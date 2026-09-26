/Iran: ઈરાન એ 7 દિવસમાં હોર્મુઝ ખોલવાની બતાવી તૈયારી, અમેરિકા સામે રાખી 3 શરતો

Iran On Strait of Hormuz: ઈરાન તરફથી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ફરીથી ખોલવા માટે અમેરિકા સામે ત્રણ શરતો સાથે પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. ઈરાન તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમણે અમેરિકા સામે ત્રણ શરતો રાખી છે. જો અમેરિકા આ ત્રણ શરતોને માની લે તો સાત દિવસની અંદર સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મોસ ફરીથી ખુલી જશે અને પરમાણુ કાર્યક્રમ પર પણ બંને દેશ વચ્ચે વાતચીત ફરીથી શરૂ થઈ શકે છે. ઈરાન તરફથી પ્રસ્તાવ રજૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે હવે નિર્ણય અમેરિકાએ કરવાનો છે. આ વાત ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી કહી છે.
ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અનુસાર ઈરાનએ ત્રણ શરતો સાથેનો વાતચીત માટેનો પ્રસ્તાવ કતારના માધ્યમથી અમેરિકા સુધી પહોંચાડ્યો છે. એ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે તે અંતર્ગત અમેરિકાએ કેટલાક નિર્ણય લેવા પડશે.. ઈરાન તરફથી એવી પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે જે પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે તેમાં કોઈ નવી વાત નથી પરંતુ જૂન 2026 માં જે સમજૂતી થઈ હતી તેમાં પહેલાથી જ આ શરતો સામેલ છે.. જો અમેરિકા ઈરાનનો પ્રસ્તાવ સ્વીકાર કરી લેશે તો સાત દિવસની અંદર જ હોર્મુઝ પોલીસી ખૂલી જશે અને બંને દેશ વચ્ચે વાતચીત પણ શરૂ થઈ જશે
ઈરાનની 3 મુખ્ય શરતો
ઈરાનના વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું છે કે ઈરાનની 3 શરતો પર અમેરિકા 5 દિવસમાં કામ કરી શકે છે. તો અમેરિકા 5 દિવસમાં આ કામ કરી લેશે તો છઠ્ઠા દિવસથી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મોસ ખુલી જશે અને સાતમા દિવસે અમેરિકા સાથે વાતચીત શરૂ થઈ જશે.
- ઈરાની પોર્ટ પર લાગેલી અમેરિકા નૌસેનાની નાકાબંધી હટાવવામાં આવે
- ઈરાનના તેલના વેચાણ પર લાગેલા પ્રતિબંધોમાં છૂટ આપવામાં આવે
- એવો યુદ્ધ વિરામ લાગુ થાય જેમાં લેબનાન પણ સામેલ હોય.
ન્યુઝ એજન્સી રોઈટર્સ અનુસાર વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી છીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે હવે નિર્ણય અમેરિકાના હાથમાં છે તેમણે એવી સ્પષ્ટતા પણ કરી છે કે ઈરાન કોઈપણ પ્રકારના દબાણ કે ધમકી સ્વીકારશે નહીં. ઈરાન દબાવમાં આવીને પોતાના અધિકારોથી પાછળ નહીં હટે. અમેરિકા જો તેનો પ્રસ્તાવ સ્વીકારી લેશે તો સાત દિવસની અંદર જ હોર્મુસ ખુલી જશે અને વાતચીત પણ શરૂ થઈ જશે.
જાણકારોના મતે તાજેતરમાં જ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અમેરિકાની મુલાકાતે ગયા હતા તે સમયે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે તેમણે મિડલ ઇસ્ટના યુદ્ધનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો. રોઈટર્સ અનુસાર જિનપિંગ એ ઈરાન સાથે પહેલા થયેલા એમઓયુ પરત કરવાની અપીલ પણ કરી હતી. મહત્વપૂર્ણ છે કે ચીન માટે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મોસ ખૂલે તે મહત્વનું છે કારણ કે હોર્મુઝ બંધ હોવાની અસર ચીન પર પણ પડી રહી છે. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ પણ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ નું સમર્થન કર્યું હતું. હવે જોવાનું રહ્યું કે ઈરાનની ત્રણ શરતો પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ શું નિર્ણય કરે છે. જો અમેરિકા ઈરાનનો આ પ્રસ્તાવ સ્વીકાર કરશે તો સાત દિવસની અંદર જ હોર્મુઝ ખુલી જશે અને બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા વાતચીત પણ શરૂ થઈ શકે છે.