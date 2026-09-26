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Iran: ઈરાન એ 7 દિવસમાં હોર્મુઝ ખોલવાની બતાવી તૈયારી, અમેરિકા સામે રાખી 3 શરતો

Iran On Strait of Hormuz: આગામી 7 દિવસમાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખુલી શકે છે જો અમેરિકા ઈરાનની 3 શરતો માને તો... જી હાં ઈરાન એ અમેરિકા સામે 3 શરતો સાથે વાતચીતનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે જો અમેરિકા 3 શરતો માન્ય રાખે છે તો ફરીથી બંને દેશ વચ્ચે વાતચીત શરુ થઈ શકે છે અને હોર્મુઝ પણ ખુલી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 26, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 07:58 AM IST
Iran: ઈરાન એ 7 દિવસમાં હોર્મુઝ ખોલવાની બતાવી તૈયારી, અમેરિકા સામે રાખી 3 શરતો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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