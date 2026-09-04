/નેપાળની ત્રાસદીની આ ઈનસાઈડ સ્ટોરી, જાણો કેમ મરી ગયા 1300 લોકો અને 5000 લોકો છે ગુમ

8 દિવસ બાદ નેપાળના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની હાલત કંઈક આવી ભયાનક છે. ચારે તરફ કેટલાય ફૂટ સુધી ભરાયેલો કાટમાળ, અને કાટમાળમાં જિંદગીઓ શોધતા લોકો. તબાહી જોઈને લોકો ભગવાનને યાદ કરી રહ્યા છે..આખરે આ કેવી સજા મળી રહી છે. પૂરમાં લાપતા થયેલા પોતાના સ્વજનોની ભાળ ન મળતાં લોકો આ રીતે તેમના નામના પૂતળાં બનાવીને તેમનો અંતિમ સંસ્કાર કરી રહ્યા છે. આજે 2 લોકો જીવતા મળી આવ્યા છે. જેને કારણે લોકો ટનલોમાં હજુ પણ જીવંત હોવાની આશાઓ બંધાઈ છે. ભયાનક ત્રાસદી વચ્ચે આજે પણ એ સવાલ યથાવત છે કે શું નેપાળને પહેલાથી જાણ કરાઈ હોત તો આ હાલતમાંથી બચાવી શકાયું હોત? તેને એક ટાઈમલાઈનથી સમજીએ.
26 ઓગસ્ટની સવાર
8.37 વાગ્યે ગ્લેશિયર તૂટ્યું
પરંતુ લોકોને પહેલું એલર્ટ
38 મિનિટ બાદ 9.15 વાગ્યે મળ્યું
એલર્ટ મળ્યું ત્યાં સુધીમાં નુવાકોટ, ધાદિંગ, રસુવા, ચિતવન તબાહ થઈ ગયા હતા. તમે પોતે વિચારો કે 38 મિનિટમાં કોઈ વ્યક્તિ કેવી રીતે ભાગી શકે? તે પોતાને કે પોતાના પરિવારને કેટલી દૂર લઈ જઈ શકે, જ્યારે તેની પાછળ 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકથી પણ વધુ ઝડપે પાણી આગળ વધી રહ્યું હોય. નેપાળની ત્રાસદીની તપાસમાં લાગેલા ભૂ-વૈજ્ઞાનિકોનો દાવો છે કે 26 ઓગસ્ટની સવારે 8.37 વાગ્યે 6 ફૂટબોલ મેદાન જેટલા કદનું ગ્લેશિયર તૂટી પડ્યું. ત્યાર બાદ પાણી, બરફ અને પહાડોનો કાટમાળ એટલી ઝડપથી નીચે આવ્યો કે થોડી જ મિનિટોમાં બધું જ તબાહ થઈ ગયું.
#WATCH | Nepal | Rescue workers rescue one person from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydel project
Video source: Nepali Army pic.twitter.com/H73CLoPhL5
— ANI (@ANI) September 4, 2026
લોકોને જે ચેતવણી 38 મિનિટ પહેલા મળી, જો એ 2 કલાક પહેલા મળી હોત તો આટલા લોકોના જીવ ન ગયા હોત. જાણકારોના મતે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સાયરન વગાડવા જોઈતા હતા, લોકોના મોબાઈલ પર સ્ટ્રોંગ એલર્ટનો અવાજ આવવો જોઈતો હતો, પરંતુ આવું કંઈ જ થયું નહીં.
નેપાળને સમયસર એલર્ટ કેમ ન મળ્યું?
હકીકતમાં નેપાળમાં ઉત્તરી હિમાલયનો મોટો વિસ્તાર બ્લાઈન્ડ સ્પોટ છે
આ વિસ્તારની દેખરેખ ન તો નેપાળ કરે છે અને ન તો તિબેટ ઓથોરિટી
બ્લાઈન્ડ સ્પોટ ધરાવતો આ વિસ્તાર તિબેટના જિરૉંગ કાઉન્ટીમાં છે
અહીં જ લ્હેંદે ખોલા નદી ઉપર ગ્લેશિયર તૂટ્યું અને નદીના રસ્તે પૂર આવ્યું
આ જળતાંડવે ભોટેકોશી અને ત્રિશૂલી નદી મારફતે મોટા વિસ્તારમાં ફેલાઈ ગયો
ચીને સાથે 2019માં અર્લી વોર્નિંગ પ્રોટોકોલ માટે કરાર થયો હતો.
