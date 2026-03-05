Prev
એક પણ ગોળી ચલાવ્યા વિના અમેરિકા અને ખાડી દેશોને ઘૂંટણીયે લાવી શકે છે ઈરાન, ચીનના પ્રોફેસરે જણાવ્યો ખતરનાક પ્લાન

Iran War Update: ખરેખર આ ચીનના મગજમાં જ આવી શકે છે. ચીન યુદ્ધમાં કોઈ પણ હદ સુધી જઈ શકે છે. ચીનના એક પ્રોફેસરે ચેતાવણી આપી શકે છે અમેરિકા સાથે લડવા માટે ઈરાને એક પણ બંદૂકની ગોળી છોડવાની જરૂર જ નથી. ગોળી ચલાવ્યા વગર પર ઈરાન ખાડી દેશો અને અમેરિકાને ઘુંટણીએ લાવી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 05, 2026, 02:39 PM IST
  • અમેરિકા સાથે લડવા માટે ઈરાને એક પણ બંદૂકની ગોળી છોડવાની જરૂર જ નથી.
  • ગોળી ચલાવ્યા વગર પર ઈરાન ખાડી દેશો અને અમેરિકાને ઘુંટણીએ લાવી શકે છે.
  • આ વોટર વોર ખાડી દેશો સાથે અમેરિકાને પણ ઘૂંટણીયે પાડી શકે છે. 

US Israel Iran War Updates: IRGCS એ દાવો કર્યો છે કે આજે તેણે ઉત્તરી ખાડીમાં એક અમેરિકી તેલ ટેન્કર પર હુમલો કર્યો છે. IRGCSએ ચેતવણી આપી છેકે અમેરિકા, ઈઝરાયેલ કે એમના સમર્થક દેશોના ટેન્કરોને અહીંથી જવા નહીં દે... યુદ્ધની સ્થિતિમાં એને હાર્મુંઝ ખાડીને બંધ કરવાનો અધિકાર છે.

ચીનના પ્રોફેસરના જણાવ્યા મુજબ ખાડી દેશોમાં પ્રાકૃતિક પાણીના સોર્સ જ નથી. તેઓ 60 ટકા પાણી માટે ડિસ્ટેલેશન પ્લાન્ટ પર નિર્ભર રહે છે.  પ્રોફેસરના જણાવ્યા અનુસાર ફક્ત એક ડ્રોન હુમલો અને વોટર પ્લાન્ટ તબાહ, એક જ હુમલાથી ઈરાન હજારો લોકોને તરસ્યા મારી શકે છે. આ વોટર વોર ખાડી દેશો સાથે અમેરિકાને પણ ઘૂંટણીયે પાડી શકે છે. 

ઈરાન હાલમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સામે ઘર્ષણ કરી રહ્યું છે. ઈરાને ખાડી દેશો ગણાતા સાઉદી અરબ, કતર અને બહેરીન જેવા દેશોને નિશાન બનાવ્યા છે. હવે યુદ્ધના નિયમો બદલાઈ રહ્યાં છે અને હથિયારોથી વધારે મગજનો ઉપયોગ એ અતિ અગત્યનો સાબિત થયો છે. પ્રોફેસરનો દાવો છે કે ઈરાને અમેરિકા અને તેના સહયોગીને હરાવવા માટે એક પણ ગોળી ચલાવવાની જરૂર નથી. ઈરાન ફક્ત એક જ ચાલ ચાલે અને લાખો લોકો હાહાકાર માચવી શકે છે. આ રણનીતિ એ કોઈ પણ મિસાઈલ હુમલાથી અતિ ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. 

ખાડી દેશોની પાણીની તરસ એમની સૌથી મોટી કમજોરી

ચીને પ્રોફેસરે કહ્યું છે કે ખાડી દેશોની સૌથી મોટી મજબૂરી એ પ્રાકૃતિક પાણીના સ્ત્રોત છે. ખાડી દેશોમાં પીવાના પાણીના સ્ત્રોત નથી. પ્રોફેસરના જણાવ્યા અનુસાર આ દેશોમાં 60 ટકા પાણી એ દરિયાના ખારા પાણીમાંથી મીઠું બનાવીને પ્રક્રિયાને આધારે મેળવાય છે. 

