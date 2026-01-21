ધમકીઓને બદલે, અમે... ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર ભડક્યા ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ, ઘેરાઈ રહ્યું છે અમેરિકા
French President On Trump: અગાઉ, ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિએ ગાઝા માટે ટ્રમ્પના પ્રસ્તાવિત બોર્ડ ઓફ પીસ પ્લાનનો ભાગ બનવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આનાથી ટ્રમ્પ ગુસ્સે થયા અને તેમણે ફ્રેન્ચ વાઇન અને શેમ્પેન પર 200 ટકા સુધીના ટેરિફ લગાવવાની ધમકી આપી.
Trending Photos
French President On Trump: પશ્ચિમી નેતાઓ હવે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નીતિઓ સામે ખુલ્લેઆમ બોલવા લાગ્યા છે. જર્મનીથી કેનેડા અને યુકે અને હવે ફ્રાન્સ, બધાએ અમેરિકન ગુંડાગીરી સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે. આ દરમિયાન, ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ સાથે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વીડિયોને લગતો વિવાદ ખુલ્લેઆમ ફેલાઈ ગયો છે, ટ્રમ્પે મંગળવારે સોશિયલ મીડિયા પર ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનનો પ્રાઈવેટ મેસેજ શેર કર્યો છે. ટ્રમ્પે ફ્રાન્સ પર વધારાના ટેરિફ લગાવવાની ધમકી પણ આપી છે, જેનાથી મેક્રોન ગુસ્સે થયા છે.
વિશ્વ એક અસ્તવ્યસ્ત વ્યવસ્થા તરફ આગળ
વધતા તણાવ વચ્ચે, મેક્રોને મંગળવારે દાવોસમાં "જબરદસ્તી" ની કડક ટીકા કરી હતી, આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ પ્રત્યે ફ્રાન્સ અને યુરોપની પ્રતિબદ્ધતાને ફરીથી પુષ્ટિ આપી હતી. મેક્રોને કહ્યું હતું કે, ફ્રાન્સ અને યુરોપ સાર્વભૌમત્વ અને સ્વતંત્રતા, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને તેના ચાર્ટર દ્વારા જોડાયેલા છે. પરંતુ વિશ્વ એક અસ્તવ્યસ્ત વ્યવસ્થા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જ્યાં નબળા સામૂહિક શાસન અને અનિયંત્રિત સ્પર્ધા વધી રહી છે.
ફ્રેન્ચ નેતાએ યુએસ વેપાર નિયમોઓની વધુ ટીકા કરી, તેમને આક્રમક ગણાવ્યા. તેમણે વોશિંગ્ટન પર યુરોપિયન નિકાસને નબળી પાડતા કરારોનો પાછળ ભાગવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે રાજકીય દબાણ માટે ટેરિફના વધતા ઉપયોગની પણ નિંદા કરી, તેને મૂળભૂત રીતે અસ્વીકાર્ય ગણાવ્યું. મેક્રોને કહ્યું કે, આપણને વધુ વૃદ્ધિ અને વધુ સ્થિરતાની જરૂર છે. પરંતુ અમે ધમકીઓનો આદર કરવાનું પસંદ કરીએ છીએ. અને અમે ક્રૂરતા કરતાં કાયદાના શાસનને પસંદ કરીએ છીએ.
આ અગાઉ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે ફ્રેન્ચ વાઇન અને શેમ્પેન પર 200 ટકા આયાત ડ્યુટી લગાવવાની ધમકી આપી હતી. યુએસ પ્રમુખના આ પગલાને ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ પર દબાણ લાવવાના પ્રયાસ તરીકે વ્યાપકપણે જોવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે