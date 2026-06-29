/Apple iPhone : પહેલા આઇફોનથી iPhone 17 સુધીની સ્ટોરી, 19 વર્ષમાં કેટલો બદલાયો આ ફોન

આજે 29 જૂન એટલે કે ટેકનોલોજીની દુનિયાનો એક ઐતિહાસિક દિવસ. વર્ષ 2007માં આજના જ દિવસે સ્ટીવ જોબ્સે (Steve Jobs) પ્રથમ આઇફોન બજારમાં મૂક્યો હતો અને ત્યાંથી સ્માર્ટફોન ક્રાંતિની સાચી શરૂઆત થઈ હતી. આજે 19 વર્ષ પૂરા થવા છતાં આઇફોન માત્ર એક ગેજેટ નથી રહ્યો, પરંતુ ગ્લોબલ કલ્ચર અને ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેશનનું એક મોટું પ્રતીક બની ગયો છે.
એ સમયના 2007ના આઈફોનની આવી હતી ખાસિયતો
|ફીચર
|2007 નો પ્રથમ iPhone
|આજનો આધુનિક iPhone (उदा. iPhone 15/16 Pro)
|ડિસ્પ્લે
|3.5 ઇંચ
|6.1 થી 6.7 ઇંચ (Super Retina XDR)
|કેમેરા
|2 MP (વીડિયો રેકોર્ડિંગ પણ નહોતું)
|48 MP ટ્રિપલ કેમેરા સિસ્ટમ (4K સ્પાશિયલ વીડિયો સાથે)
|સ્ટોરેજ
|4GB / 8GB
|128GB થી લઈને 1 TB સુધી
|ઇન્ટરનેટ
|2G (Edge) / Wi-Fi
|5G સુપરફાસ્ટ કનેક્ટિવિટી
સોશિયલ મીડિયામાં ક્રાંતિ : ફોટા, વીડિયો અને લાઈવ કન્ટેન્ટ કેપ્ચર કરવાનું, અપલોડ કરવાનું અને શેર કરવાનું સરળ બની ગયું, જેના કારણે 'મોબાઈલ-ફર્સ્ટ' સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સનો વિકાસ ઝડપી બન્યો.
કન્ટેન્ટ ક્રિએશનને બુસ્ટ મળ્યો : એડવાન્સ કેમેરા, વીડિયો ટૂલ્સ અને એડિટિંગ એપ્સે આઇફોનને ક્રિએટર્સ, પત્રકારો અને ફિલ્મમેકર્સ માટે એક શક્તિશાળી સાધન બનાવી દીધું.
મોબાઈલ પેમેન્ટ્સને ગતિ : Apple Pay એ સુરક્ષિત અને કોન્ટેક્ટલેસ પેમેન્ટ્સને લોકપ્રિય બનાવ્યા, જેનાથી ડિજિટલ વોલેટ અને કેશલેસ ટ્રાન્ઝેક્શનનો વ્યાપ વધારવામાં મદદ મળી.
મોબાઈલ ફોટોગ્રાફીનો ક્રેઝ વધ્યો : કેમેરામાં સતત થતા ઈનોવેશન્સે સ્માર્ટફોન ફોટોગ્રાફીને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવી દીધી અને પ્રોફેશનલ કેમેરા પરની નિર્ભરતા ઘટાડી દીધી.
મોબાઈલ ઈ-કોમર્સનો વિસ્તાર : એપ્સ અને મોબાઈલ બ્રાઉઝર્સ દ્વારા યુઝર્સ ગમે ત્યારે ખરીદી કરવા, પ્રોડક્ટ્સની સરખામણી કરવા અને સુરક્ષિત પેમેન્ટ કરવા સક્ષમ બન્યા.
વૈશ્વિક એપ ઇકોનોમીનું નિર્માણ : એપ સ્ટોરે એક સમૃદ્ધ એપ ઇકોસિસ્ટમ ઊભી કરી, જે લાખો એપ્સને સપોર્ટ કરે છે અને જેનાથી વર્ષ 2024માં ડેવલપર્સની કમાણી અને વેચાણ અંદાજે $1.3 ટ્રિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ હતી.
પ્રથમ ફોનમાં શું નહોતા ઓપ્શન
|Copy-Paste નો ઓપ્શન નહોતો
|એ સમયે ટેક્સ્ટ કોપી કે પેસ્ટ નહોતી કરી શકતા, આ ફીચર 2009માં આવ્યું.
|ફ્રન્ટ કેમેરા નહોતો
|સેલ્ફી લેવાનો કોઈ ક્રેઝ એ સમયે શરૂ નહોતો થયો.
|MMS સુવિધા નહોતી
|તમે ટેક્સ્ટ મેસેજમાં ફોટો મોકલી શકતા નહોતા.
|વોલપેપર બદલી શકાતું નહોતું
|હોમ સ્ક્રીન પર માત્ર બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ જ રહેતું, ગ્રાહક પોતાનો ફોટો સેટ કરી શકતો નહીં.
ક્યારે કયા મોડલનો iPhone થયો લોન્ચ
|વર્ષ
|લોન્ચ થયેલા iPhone મોડલ્સ
|2007
|પ્રથમ iPhone (iPhone 2G)
|2008
|iPhone 3G
|2009
|iPhone 3GS
|2010
|iPhone 4
|2011
|iPhone 4S
|2012
|iPhone 5
|2013
|iPhone 5S અને iPhone 5C
|2014
|iPhone 6 અને iPhone 6 Plus
|2015
|iPhone 6S અને iPhone 6S Plus
|2016
|iPhone SE (પ્રથમ જનરેશન), iPhone 7 અને iPhone 7 Plus
|2017
|iPhone 8, iPhone 8 Plus અને iPhone X (ટેન)
|2018
|iPhone XS, iPhone XS Max અને iPhone XR
|2019
|iPhone 11 સીરીઝ (11, 11 Pro, 11 Pro Max)
|2020
|iPhone SE (સેકન્ડ જનરેશન), iPhone 12 mini અને iPhone 12 સીરીઝ
|2021
|iPhone 13 સીરીઝ (13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max)
|2022
|iPhone SE (થર્ડ જનરેશન) અને iPhone 14 સીરીઝ (Plus મોડલની એન્ટ્રી)
|2023
|iPhone 15 સીરીઝ (ટાઇટેનિયમ બોડી અને Type-C પોર્ટની શરૂઆત)
|2024
|iPhone 16 સીરીઝ (નવા કેપ્ચર બટન અને Apple Intelligence સાથે)
|2025
|iPhone 17 સીરીઝ (નવી પાતળી ડિઝાઇન અને અલ્ટ્રા-પ્રો ફીચર્સ)
iPhone લોન્ચ થયા બાદ શું બદલાઈ ગયું
કિંમત અને વેચાણનો રેકોર્ડ
|4GB
|વેરિઅન્ટની કિંમત $499 રૂપિયા હતી પણ એ સમયે આ કિંમત વધારે લાગતી
|8GB
|વેરિએન્ટના આ ફોનની કિંમત એ સમયે $599 હતી
|74 દિવસ
|એપલે 10 લાખ આઇફોન વેચ્યા હતા
આઈફોનના આવ્યા બાદ આ 10 ફેરફારો થયા
Apple માટે ભારતીય બજાર અને AI કેમ ગેમ-ચેન્જર બનશે?
તક ચેલેન્જ
|AI-આધારિત ઇનોવેશન :
|'Apple Intelligence' અને વધુ સ્માર્ટ 'Siri' આઇફોનને વધુ પર્સનલાઇઝ્ડ અને ઉપયોગી બનાવી શકે છે.
|તીવ્ર સ્પર્ધા :
|એન્ડ્રોઇડ (Android) બ્રાન્ડ્સ પ્રીમિયમ AI ફીચર્સ ઓછી કિંમતે ઓફર કરી રહી હોવાથી એપલ સામે મોટો પડકાર છે.
|ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સમાં ગ્રોથ :
|ભારત જેવા દેશોમાં સ્માર્ટફોન અપનાવવાનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે, જે એપલ માટે ભવિષ્યમાં ગ્રોથની મોટી તકો લાવશે.
|AI રેસમાં ટકી રહેવું :
|જનરેટિવ AI (Generative AI) અને સ્માર્ટ આસિસ્ટન્ટ મામલે ગુગલ (Google) અને સેમસંગ (Samsung) જેવા હરીફો સાથે સતત કદમ મિલાવવા પડશે.
|સર્વિસ સેક્ટરનો વિસ્તાર:
|AI, ક્લાઉડ સર્વિસિસ અને સબસ્ક્રિપ્શન્સ દ્વારા કંપની માત્ર હાર્ડવેર વેચીને જ નહીં, પણ દર મહિને થતી કમાણીમાં મોટો વધારો કરી શકે છે.
|સપ્લાય ચેઇનનું જોખમ :
|ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ (Geopolitical Tensions), વેપાર નીતિઓ અને પાર્ટ્સની અછત ઉત્પાદનને ખોરવી શકે છે.
|પ્રીમિયમ પ્રાઇસિંગ :
|સ્થાનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ (જેમ કે ભારત) વધવા છતાં, આઇફોનની ઊંચી કિંમતો પ્રાઇસ-સેન્સિટિવ (કિંમત પ્રત્યે સભાન) બજારોમાં ગ્રોથને મર્યાદિત કરી શકે છે.
|સરકારી નિયમોનું દબાણ :
|ઘણા દેશોમાં એપ સ્ટોર (App Store), ડિજિટલ માર્કેટ્સ અને કમ્પિટિશનના નિયમોને લઈને એપલ કાયદાકીય તપાસનો સામનો કરી રહી છે.
Future Tech: કેવો હશે ભવિષ્યનો iPhone?