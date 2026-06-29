Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /Apple iPhone : પહેલા આઇફોનથી iPhone 17 સુધીની સ્ટોરી, 19 વર્ષમાં કેટલો બદલાયો આ ફોન

Apple iPhone : પહેલા આઇફોનથી iPhone 17 સુધીની સ્ટોરી, 19 વર્ષમાં કેટલો બદલાયો આ ફોન

"૨૯ જૂન, ૨૦૦૭... સ્ટીવ જોબ્સે હાથમાં એક નાનું ગેજેટ પકડાવી દીધું, જેને નવો ઈતિહાસ રચી દીધો. જે આઇફોને ૧૯ વર્ષ સુધી દુનિયા પર રાજ કર્યું, તે હવે AIના યુગમાં પોતાનું સામ્રાજ્ય બચાવવાની લડાઈ લડી રહ્યો છે. ભારત તેનું નવું પાવરહાઉસ બની રહ્યું છે. સવાલ હવે એ નથી કે આઇફોને ભૂતકાળમાં શું કર્યું... સવાલ એ છે કે ગુગલ-સેમસંગની AI ક્રાંતિ અને ભારતના વધતા દબદબા વચ્ચે શું આઇફોન ભવિષ્યમાં પણ કિંગ બની રહેશે? અમે તમને અહીં આપી રહ્યાં છીએ iPhoneનો કમ્પ્લીટ રોડમેપ અને પડકારો.

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 29, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:11 PM IST
Apple iPhone : પહેલા આઇફોનથી iPhone 17 સુધીની સ્ટોરી, 19 વર્ષમાં કેટલો બદલાયો આ ફોન

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મહિનાનો પગાર છે ₹50,000? જાણો તમારે દર મહિને કેટલી બચત કરવી જોઈએ
saving monthly1 hr ago
2
Fake Blood Plasma Racket1 hr ago
3
siya goyal chetan chaudhary1 hr ago
4
Nasirnagar Demolition1 hr ago
5
Russia oil crisis1 hr ago