ગુજરાતી ન્યૂઝWorldIran US War: ઈરાન માની ગયું..., ટ્રમ્પે કર્યો મોટો દાવો, હોર્મુઝ કબજે કરવાનો પ્લાન?

Iran US War: ઈરાન માની ગયું..., ટ્રમ્પે કર્યો મોટો દાવો, હોર્મુઝ કબજે કરવાનો પ્લાન?

Iran US War: અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ અંગે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન તરફથી પર્સનલ ડીલ અને ગિફ્ટ અંગે મોટો દાવો કર્યો છે. ઇઝરાયલી હુમલાઓ, યુએસ લશ્કરી તૈનાતી અને વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ પર મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધી ગયો છે. 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:05 AM IST
  • 25 દિવસના યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ વચ્ચે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે
  • બંને દેશો વચ્ચે સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે વાતચીત ચાલી રહી છે.
  • ટ્રમ્પના મતે, ઈરાને અમેરિકાને સદ્ભાવનાના પ્રતીક તરીકે "ગિફ્ટ" ઓફર કરી છે.

Trending Photos

Iran US War: ઈરાન માની ગયું..., ટ્રમ્પે કર્યો મોટો દાવો, હોર્મુઝ કબજે કરવાનો પ્લાન?

Iran US War: 25 દિવસના યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ વચ્ચે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે બંને દેશો વચ્ચે સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે વાતચીત ચાલી રહી છે. ટ્રમ્પના મતે, ઈરાને અમેરિકાને સદ્ભાવનાના પ્રતીક તરીકે "ગિફ્ટ" ઓફર કરી છે. જ્યારે ટ્રમ્પે આ ગિફ્ટની સંપૂર્ણ વિગતો આપી ન હતી, તેમણે કહ્યું કે તે નોંધપાત્ર મૂલ્યવાન છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા તેલ વેપાર સાથે સંબંધિત છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઈરાન ફરી ક્યારેય પરમાણુ શસ્ત્રો રાખવા માટે સંમત થયું નથી.

પરમાણુ શસ્ત્રો એક મુખ્ય મુદ્દો

ટ્રમ્પે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે પત્રકારોને જણાવ્યું કે અમે હાલમાં વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. વાતચીતમાં ખાસ દૂતો સ્ટીવ વિટકોફ અને જેરેડ કુશનર, તેમજ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સનો સમાવેશ થતો હતો. 

ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ સંભવિત ડીલ એ શરતથી શરૂ થશે કે ઈરાન પરમાણુ શસ્ત્રો રાખશે નહીં. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકા ઈરાનના યુરેનિયમ ભંડાર જપ્ત કરશે, અને બંને પક્ષો આ શરત પર સંમત થયા હોય તેવું લાગતું હતું. ટ્રમ્પે એમ પણ સૂચવ્યું હતું કે જો કોઈ ડીલ થાય છે, તો અમેરિકા અને ઈરાન સંયુક્ત રીતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને નિયંત્રિત કરી શકે છે.

ઈરાનના ઇનકાર અને વિરોધાભાસી નિવેદનો

જ્યારે ટ્રમ્પ કોઈ ડીલ અંગે આશાવાદી છે, ત્યારે ઈરાની અધિકારીઓએ આ દાવાઓને નકારી કાઢ્યા છે, જેનાથી મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ-બઘર ગાલિબાફ અને ડેપ્યુટી સ્પીકર અલી નિકઝાદે ટ્રમ્પ સાથેની કોઈપણ વાતચીતનો સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કર્યો છે. 

નિકઝાદે ટ્રમ્પને જૂઠા કહ્યા છે. ઈરાને ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ના કટ્ટરપંથી અનુભવી મોહમ્મદ-બઘર ઝોલ્ઘાદરને તેના નવા ટોચના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા નેતા તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે, જે અલી લારીજાની (જે તાજેતરમાં ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં માર્યા ગયા હતા)ના સ્થાને છે.

એક તરફ વાતચીત, બીજી તરફ લશ્કરી તૈનાતી

ટ્રમ્પની રાજદ્વારી અપેક્ષાઓથી વિપરીત, જમીન પર લશ્કરી પ્રવૃત્તિ તીવ્ર બની રહી છે. પેન્ટાગોને મધ્ય પૂર્વમાં વધુ જમીની સૈનિકો મોકલવાનું શરૂ કર્યું છે. યુએસ મરીન આ પ્રદેશમાં જઈ રહ્યા છે, અને આર્મીના ચુનંદા 82મા એરબોર્ન ડિવિઝનમાંથી એક બ્રિગેડ કોમ્બેટ ટીમ તૈનાત કરવાની યોજના છે. 

ઇઝરાયલી રક્ષા પ્રધાન ઇઝરાયલ કાત્ઝે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ઇરાન પર હુમલાઓ સંપૂર્ણ તીવ્રતા સાથે ચાલુ રહેશે. વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ તેમના નજીકના સહાયક રોન ડર્મરને ઇઝરાયલી હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે યુએસ-ઈરાન વાટાઘાટો પર નજર રાખવા સૂચના આપી છે. સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત અરબ અમીરાત (UAE)એ પણ પોતાનું વલણ કડક બનાવ્યું છે. સાઉદી અરેબિયાએ યુએસને કહ્યું છે કે જો ઈરાન તેના ઉર્જા અને પાણીના પ્લાન્ટ પર હુમલો કરે છે તો તેઓ ઈરાન પર હુમલો કરવા માટે તૈયાર છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય મધ્યસ્થી પ્રયાસો

ઘણા દેશો સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે મધ્યસ્થી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરે મધ્યસ્થી કરવાની ઓફર કરી છે. ટ્રમ્પે આ બાબતે મુનીર સાથે પણ વાત કરી છે. 

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્રમ્પ સાથે ફોન પર વાતચીતમાં શાંતિ રાખવાની અપીલ કરી હતી, કારણ કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ભારતની ઉર્જા આયાત માટે એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે. તુર્કી, સાઉદી અરેબિયા અને ઓમાન પણ યુદ્ધવિરામ માટે મધ્યસ્થી કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે ઈરાન સાથે બેક-ચેનલ વાતચીતોમાં જોડાઈ રહ્યા છે.

માનવતાવાદી દુર્ઘટના

25 દિવસથી ચાલી રહેલા આ સંઘર્ષમાં અત્યાર સુધીમાં 4350થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. આ મૃત્યુમાંથી લગભગ ત્રણ ચતુર્થાંશ ઈરાનમાં થયા છે, જ્યારે 1000થી વધુ લોકો લેબનોનમાં માર્યા ગયા છે, જ્યાં ઇઝરાયલ ઈરાન સમર્થિત હિઝબુલ્લાહ સામે લડી રહ્યું છે.

 

About the Author
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

