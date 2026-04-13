ઈરાન પાસે પરમાણુ હથિયાર હોવા દુનિયા માટે આટલું ખતરનાક છે, Inside સ્ટોરીમાં જુઓ અમેરિકા કેમ ગુસ્સે ભરાયું છે!
Iran Nuclear Power : પરમાણુ હથિયારને કારણ ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચેની વાત બગડી ગઈ. આખરે શિયા મુલ્કના ન્યૂક્લિયર પાવર બનવાના સપનાથી અમેરિકા કેમ ગભરાયું છે. ઈરાનની આ નીતિથી કેમ અન્ય દેશો ફફડે છે, તેની વૈશ્વિક અસર શુ થશે તે જોઈએ.
Iran America War : પરમાણુ હથિયારોનો ફેલાવો ન થાય, તેના માટે ઈરાન પર સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સાથે સાથે અમેરિકાએ પણ અનેક પ્રકારના પ્રતિબંધ લગાવ્યા છે. મધ્ય પૂર્વમાં પરમાણુ સ્પર્ધાને લઈને આતંકી સંગઠનોમાં હુતી, હિજબુલ્લાહ અને હમાસ પર લગામ કસવા માટે ઈરાન પર પ્રતિબંધ જરૂરી છે. ઈઝરાયેલના અસ્તિત્વને નકારનારા ઈરાના હાથ પરમાણુ બોમ્બ લાગવાથી વૈશ્વિક મોટી અસર પડી શકે છે. તેથી પરમાણુ કાર્યક્રમ પર પૂર્ણવિરામ અમેરિકાની મહત્વની શરત છે.
પરમાણુ કરાર પર ગાજ વરસી
ઈરાન પર અમેરિકા-ઈઝરાયેલને સ્થાયી રીતે રોકવા માટે ઈસ્લામાબાદમાં 21 કલાક સુધી કરાયેલી વાર્તા અસફળ રહી. મધ્યપૂર્વમાં શાંતિ, ઈરાન પરમાણુ બોમ્બના કાર્યક્રમને પૂરી રીતે રોકવું જરૂરી છે, અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખોલવા માટે કરાયેલી ચર્ચા અસફળ રહી. દુનિયાભરની નજર આ ચર્ચા પર હતી. તેના અસફળ રહેવાનું મોટુ કારણ હોર્મુઝ પર ઈરાનનું નિયંત્રણ અને તેનો પરમાણુ કાર્યક્રમ છે.
અમેરિકા નથી ઈચ્છતું કે ઈરાન પાસે પરમાણુ બોમ્બ હોય. અમેરિકા તેનો પરમાણુ કાર્યક્રમને નાબૂદ કરવા માગે છે, પરંતુ ઈરાન તેને પોતાનો અધિકાર માને છે. આ કારણે ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચેની વાર્તા સફળ ન થઈ શકી. ઈરાનને અમેરિકાનું દબાણ પસંદ ન આવ્યું. તેનું કહેવું છે કે, યુરેનિયમ સંવર્ધન પૂરી રીતે ખત્મ નહિ કરે, પરંતુ પરમાણુ હથિયાર નહિ બનાવે.
ઈરાનમાં ઈસ્લામિક ક્રાંતિ આવ્યા બાદ અમેરિકા અને ઈરાનની વચ્ચે ભરોસોમાં દરાર આવી છે. અમેરિકાને ઈરાન પર જરા પણ ભરોસો નથી.
જો ઈરાનની પરમાણુ બોમ્બ મળશે તો શું થશે
જો ઈરાન પરમાણુ હથિયાર બનાવી લે છે, તો મધ્યપૂર્વમાં ક્ષેત્રીય અસંતુલન પેદા હોવાથીનો તર્ક અમેરિકાએ લગાવ્યો છે. ઈરાનના પાડોશી દેશો સાઉદી અરબ, કતાર, યુએઈ, બહરીન, તુર્કી, ઈઝરાયેલ સહિત તમામ દેશ પરમાણુ હથિયાર બનાવવાની હોડમાં સામેલ થઈ શકે છે. તેનાથી સમગ્ર મધ્યપૂર્વ અને સમગ્ર દુનિયાને ખતરો પેદા થશે. હાલ ઈસ્લામિક દેશોમાં માત્ર પાકિસ્તાન પાસે પરમાણુ બોમ્બ છે. તે આ કારણે જ ભારતને ડર બતાવતું આવ્યું છે.
