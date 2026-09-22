/ઈરાન આતંકવાદનો સૌથી મોટો નિકાસકાર, ટ્રમ્પે સંયુક્ત રાષ્ટ્રથી સાધ્યું નિશાન

Donald Trump : અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (UNGA)ના 81મા સત્રને સંબોધન કર્યું. આ પ્રસંગે બોલતા તેમણે કહ્યું કે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં હોવું એ સન્માનની વાત છે અને અમે નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ. અમારો દેશ ખૂબ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તેમણે વિવિધ વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા અને તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન અમેરિકાએ કરેલી પ્રગતિના ખૂબ વખાણ કર્યા.
ટ્રમ્પે ઈરાન પર આકરા પ્રહારો કર્યા અને તેને વિશ્વમાં આતંકવાદનો મુખ્ય નિકાસકાર ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી દ્વારા તેમણે ઈરાનની સેના, નૌકાદળ અને વાયુસેનાને તોડી પાડી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે હવે ઈરાન પાસે કંઈ બચ્યું નથી અને તેની અર્થવ્યવસ્થા પડી ભાંગી છે.
ટ્રમ્પે પરમાણુ હથિયારો અને આતંકવાદના મુદ્દે ઈરાનને નિશાન બનાવ્યું. તેમણે વિશ્વને ઈરાનનો આર્થિક બહિષ્કાર કરવા આહ્વાન કર્યું અને દાવો કર્યો કે અમેરિકાની મધ્ય-ગાળાની ચૂંટણીઓ બાદ બંને દેશો વચ્ચે સમજૂતી થઈ શકે છે.
ચૂંટણી પ્રચારની સ્ટાઈલમાં ભાષણની શરૂઆત
ટ્રમ્પે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં તેમનું સંબોધન ચૂંટણી પ્રચારની સ્ટાઈલમાં શરૂ કર્યું. વિદેશી બાબતો પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે, તેમણે અર્થતંત્ર, ઇમિગ્રેશન અને ગુનાખોરી જેવા ઘરેલું મુદ્દાઓ પર તેમના વહીવટીતંત્રના કામકાજને પ્રકાશિત કર્યું. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, હું ગર્વથી કહી શકું છું કે અમેરિકાએ વાપસી કરી છે અને અમારો દેશ આજે પહેલા કરતા વધુ મજબૂત છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, અમારી ટેક્નોલોજી શ્રેષ્ઠ છે અને અમે લગભગ દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ છીએ. ટ્રમ્પે યુએસ શેરબજારના પ્રદર્શન, 2025 સુધીમાં યુએસમાં ગરીબી દરમાં ઘટાડાના અનુમાન, દક્ષિણ સરહદે ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી રોકવાના પ્રયાસો અને અમેરિકન શહેરોમાં હિંસક ગુનાખોરીના દરમાં ઘટાડા વિશે પણ વાત કરી.
રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો ઝડપથી અંત લાવવાનો સંકલ્પ
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં આપેલા ભાષણમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ સંકલ્પ લીધો કે યુક્રેનમાં રશિયાનું યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે. ટ્રમ્પે કહ્યું, અમે રશિયા અને યુક્રેનના નેતાઓ સાથે ખૂબ નજીકથી કામ કરી રહ્યા છીએ અને અમે આ કામ પૂરું કરીશું. મને લાગે છે કે લોકો વિચારે છે તેના કરતા આ ઘણું ઝડપથી થશે. આ યુદ્ધ 2022ની શરૂઆતમાં રશિયા દ્વારા યુક્રેન પરના આક્રમણ સાથે શરૂ થયું હતું. 2025માં વ્હાઇટ હાઉસમાં પરત ફર્યા ત્યારથી ટ્રમ્પે વારંવાર દાવો કર્યો છે કે યુદ્ધ ખતમ થશે, તેમ છતાં સંઘર્ષ ચાલુ રહ્યો છે.
અમેરિકા પાસે શસ્ત્રોની કોઈ અછત નથી: ટ્રમ્પ
સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં બોલતા ટ્રમ્પે એ વાતનો ઇનકાર કર્યો હતો કે ઈરાન સાથેના સંઘર્ષને કારણે અમેરિકી સેનાને અત્યાધુનિક શસ્ત્રોની અછતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જોકે, નિષ્ણાતો અને સાથી દેશોએ આ દાવા પર અસંમતિ વ્યક્ત કરી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, અમારી પાસે એટલા બધા શસ્ત્રો છે કે તેના ઉપયોગની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે અને અમે મોટી માત્રામાં તેનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છીએ. તેની સામે નિષ્ણાતો કહે છે કે શસ્ત્રોનો ભંડાર ઘટી રહ્યો છે અને ટોમાહોક ક્રૂઝ મિસાઇલ્સ તેમજ પેટ્રિયોટ અને THAAD મિસાઇલ ઇન્ટરસેપ્ટર્સ જેવા શસ્ત્રોનો પુરવઠો ફરીથી ભરવામાં વર્ષો લાગશે.