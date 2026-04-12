અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે ના થઈ સમજૂતી, 21 કલાકની મેરેથોન ચર્ચા બાદ જેડી વેન્સ ખાલી હાથે પરત, હવે આગળ શું થશે ?

America Iran Talks Fail : ઇસ્લામાબાદમાં અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે 21 કલાક ચાલેલી ચર્ચા કોઈ પણ સમજૂતી વિના સમાપ્ત થઈ. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, ઇરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અને શરતો અંગે બંને દેશો વચ્ચે ટકરાવ જોવા મળ્યો હતો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:58 AM IST
  • અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા ફેલ
  • લગભગ 21 કલાક સુધી ચાલી હતી ચર્ચા 
  • આ મહત્વપૂર્ણ મંત્રણા કોઈ પણ સમજૂતી વિના સમાપ્ત

America Iran Talks Fail : પાકિસ્તાનની રાજધાની ઇસ્લામાબાદમાં વિશ્વની સૌથી મહત્વપૂર્ણ મંત્રણા કોઈ પણ સમજૂતી વિના સમાપ્ત થઈ. લગભગ 21 કલાક સુધી ચાલેલી આ મેરેથોન ચર્ચા પછી પણ અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે કોઈ સમજૂતી થઈ નહોતી. આ મંત્રણા ફક્ત એક ડીલ નહોતી, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી સમગ્ર મિડલ ઈસ્ટને હચમચાવી નાખનારા યુદ્ધને કાયમી ધોરણે સમાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ હતો.

જેડી વેન્સે શું કહ્યું ?

મંત્રણાના સમાપન પછી અમેરિકાના ઉપ રાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે ડીલ પર પહોંચવામાં નિષ્ફળતાનું મુખ્ય કારણ ઇરાન દ્વારા અમેરિકન શરતો સ્વીકારવાનો ઇનકાર હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, અમે 21 કલાક સુધી સતત વાતચીત કરી હતી અને ઘણા મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. જોકે, અમે કોઈ ડીલ પર પહોંચી શક્યા નહોતા. અમે અમારી રેડ લાઈન સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી હતી, પરંતુ ઇરાને તેમને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. વેન્સે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે જ્યારે અમેરિકા સમજૂતી માટે આગળ આવ્યું હતું, ત્યારે ઈરાની પક્ષે આગળ વધવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

ઈરાને શું કહ્યું ?

બીજી બાજુ ઈરાનનું વલણ સંપૂર્ણપણે અલગ દેખાયું. ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈસ્માઈલ બાગાઈએ જણાવ્યું હતું કે ચર્ચા ખૂબ જ સઘન હતી અને તેમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સફળતા એ વાત નિર્ભર કરે છે કે વિરોધી પક્ષ કેટલી પ્રામાણિકતા અને સંતુલન દર્શાવે છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 24 કલાકમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, પરમાણુ કાર્યક્રમ, પ્રતિબંધો હટાવવા, યુદ્ધ વળતર અને સમગ્ર પ્રદેશમાં સંઘર્ષનો અંત લાવવા જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેમણે અમેરિકા પર વધારે અને ગેરકાયદેસર માંગણીઓ કરવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો.

હવે આગળ શું થશે ?

હવે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન એ છે કે આગળ શું થશે ? હાલમાં બે સંભાવનાઓ સામે છે. પ્રથમ જો બંને દેશો પોતપોતાના વલણને થોડું નરમ પાડે છે, તો વાટાઘાટો ફરી શરૂ થઈ શકે છે, જે સંભવિત રીતે ઉકેલ તરફ દોરી શકે છે. બીજું, જો ગતિરોધ ચાલુ રહે છે, તો ફરી એકવાર યુદ્ધ થઈ શકે છે, ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને પ્રાદેશિક અથડામણો અંગે.

ઇસ્લામાબાદ મંત્રણા ખૂબ આશાઓ સાથે શરૂ થઈ હતી, છતાં પરિણામ નિરાશાજનક સાબિત થયું. તેમ છતાં રાજદ્વારી દરવાજા સંપૂર્ણપણે બંધ થયા નથી. હવે બધી નજર તેના પર ટકેલી છે કે શું બંને દેશો તેમના મજબૂત વલણથી થોડા નરમ પડશે કે પછી વિશ્વ ફરી એકવાર મોટા યુદ્ધ તરફ આગળ વધશે.

પાકિસ્તાનની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું

અમેરિકા તરફથી ઉપ રાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ સાથે આ મંત્રણામાં વિશેષ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને જેરેડ કુશનર જેવા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હતા. યજમાન દેશ પાકિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ વિદેશ પ્રધાન ઇશાક ડાર અને ગૃહ પ્રધાન મોહસીન નકવીએ આ સમગ્ર પ્રક્રિયાનું સંકલન કર્યું. પાકિસ્તાનને ખૂબ આશા હતી કે જો યુદ્ધવિરામ ડીલ થાય છે, તો તેને આ સિદ્ધિનો સંપૂર્ણ શ્રેય મળશે. જો કે, તેની આશાઓ પર આખરે પાણી ફરી વળ્યું.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