ખાડી દેશો પોતાની પાણીની જરૂરિયાતો માટે વિશાળ મશીનો અને પ્લાન્ટસ પર નિર્ભર રહે છે. જો આ પ્લાન્ટ કામ કરવાનું બંધ કરી દે તો થોડા જ કલાકોમાં પાણી માટે ખાડી દેશોમાં દંગા ફાટી શકે છે. આ એક એવી કમજોરી છે જેને યુદ્ધમાં નજર અંદાજ કરી રહ્યું છે.

The Costs and Benefits of Water Desalination in the Gulf

ચીનના પ્રોફેસરનું વિશ્લેષણ એ અતિ ભયાનક છે એમનું કહેવું છે કે ઈરાનને કોઈ મોટી ફૌઝની જરૂર જ નથી. ફક્ત એક ડ્રોન મુખ્ય વોટર પ્લાન્ટને નિશાન બનાવી શકે છએ. જ્યારે એક મોટો પ્લાન્ટ નાશ પામશે તો લાખો લોકો પાણી વિના ટળવળવા લાગશે. 

ખાડી દેશોમાં 80 ટકા ખાવાનું પણ બહારથી આવે છે. જે પાણીની આ ચેઈન પર નિર્ભર રહે છે. પાણી વિના ના ખાવાનું બનશે કે ના લોકો જીવતા રહેશે. આ કોઈ પણ પારંપરિક યુદ્ધ સિવાય એક આબાદીને મોતને ઘાટ ઉતારવા જેવું છે. 

 

It just needs to destroy 1 water factory.

The Gulf has no natural fresh water
60% comes from desalination
80% of food is imported
1 drone
1 plant
Millions without water. pic.twitter.com/5xsKmAuKRO

— Radar 𝘸​ Archie🚨 (@RadarHits) March 4, 2026

અમેરિકા કેવી રીતે બચાવી શકશે આ વોટર વોરથી

ચીનના પ્રોફેસરે વધુમાં જણાવ્યું છે કે, મીડલ ઈસ્ટમાં હાલમાં હાજર અમેરિકી સૈનિકો માટે પણ પાણીની સપ્લાય આ જ લોકલ સોર્સથી આવે છે. પ્રોફેસરનો તર્ક છે કે પ્રજા પાણીથી તરફડશે તો દેશમાં અફરા તફરી મચી જશે. તો અમેરિકાનું મેનેજમેન્ટ પણ પોતાના આયોજનોમાં નિષ્ફળ જશે. એમને પોતાની સુરક્ષાથી વધારે લોકોને પાણી પહોંચાડવાની ચિંતા વધારે સતાવવા લાગશે આ કોઈ પણ દેશને ઘૂંટણીયે લાવવા માટે પૂરતું છે. 

ઈરાન પાસે આધુનિક ડ્રોન ટેકનોલોજી છે જે રડારમાં આવ્યા વિના સટીક નિશાન પાર પાડી શકે એમ છે. ડિસ્ટિલેશન પ્લાન્ટ એ સમુદ્દના કિનારે આવેલા હોય છે એમની સરક્ષા કરવી એ ચૂનૌતી છે. એક જ ધડાકાથી આ પ્લાન્ટની કિંમતી મશીનો ખરાબ થઈ શકે છે. આ મશીનો ખરાબ થયા બાદ રિપેર કરવામાં મહિનાઓ લાગી શકે છે. આ ખાડી દેશો માટે એક કમજોર નસ છે. જેને ઈરાન અવોઈડ કરી રહ્યું છે. આમ તમને સમજી શકો છો કે આ યુદ્ધ જો ચીન સાથે હોય તો માનવ જાત માટે ખતરો એ જ ચીનનો મુખ્ય ટાર્ગેટ હોઈ શકે છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Iran Us WarAmerica and Gulf countriesGujarati NewsChinese professorDangerous PlanIsrael Iran WarWar NewsIran War UpdateUS Israel Iran War Updates

