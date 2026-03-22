હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પરનું સસ્પેન્સ ખતમ, ઈરાને જણાવ્યું કોને મળશે એન્ટ્રી, જાણો અમેરિકાનું શું થશે
Hormuz Strait : મિડલ ઈસટમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને અમેરિકા અને ઇઝરાયલ સાથેના સંઘર્ષ વચ્ચે ઇરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. ઇરાની મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સંયુક્ત રાષ્ટ્રના આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઇ સંગઠન (IMO)માં ઇરાનના પ્રતિનિધિ અલી મૌસાવીએ જણાવ્યું હતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ઈરાનના દુશ્મનો સાથે જોડાયેલા જહાજો સિવાય તમામ પ્રકારના જહાજો માટે ખુલ્લો રહેશે.
આ નિવેદન ચીની સમાચાર એજન્સી, શિન્હુઆ સાથેની એક મુલાકાત દરમિયાન આપવામાં આવ્યું હતું. અગાઉ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ધમકી આપી હતી કે જો 48 કલાકની અંદર સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણપણે ખોલવામાં નહીં આવે, તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઇરાનના પાવર પ્લાન્ટ્સને નિશાન બનાવશે.
મૌસાવીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે તેહરાન ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં દરિયાઇ સુરક્ષા વધારવા અને ખલાસીઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઇ સંગઠન (IMO) સાથે સહયોગ કરવાનું ચાલુ રાખશે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ઇરાનના વિરોધીઓ સાથે જોડાયેલા ન હોય તેવા જહાજો તેહરાન સાથે તેમની સલામતી અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓનું સંકલન કરીને સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવા માટે મુક્ત છે.
મૌસાવીએ કહ્યું કે કૂટનીતિ ઈરાનની પ્રાથમિકતા છે. જો કે, તેમણે નોંધ્યું કે પરસ્પર વિશ્વાસ સ્થાપિત કરવા સાથે આક્રમકતાનો સંપૂર્ણ અંત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા ઇરાન પર હુમલાઓ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વર્તમાન પરિસ્થિતિના મૂળમાં છે.
હકીકતમાં યુએસ-ઇઝરાયલ સંઘર્ષ વચ્ચે ઇરાની હુમલાના ભયને કારણે મોટાભાગના જહાજો હાલમાં આ સાંકડા જળમાર્ગમાંથી પરિવહન ટાળી રહ્યા છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ઓઈલ અને લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG)ના લગભગ 20 ટકા વૈશ્વિક પુરવઠા માટેનો પરિવહન માર્ગ છે. પરિણામે, એક જોખમ છે કે આ પરિસ્થિતિ વૈશ્વિક ઊર્જા સંકટને વધુ તીવ્ર બનાવી શકે છે.
યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે શું કહ્યું ?
ઉલ્લેખનીય છે કે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું હતું કે જો તેહરાન 48 કલાકની અંદર વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવામાં નિષ્ફળ જાય, તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તેના પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર નવા હુમલા કરશે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જો ઈરાન 48 કલાકની અંદર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સંપૂર્ણપણે ખોલશે નહીં તો કોઈપણ ધમકી આપ્યા વિના યુએસ વિવિધ ઈરાની પાવર પ્લાન્ટ પર હુમલો કરશે અને નષ્ટ કરશે.
