆરી 2000 બાદથી સૌથી મોટી વૃદ્ધિ છે. તેની અસર સામાન્ય રીતે કેલિફોર્નિયા જેવા રાજ્યોમાં જોવા મળી રહી છે, જ્યાં ગેસની કિંમતો અમેરિકાના બાકી હિસ્સાની તુલનામાં વધુ હતી.

સામાન્ય લોકો પરેશાન
અમેરિકી ઓટોમોબાઇલ એસોસિએશન અનુસાર ગુરૂવારે કેલિફોર્નિયામાં એક ગેલન ગેસની કિંમત 5.93 ડોલર (ભારતીય રૂપિયામાં 550.68) હતી, જ્યારે દેશભરમાં લગભગ 4.16 ડોલર (ભારતીય રૂપિયામાં 386.3) હતી. કિંમતોમાં આવી રહેલા ઉછાળની અસર સામાન્ય લોકો પર પણ પડી છે. સામાન્ય લોકો આ કિંમતોને ભયાનક ગણાવી રહ્યાં છે. લોકોનું કહેવું છે કે અમેરિકામાં કિંમતોના વધારાને જોતા હવે તેમણે ગાડી કાઢવાનું બંધ કરી દીધું છે.

કોર મોંઘવારી અને અન્ય ક્ષેત્રો પર અસર
મોંઘવારીના આંકડા સમજવા માટે કોર પ્રાઇસ (Core Prices) ને જોવી જરૂરી છે, જેમાં અસ્થિર ખાદ્ય અને ઉર્જા શ્રેણીઓને સામેલ કરવામાં આવતી નથી.

કોર મોંઘવારી (વાર્ષિક): માર્ચમાં તે 2.6 ટકા રહી, જે ફેબ્રુઆરીમાં 2.5 ટકા હતી.

માસિક વૃદ્ધિઃ માર્ચમાં કોર કિંમતોમાં માત્ર 0.2 ટકાનો સામાન્ય વધારો થયો.

તેનો મતલબ છે કે હજુ તેલની કિંમતોમાં વધારાની અસર કરિયાણાના સામાન કે અન્ય સેવાઓ સુધી સંપૂર્ણ રીતે ફેલાઈ નથી. પરંતુ અર્થશાસ્ત્રીઓનું કહેવું છે કે આ માત્ર સમયની વાત છે. જ્યારે પરિવહન ખર્ચ વધશે તો આવનારા સમયમાં ખાવા-પીવાની વસ્તુના ભાવ પણ વધી શકે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

