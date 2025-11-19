International Men's Day 2025: મહિલાઓ પણ નહીં કરી શકે વાળ વાકો, મેન્સ ડે પર પુરુષ જાણી લે તેમના અધિકાર!
International Men's Day 2025: આજે આંતરરાષ્ટ્રીય મેન્સ ડે (પુરુષ દિવસ) છે. આ પ્રસંગે અમે તમને પુરુષોના અધિકારો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. પુરુષોના અધિકારોની યાદી ખૂબ જ મોટી છે. ચાલો જાણીએ.
International Men's Day 2025: 19 નવેમ્બરના રોજ દુનિયાભરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મેન્સ ડે ઉજવવામાં આવે છે. આ વખતે વાત મહિલાઓના અધિકારોની નહીં, પરંતુ એવા અધિકારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે જેના વિના પુરુષો તેમના રોજિંદા જીવનમાં પણ સંઘર્ષ કરે છે. ઘર, સમાજ, ઓફિસ, દરેક જગ્યાએ તેઓને ઘણી અપેક્ષાઓના બોજ નીચે દબાવી દેવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે તેમના પોતાના અધિકારોની વાત આવે છે, ત્યારે તેમનો અવાજ ઘણીવાર દબાઈ જાય છે. પ્રશ્ન એ છે કે, પુરુષો તેમના અધિકારોથી કેટલી હદ સુધી અજાણ છે? અને શું મેન્સ ડે તેમને તેમનું મૌન તોડવાની તક આપશે?
ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે મેન્સ ડે?
ભારતમાં મેન્સ ડે 2007થી ઉજવવામાં આવે છે. ભલે તેને યુએન દ્વારા સત્તાવાર માન્યતા મળી ન હોય, પરંતુ તેનું મહત્વ અન્ય કોઈપણ વૈશ્વિક દિવસ કરતા ઓછું નથી. કારણ સ્પષ્ટ છે, પુરુષોના સ્વાસ્થ્ય, માનસિક તણાવ, કૌટુંબિક જવાબદારીઓ અને સામાજિક પડકારોને લઈ આજે પણ એટલી ખુલ્લેઆમ ચર્ચા થતી નથી જેટલી થવી જોઈએ. આ દિવસનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે, પુરુષોને તેમના યોગદાન અને અધિકારો માટે સન્માન મળે અને લિંગ સમાનતા ફક્ત કાગળ પર જ નહીં, પરંતુ વ્યવહારમાં પણ જોવા મળે.
હંમેશા મજબૂત રહેવાની અપેક્ષા
આજે પણ સમાજમાં પુરુષોને હંમેશાની જેમ મજબૂત રહેવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. જો કોઈ પુરુષની આંખોમાં આંસુ આવે તો આજે પણ તેમને નબળા માનવામાં આવે છે, થાકેલા દેખાવને અસમર્થ માનવામાં આવે છે અને જો અધિકારની વાત કરે તો ફરિયાદ કરનાર માનવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મેન્સ ડે આ વિચારસરણીને તોડવાનો અને પુરુષોના વાસ્તવિક મુદ્દાઓ પર ખુલ્લેઆમ ચર્ચા કરવા માટેનું એક પ્લેટફોર્મ છે.
શા માટે ઉજવવામાં આવે છે મેન્સ ડે?
આંતરરાષ્ટ્રીય પુરુષ દિવસનો સૌથી મોટો હેતુ પુરુષોના સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો છે. કેન્સર, હૃદય રોગ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના આંકડા દર્શાવે છે કે, પુરુષો ઘણીવાર તેમની સમસ્યાઓ છુપાવે છે. આનાથી સારવારમાં વિલંબ થાય છે અને પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થાય છે. પુરુષ દિવસ એ માનસિકતાને બદલવાનો પ્રયાસ છે કે, પુરુષોને પણ લાગણીઓ, તણાવ અને થાક વિશે વાત કરવાનો અધિકાર છે.
પુરુષોના કાનૂની અધિકારો
ઘણીવાર લોકો માને છે કે, કાનૂની સુરક્ષા ફક્ત મહિલાઓ અથવા બાળકો માટે જ છે, પરંતુ સત્ય એ છે કે, ભારતીય બંધારણ પુરુષોને સમાન મૂળભૂત અધિકારો આપે છે - જેમ કે, જીવન, સ્વતંત્રતા અને મિલકતનો અધિકાર.
પુરુષો પાસે ઘણા મહત્વપૂર્ણ અધિકારો છે, જેના વિશે ઓછા જાગૃતા છે. ઉદાહરણ તરીકે, પુરુષો ઘરેલુ હિંસા અને ઉત્પીડનની ફરિયાદ પણ કરી શકે છે, આ હકીકત ખૂબ જ ઓછા લોકો જાણતા હશે.
કૌટુંબિક કાયદાઓમાં પણ પુરુષોના અધિકારો સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. જો પતિ આર્થિક રીતે નબળો હોય અને પત્નીની આવક સારી હોય, તો તે કાયદેસર રીતે ભરણપોષણની માંગણી કરી શકે છે. પુરુષોને પણ બાળકોની કસ્ટડીનો સમાન અધિકાર છે, જે ફક્ત સપ્તાહના પિતાની ભૂમિકા સુધી મર્યાદિત નથી.
મિલકત વેચવાનો, વૈવાહિક મિલકતમાં હિસ્સો મેળવવાનો અને ખોટા જાતીય સતામણી અથવા દહેજના આરોપો સામે ફરિયાદો દાખલ કરવાનો પણ પુરુષો પાસે અધિકાર છે. ઘણા મામલાઓમાં અદાલતોએ આ મુદ્દા પર કડક વલણ અપનાવ્યું છે, પુરુષોની સલામતીને સમાન મહત્વ આપ્યું છે.
કાયદો શું કહે છે?
બંધારણની કલમ 15 લિંગના આધારે ભેદભાવને પ્રતિબંધિત કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે, કાયદો પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બન્નેને સમાન રક્ષણ પૂરું પાડે છે. ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 406 જેવા ઘણા કાયદા સંપૂર્ણપણે લિંગ-તટસ્થ છે અને દરેકને લાગુ પડે છે.
