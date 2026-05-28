/Iran US War: ફરી શરૂ થયું યુદ્ધ? ઈરાને અમેરિકાના હુમલાનો લીધો બદલો, US એરબેઝ પર એટેક

Iran US Strike: યુદ્ધવિરામ વચ્ચે ગુરૂવારે અમેરિકાની સેનાએ ઈરાનના બંદર અબ્બાસની પાસે હુમલો કર્યો હતો. ઈરાને તેને યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન માનતા 2 કલાક બાદ કુવૈત પર જવાબી હુમલો કર્યો છે.
બંદર અબ્બાસ પર અમેપિકાના બોમ્બ હુમલાના જવાબમાં ઈરાને કુવૈત પર હુમલો કર્યો છે. ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ પ્રમાણે કુવૈતના અલ સલેમ એરબેઝ પર ઈરાને હુમલો કર્યો છે. આ અમેરિકી સેનાનો બેઝ છે. કુવૈતની સેનાનું કહેવું છે કે બેઝની આસપાસની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ ગઈ છે. કુવૈતે પોતાના નાગરિકોને સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરવાનું કહ્યું છે.
તસ્નીમ સમાચાર એજન્સી પ્રમાણે ગુરૂવારે અમેરિકી સેનાએ ઈરાની સમયાનુસાર 4.50 કલાકે સવારે બંદર અબ્બાસની પાસે એક ડ્રોન લોન્ચર સ્થળ પર હુમલો કર્યો. ઈરાને તેને યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન માનતા 2 કલાક બાદ કુવૈત પર જવાબી હુમલો કર્યો છે.
ફરી હુમલાની સ્થિતિ કેમ આવી?
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે એપ્રિલમાં સત્તાવાર રીતે સીઝફાયરની જાહેરાત થઈ હતી. ત્યારબાદ બંને દેશો વચ્ચે સમજુતિને લઈને વાચચીત ચાલી રહી હતી. આ સપ્તાહે ફાઇનલ ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવા માટે ઈરાનના પ્રતિનિધિ કુવૈત ગયા હતા.
આ વચ્ચે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કેબિનેટ બેઠક બાદ તે જાહેરાત કરી કે તેને કોઈપણ ભોગે સંવર્ધિત યુરેનિયમ જોઈએ. ઈરાન તેને આપવા માટે તૈયાર નથી.
ત્યારબાદ અમેરિકી સેનાએ બંદર અબ્બાસ પર હુમલો કર્યો. અમેરિકી સેનાએ બંદર અબ્બાસની પાસે 4 ડ્રોન અને અન્ય એક સ્થળને ધ્વસ્ત કર્યું છે. ઈરાનને આ હુમલાના જવાબમાં કુવૈત પર હુમલો કર્યો છે.
એક્સિયોસ પ્રમાણે બંદર અબ્બાસની પાસે થઈને એક અમેરિકી વ્યાપારિક જહાજ પસાર થઈ રહ્યું હતું, જેની સુરક્ષા અમેરિકાની સેનાની હતી. આ જહાજ પર ઈરાને ચાર ડ્રોન છોડ્યા, જેને અમેરિકાની સેનાએ ધ્વસ્ત કર્યાં હતા. ત્યારબાદ એક લોન્ચરને પણ ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. અમેરિકાએ તેને રક્ષાત્મક કાર્યવાહી ગણાવી છે.
બીજીતરફ ઇઝરાયલનો લેબનાન પર હુમલો
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સંઘર્ષની શરૂઆત થવાની સાથે ઇઝરાયલે લેબનાન પર હુમલો શરૂ કર્યો છે. હિઝબુલ્લાહના કેમ્પને નિશાન બનાવી ઇઝરાયલ લેબનાન પર હુમલો કરી રહ્યું છે બુધવારે ઇઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી નેતન્યાહુએ લેબનાન પર જોરદાર હુમલાને મંજૂરી આપી હતી.