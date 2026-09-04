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નેપાળની ત્રાસદીની આ ઈનસાઈડ સ્ટોરી, જાણો કેમ મરી ગયા 1300 લોકો અને 5000 લોકો છે ગુમ

નેપાળમાં વિનાશકારી પૂર આવ્યાને 8 દિવસ થઈ ગયા છે. આ દિવસોમાં મૃત્યુઆંક સતત વધી રહ્યો છે. લોકો પોતાના સ્વજનોને શોધી રહ્યા છે પરંતુ જમીન પર તબાહીની સ્થિતિ એટલી ભયાનક છે કે, હવે કોઈના જીવતા બચવાની કોઈ શક્યતા નજરે પડતી નથી. આ બધાની વચ્ચે એક સવાલ સતત ઉભો છે કે, જો નેપાળને ગ્લેશિયર તુટવાની ચેતવણી 38 મિનીટને બદલે 2 કલાક પહેલા મળી હોત તો શું થાત. એ 38 મિનિટમાં શું થયું. સમજો નેપાળની ત્રાસદીની આ ઈનસાઈડ સ્ટોરી...

Published: Sep 04, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:49 PM IST
નેપાળની ત્રાસદીની આ ઈનસાઈડ સ્ટોરી, જાણો કેમ મરી ગયા 1300 લોકો અને 5000 લોકો છે ગુમ

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