આ પણ વાંચો :
અમેરિકાનો મિત્ર દેશ ઈઝરાયેલ પરમાણ સંપન્ન છે. તેમ છતા ઈરાનનું પરમાણુ શક્તિ સંપન્ન હોવુ તેની સુરક્ષા માટે ખાતરનાક છે. 1979 માં ઈસ્લામિક ક્રાંતિ પહેલા ઈરાનના ઈઝરાયેલ સાથે સંબંધો બહુ જ સારા હતા. 1950 માં ઈરાને ઈઝરાયેલને એક રાષ્ટ્રના રૂપમાં માન્યતા આપી હતી. આવું કરનાર ઈરીન એ શરૂઆતી દેશોમાં સામેલ હતું, જેઓએ ઈઝરાયેલને રાષ્ટ્રના રૂપમાં સ્વીકાર્યું. પરંતું ઈસ્લામિક ક્રાંતિ બાદ ઈરાને તેને દુશ્મન દેશ ગણાવ્યું. વિશ્વના નક્શામાથી હટાવવાની વાત કરી. ઈઝરાયેલ માટે ઈરાનનું પરમાણુ શક્તિ સંપન્ન હોવું ખતરાની ઘંટડી સમાન છે. આ ઉપરાંત હમાસથી ઈઝરાયેલનુ યુદ્ધ લાંબા સમય સુધી ચાલ્યું. હમાસને નબળુ પાડવામાં ઈઝરાયેલ સફળ રહ્યું. પરંતું ઈરાનના પરમાણુ સંપન્ન હોવાથી એકવાર ફરીથી હમાસ રાજકીય રીતે જીવંત થઈ જશે.
હિજબુલ્લા, હુતી, હમાસ જેવા આતંકીઓ સુધી પરમાણુ બોમ્બ પહોંચશે
ઈરાનના પરમાણુ બોમ્બ બનાવી લેવાથી લેબનાનું હિજબુલ્લાહ, યમનમાં હુતી અને ફિલીસ્તાનના હમાસ જેવા સંગઠન વધુ મજબૂત બની શકે છે. આ સંગઠનો ઈરાનને મદદ કરી છે. આ સંગઠન સતત ઈઝરાયેલ અને મધ્યપૂર્વના દેશોની વિરુદ્ધ આતંકી કાર્યવાહીને અંજામ આપે છે. આવામાં આ આતંકી સંગઠનોની વિરુદ્ધ કાર્યવાહીને ઈરાન પરમાણુ બોમ્બની ધમકી આપીને રોકવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. તેના બાદ આ આતંકી સંગઠનો બિન્દાસ્ત થઈને આક્રમક ગતિવિધિઓને અંજામ આપી શકે છે. ઈરાનની મદદ કરવામાં કોઈન કોઈ તકલીફ નહિ પડે, કારણ ક તેમને કોઈનો ડર નહિ લાગે.
ઈરાનનું પ્રભુત્વ વધી જશે
જો ઈરાને હાલ હોર્મુજ સ્ટ્રેટ પર કન્ટ્રોલ કરીને અમેરિકાને ટેબલ પર ચર્ચા માટે આવવા મજબૂર કરી દીધું છે. દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થા પર અસર કરવામાં સફળ રહ્યું. તો હુતીઓના માધ્યમથી લાલ સાગર પર પણ નિયંત્રણ કરી લેશે. હોર્મુઝની જેમ લાલ સાગર પણ દુનિયાના અતિ વ્યસ્ત માર્ગમાંથી એક છે. આવામાં ઈરાનનું પ્રભુત્વ વધી જશે. તેનાથી ક્ષેત્રીય અસંતુલન પેદા થશે.
ઈરાનના પરમાણુ સંપન્ન હોવાથી ન માત્ર મધ્યપૂર્વના દેશ પરમાણુ બનાવવાની હોડમાં સામેલ થઈ જશે, પરંતું દુનિયાભરમાં પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાની હોડ લાગી જશે. પરમાણુના પ્રસારને રોકવા માટે વૈશ્વિક પરમાણુ અપ્રસાર સંધી એટલે કે એનટીપી નબળું પડી શકે છે. પરમાણુ સંપન્ન દેશ પોતાના એટમી બોમ્બ અને હથિયારોને દુનિયામાં ન ફેલાવે અને દુનિયા પરમાણુ વિહીન બને તેવો તેનો હેતુ છે. પરંતું ઈરાન જેવા બિનજવાબદાર દેશો પાસે પરમાણુ હથિયાર પહોંચાડવા સમગ્ર દુનિયા માટે ખતરનાક છે.
આ પણ વાંચો :
