મિસાઈલ પ્રોગ્રામ રોકવા તૈયાર, પરંતુ... ટ્રમ્પની 15 શરતો પર ઈરાનનો જવાબ, યુદ્ધ રોકવા માટે કરી દીધી 6 મોટી ડિમાન્ડ

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldમિસાઈલ પ્રોગ્રામ રોકવા તૈયાર, પરંતુ... ટ્રમ્પની 15 શરતો પર ઈરાનનો જવાબ, યુદ્ધ રોકવા માટે કરી દીધી 6 મોટી ડિમાન્ડ

Iran Ceasefire Demands: અમેરિકાની 15 શરતો સામે ઈરાને વળતો જવાબ આપતા 6 મોટી માંગણીઓ રજૂ કરી છે. ઈરાને કથિત રીતે ઘણી મોટી માંગણીઓ રજૂ કરી છે, જેમાં ખાડીમાંથી અમેરિકી સૈન્ય હટાવવા, હોર્મુઝ શિપિંગ રૂટ પર ટેક્સ વસૂલવા અને ઈઝરાયેલનું અભિયાન રોકવા જેવી કડક શરતો સામેલ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 25, 2026, 04:35 PM IST
  • ખાડી દેશોમાંથી અમેરિકી સૈન્ય હટાવવા સહિત ઈરાનની 6 મોટી માંગણીઓ
  • મિસાઈલ પ્રોગ્રામ રોકવા તૈયાર, પણ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સામે મૂકી કડક શરતો
  • દુનિયાના મહત્વપૂર્ણ ઓઈલ રૂટ 'હોર્મુઝ' પર ટેક્સ વસૂલવાની ઈરાનની માંગ

Iran Ceasefire Demands: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની એક મહિનાના સીઝફાયર માટેની 15 શરતોના જવાબમાં ઈરાનનો વળતો જવાબ આવી ગયો છે. ઈરાને કથિત રીતે યુદ્ધ રોકવા માટે કેટલીક મોટી માંગણીઓ મૂકી છે. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના એક રિપોર્ટ અનુસાર, તેહરાને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, યુદ્ધવિરામ સમજૂતી પર વાતચીત ફરી શરૂ કરવા માટેની શરતો ખૂબ જ કડક છે. જો કે, બન્ને પક્ષો વચ્ચે પરોક્ષ રીતે વાતચીતની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ હોવાનું મનાય છે.

શું છે ઈરાનની 6 મોટી માંગ?
ઈરાને કથિત રીતે કેટલીક મોટી માંગણીઓ રજૂ કરી છે, જેમાં ખાડી વિસ્તારમાં અમેરિકી સૈન્ય મથકો બંધ કરવાથી લઈને પ્રતિબંધો હટાવવા અને હોર્મુઝ શિપિંગ રૂટ પર નિયંત્રણ મેળવવા તેમજ ટેક્સ વસૂલવાના અધિકાર સામેલ છે. આ ઉપરાંત યુદ્ધ દરમિયાન થયેલા નુકસાન માટે આર્થિક વળતર આપવા અને હિઝબુલ્લાહ વિરુદ્ધ ઈઝરાયેલના સૈન્ય અભિયાનને ખતમ કરવાની માંગ કરી છે. સાથે જ આ વાતની પણ પાકી ગેરંટી માંગવામાં આવી છે કે, બન્ને પક્ષો વચ્ચે ફરીથી કોઈ પણ પ્રકારની શત્રુતાપૂર્ણ કાર્યવાહી શરૂ થશે નહીં.

  1. અમેરિકાના સૈન્ય મથકો: ખાડી દેશમાં અમેરિકી સૈન્ય મથકો બંધ કરવા.
  2. પ્રતિબંધો અને નિયંત્રણ: ઈરાન પરથી આર્થિક પ્રતિબંધો હટાવવા અને હોર્મુઝ શિપિંગ રૂટ પર નિયંત્રણ મેળવવું.
  3. ટેક્સ વસૂલાત: સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા જહાજો પાસેથી ટેક્સ વસૂલવાનો અધિકાર.
  4. આર્થિક વળતર: યુદ્ધ દરમિયાન થયેલા નુકસાન માટે આર્થિક વળતર આપવું.
  5. હિઝબુલ્લાહ અને ઈઝરાયેલ: હિઝબુલ્લાહ વિરુદ્ધ ઈઝરાયેલનું સૈન્ય અભિયાન તાત્કાલિક બંધ કરવું.
  6. સુરક્ષા ગેરંટી: એવી પાકી ખાતરી આપવી કે બન્ને પક્ષો વચ્ચે ફરી ક્યારેય આવી શત્રુતાપૂર્ણ કાર્યવાહી શરૂ થશે નહીં.

હોર્મુઝ માટે એક અલગ સિસ્ટમની માંગ
ઈરાને એક એવી સિસ્ટમની માંગ કરી છે જેના હેઠળ તેહરાન, દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઓઈલ પરિવહન માર્ગોમાંથી એક એવા 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' (Strait of Hormuz)માંથી પસાર થતા જહાજો પાસેથી ટેક્સ વસૂલ કરી શકે.

કોણ નક્કી કરી રહ્યું છે ઈરાનની આ શરતો?
આ મામલા સાથે જોડાયેલા લોકોએ જણાવ્યું કે, 'ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ' (IRGC)એ દેશના નેતૃત્વમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરી લીધી છે અને તેઓ જ આ માંગણીઓને આગળ વધારી રહ્યા છે. આ માહિતી ચેનલ 12 દ્વારા આપવામાં આવી છે.

અગાઉ એવા રિપોર્ટ આવ્યા હતા કે, તેહરાને જાહેરમાં વોશિંગ્ટનના એ દાવાઓને ફગાવી દીધા હતા કે બન્ને વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી છે. તેહરાને કહ્યું કે, આ બન્ને વિરોધી દેશો વચ્ચે કોઈ પણ સમજૂતીની શક્યતા નથી.

મિસાઈલ પ્રોગ્રામ રોકવા તૈયાર, પણ...
જો કે, એવા સંકેતો મળી રહ્યા છે કે, તેહરાન ખાનગીમાં થોડું ફેકસીબીલીટી બતાવવા તૈયાર હોઈ શકે છે. ચેનલ 12 અનુસાર, ઈરાન તેમના બેલિસ્ટિક મિસાઈલ પ્રોગ્રામને પાંચ વર્ષ માટે રોકવા અને યુરેનિયમ સંવર્ધન (enrichment)ના સ્તરને ઘટાડવા પર વિચાર કરી શકે છે.

આ ઉપરાંત તે પોતાની પાસે રહેલા 60 ટકા સંવર્ધિત યુરેનિયમના સ્ટોક અંગે પણ વાતચીત કરી શકે છે અને બાકીના સેન્ટ્રીફ્યુજ (centrifuges)ના નિરીક્ષણ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી (IAEA)ને પરવાનગી આપી શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