પરંતુ કરાર થયા બાદ પણ ચીની એજન્સીઓએ જોખમી ગ્લેશિયરની અવગણના કરી
ભોટે કોશી પૂરમાં મૃત્યુઆંક ૧,૨૮૭ થયો છે. પૂરને કારણે ૫,૦૮૩ લોકો ગુમ થયા છે. ગુમ થયેલા લોકોમાં ૫૮૩ વિદેશી નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે. અત્યાર સુધીમાં ૧૩,૦૯૩ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
|રાસુવામાં
|૧૪૦
|નુવાકોટમાં
|૧૮૪
|ધાડિંગમાં
|૬૩
|ગોરખામાં
|૭૨
|નવલપરાસી પૂર્વમાં
|૨૧૯
|નવલપરાસી પશ્ચિમમાં
|૨૧૨
|તાનાહુનમાં
|૩૮
|ચિતવાનમાં
|૩૫૯.
१० दिनको कठिन संघर्षपछि—दुई जीवनको पुनर्जन्म, आशाको अद्भुत विजय#Trishuli3A सुरुङबाट दुई जनाको जिवितै उद्धार#NepaliArmy#नेपालीसेना#BhotekoshiFlood pic.twitter.com/MTnY9UlOG5
— Nepali Army (@NepaliArmyHQ) September 4, 2026
આ જ બેદરકારી આજે નેપાળને એટલી ભારે પડી રહી છે કે તેમાંથી બહાર આવવામાં દાયકાઓનો સમય લાગી શકે છે. રસ્તાઓ, પુલો, હાઈડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સ બધું જ ધ્વસ્ત થઈ ચૂક્યું છે. સૈંકડો ગામડાંઓનું કોઈ અસ્તિત્વ જ બચ્યું નથી. 1 હજારથી વધુ લોકોના મૃત્યુનો જે આંકડો સામે આવી રહ્યો છે, તે માત્ર એક અંદાજ છે. વાસ્તવિક સંખ્યા ઘણી વધારે હોઈ શકે છે. આ દરમિયાન એક ડરાવનારા સમાચાર પણ છે રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં જોડાયેલા કર્મચારીઓ બીમાર પડી રહ્યા છે. 8 દિવસ બાદ કાટમાળમાંથી મૃતદેહો સડવાની તીવ્ર દુર્ગંધ આવી રહી છે. જાણકારોનું માનવું છે કે તેના કારણે નેપાળમાં મોટી મહામારી ફેલાઈ શકે છે...
#WATCH | Trishuli, Nepal | Rescue workers have rescued two persons from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydropower project ten days after the floods struck Nepal on August 26
According to the rescue team, voices of more than one person were heard from inside the tunnel… pic.twitter.com/7AjhEgzP5I
— ANI (@ANI) September 4, 2026
પડોશી દેશ નેપાળ પર કુદરતનો એવો કાળ ત્રાટક્યો છે કે આખી દુનિયા ફફડી ઉઠી છે. લાંગટાંગ લિરુંગ ગ્લેશિયર શું ફાટ્યું... જાણે તબાહીનો જ્વાળામુખી ફાટી નીકળ્યો હોય! ફ્લેશ ફ્લડ અને ભયાનક ભૂસ્ખલને ગણતરીની મિનિટોમાં હસતા-રમતા પહાડોને શ્મશાનમાં ફેરવી નાખ્યા છે. ભારે તબાહી અને વિનાશના આ સમયમાં ભારતે ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે તે સંકટનો સૌથી મોટો સાથીદાર છે. નેપાળમાં અત્યારે દુનિયાનું સૌથી ખતરનાક રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. ભારતીય સેનાના જાંબાજ જવાનો નેપાળની સ્પેશિયલ ફોર્સ સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને મોતની ટનલોમાં જિંદગીની શોધખોળ કરી રહ્યા છે.
નેપાળમાં આવેલી આ આપત્તિ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે જ્યારે પ્રકૃતિ પોતાનું રૌદ્ર રૂપ બતાવે છે, ત્યારે માનવી લાચાર થઈ જાય છે. પરંતુ માનવતા ક્યારેય હારતી નથી. ડરામણી આ ટનલોમાં જ્યાં માત્ર સન્નાટો છે, ત્યાં આપણા ભારતીય સેનાના જવાનો પોતાના જીવની બાજી લગાવીને જીવતી જિંદગીઓ શોધી રહ્યા છે. 163થી વધુ ભારતીયોને સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવાયા છે, અને આશા છે કે મોતની ટનલોની છાતી ચીરીને બાકીના ફસાયેલા લોકોને પણ સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવામાં આવશે. આખી દુનિયાની પ્રાર્થનાઓ નેપાળ સાથે છે અને સલામ છે ભારતીય સેનાના એ જાંબાજોને જે આ 'મોતની ટનલ સામેની જંગ'માં જિંદગીની શોધખોળ માટે અડીખમ ઊભા છે...