ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ભારતીયોને મોટો ઝટકો, આ દેશે બંધ કરી વિઝા ફ્રી એન્ટ્રી, હવે ત્યાં જવા કેટલો થશે ખર્ચ ?

Iran Cancels Visa Free Entry : ઈરાને ભારતીયો માટે વિઝા ફ્રી એન્ટ્રી અચાનક બંધ કરી દીધી છે. સલામત મુસાફરી માટે વિઝા હવે ફરજિયાત છે અને તેનો ખર્ચ પણ ઓછો નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 18, 2025, 12:02 PM IST

ભારતીયોને મોટો ઝટકો, આ દેશે બંધ કરી વિઝા ફ્રી એન્ટ્રી, હવે ત્યાં જવા કેટલો થશે ખર્ચ ?

Iran Cancels Visa Free Entry : ઈરાને 22 નવેમ્બરથી ભારતીયો માટે વિઝા ફ્રી એન્ટ્રી સ્થગિત કરી દીધી છે. ખોટા રોજગાર વચનો આપીને ભારતીયોને ઈરાનમાં લલચાવીને, તસ્કરી કરીને અને ખંડણી માટે અપહરણ કરીને લાવવામાં આવ્યા હોવાના શ્રેણીબદ્ધ બનાવો વચ્ચે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ પ્રતિબંધ બધા ભારતીય સામાન્ય પાસપોર્ટ ધારકોને લાગુ પડે છે. ઈરાનમાં પ્રવેશવાથી લઈને એરપોર્ટ દ્વારા પરિવહન સુધીની દરેક પરિસ્થિતિ માટે હવે વિઝા ફરજિયાત રહેશે.

વિઝા ફ્રી એન્ટ્રી કેમ બંધ ?

આ ફેરફાર ફક્ત ઔપચારિકતા નથી, તે ગંભીર મુદ્દાઓ સાથે જોડાયેલ છે. ભારતના વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ ચેતવણી જારી કરી છે, ખાસ કરીને એવા એજન્ટો સામે ચેતવણી આપવા માટે જે લોકોને વિઝા ફ્રી એન્ટ્રીના વચન આપીને ગેરમાર્ગે દોરે છે. MEAએ જણાવ્યું છે કે તાજેતરના સમયમાં ઘણા ભારતીયોને નોકરી અથવા ત્રીજા દેશોમાં પરિવહનના બહાને ઈરાન મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંના ઘણા વ્યક્તિઓનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે અને ઘણાવાર તેમની મુક્તિ માટે પૈસા પડાવવામાં આવતા હતા. ખંડણી માંગવાની ઘટનાઓ પણ નોંધાઈ છે.

ઈરાને એમ પણ કહ્યું છે કે આ પગલું ગુનાહિત તત્વોને વિઝા ફ્રી શાસનનો દુરુપયોગ કરતા અટકાવવા માટે છે. એરલાઇન્સને હવે બોર્ડિંગ પર મુસાફરોના વિઝા તપાસવાની જરૂર પડશે. માન્ય વિઝા વગરના ભારતીય પ્રવાસીઓને દેશમાં પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવશે.

વિઝાનો ખર્ચ કેટલો થશે ?

પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આ નવા વિઝા કેટલો મોંઘા હશે ? એપ્રિલ 2025 માટેના નવીનતમ ફી અનુસાર, ભારતીયો માટે ઈરાન પ્રવાસી વિઝા (એક વર્ષ સુધી, સિંગલ/મલ્ટિ-એન્ટ્રી) ની કિંમત આશરે 100 એટલે કે આશરે 8,330 રૂપિયા છે. વધુમાં, જો તમે 1-5 વર્ષના મલ્ટી-એન્ટ્રી વિઝા ઇચ્છતા હો, તો તે 200 ડોલર સુધી જઈ શકે છે.

આ ફક્ત પ્રવાસી વિઝા માટેના દરો છે, જો તમે ત્યાં કામ કરવા માંગતા હો, તો રોજગાર વિઝા માટેની ફી અલગ છે. ઉદાહરણ તરીકે, 6-12 મહિના માટે 275 ડોલર છે. વધુમાં ટ્રાન્ઝિટ વિઝા (15 દિવસ સુધી) પણ પહેલાથી જ 20 ડોલરની કિંમતે ઉપલબ્ધ હતા.

