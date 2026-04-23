ઈરાને ટોપ સિક્યુરિટી અધિકારીને આપી દીધી ફાંસી, 'ઓપરેશન ક્લીન' ચલાવી રહ્યું છે ખલીફા શાસન
Operation Clean Iran: મોસાદના એ એજન્ટને ઈરાનમાં જાસૂસી કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પરંતુ આ વખતની ધરપકડ ખૂબ જ મહત્વની છે, કારણ કે આ વખતે ઈરાન પ્રશાસનના જ એક મોટા અધિકારીને પકડવામાં આવ્યો છે, જેને ફાંસીના માંચડે લટકાવી દેવાયો છે. ઈરાને કેવી રીતે પોતાના જ દેશમાં છૂપાયેલા જાસૂસને પકડ્યો ચાલો જોઈએ.
- ઈરાનનો ટોપ સિક્યુરિટી અધિકારી હતો
- પેસિવ ડિફેન્સ કમિટીને લીડ કરી રહ્યો હતો
- મોસાદ માટે જાસૂસી કરવાના આરોપમાં ફાંસી પર લટકાવી દેવાયો
Operation Clean Iran: જ્યારથી યુદ્ધનો તણાવ શરૂ થયો છે, ત્યારથી મોસાદના જાસૂસો ઈરાનમાં પહેલા કરતા વધુ એક્ટિવ થઈ ગયા છે. અત્યાર સુધી ઈરાનના અધિકારીઓ નાના-મોટા જાસૂસોને પકડી રહ્યા હતા, પરંતુ આ વખતે તો ઈરાનનો ટોપ સિક્યુરિટી ઓફિસર જ ખલીફાનો ગદ્દાર નીકળ્યો. જેને ઈરાનમાં મહત્વની જવાબદારી સોંપાઈ હતી, તેણે જ ખલીફાનો સાથ છોડીને નેતન્યાહુનો સાથ આપ્યો.
ઈરાનમાં સૌથી મોટો ગુનો
ઈરાનની અદાલતે મહેદી ફરીદને ઈઝરાયેલની ગુપ્તચર એજન્સી મોસાદ સાથે વ્યાપક સહયોગ અને જાસૂસી કરવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યો છે. તેને 'કરપ્શન ઓન અર્થ' (પૃથ્વી પર ભ્રષ્ટાચાર) હેઠળ મોતની સજા સંભળાવવામાં આવી, જે ઈરાનમાં સૌથી મોટો ગુનો માનવામાં આવે છે.
ઈરાનના જ અધિકારી ફરીદે સાયબર માધ્યમથી ઈઝરાયેલી એજન્સી મોસાદનો સંપર્ક કર્યો અને પોતાના પદનો દુરુપયોગ કરીને અત્યંત સંવેદનશીલ ગુપ્ત અને સૈન્ય માહિતી લીક કરી. મહેદીના ઉચ્ચ પદને કારણે ઈઝરાયેલી અધિકારીઓએ તેના પર ખૂબ જ ઝડપથી વિશ્વાસ કરી લીધો હતો.
ઈરાન-ઈઝરાયેલ 'સ્પાય વોર'
આ કાર્યવાહી એવા સમયે થઈ છે જ્યારે ઈરાનમાં ફાંસીની સજાના કિસ્સાઓમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. કહેવાય છે કે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સાથે સૈન્ય તણાવ વધ્યા બાદ ઈરાની સરકારે મોતની સજા વધારી દીધી છે, જેથી જાસૂસોમાં ડર પેદા કરી શકાય. માત્ર જાસૂસો જ નહીં, પરંતુ જાન્યુઆરીમાં પ્રદર્શન કરનારા લોકો સામે પણ કડક હાથે કામ લેવામાં આવી રહ્યું છે.
ભલે અત્યારે યુદ્ધ થંભી ગયું હોય, પરંતુ ઈરાનમાં મોસાદના જાસૂસો સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય દેખાઈ રહ્યા છે અને આ જ કારણ છે કે ઈરાને ઉપરથી લઈને નીચે સુધી 'ઓપરેશન ક્લીન' ચલાવી રાખ્યું છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના મદદગારો સામે સતત એક્શન લેવાઈ રહ્યા છે.
ઈરાનમાં 500થી વધુ લોકોની ધરપકડ
એક રિપોર્ટ મુજબ, આ વર્ષે ઈરાનમાં જાસૂસીના આરોપમાં 500 થી વધુ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ લોકો પર અમેરિકા-ઈઝરાયેલને ઈરાનની સંવેદનશીલ માહિતી અને લોકેશન શેર કરવાનો આરોપ છે. આ લોકોએ સૈન્ય મથકો, હવાઈ હુમલાના લોકેશન અને ઈમરજન્સી ઓપરેશનની વિગતો બહાર મોકલી હતી.
એક વાત સાફ છે કે ઈરાનમાં ઈઝરાયેલનું જાસૂસી નેટવર્ક ઘણું મજબૂત થઈ ચૂક્યું છે. હવે તો ઈરાની પ્રશાસનમાં પણ મોસાદે ઘૂસણખોરી કરી લીધી છે. તમને જણાવી દઈએ કે, ઈઝરાયેલે ઈરાનના અનેક નેતાઓની રેકી કરીને તેમને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા છે. ખલીફા અલી ખામેનેઈને મારવા માટે ટ્રાફિક કેમેરા હેક કરવામાં આવ્યા હતા. ખામેનેઈની એક-એક ગતિવિધિ પર મોસાદની નજર હતી.
ઈરાન અત્યારે બેવડા જંગના મેદાનમાં
મોસાદ જેવી દુનિયાની સૌથી ઘાતક અને હાઈટેક જાસૂસી એજન્સી સામે ટકવું ઈરાન માટે લોઢાના ચણા ચાવવા સમાન છે. છતાં પણ, ખલીફાનું શાસન હવે 'ઓપરેશન ક્લીન' દ્વારા ઘરના ગદ્દારોને વીણી-વીણીને ખતમ કરી રહ્યું છે. ઈરાન અત્યારે બેવડા જંગના મેદાનમાં છે-એક તરફ સરહદ પર ઉભેલો દુશ્મન છે અને બીજી તરફ સિસ્ટમમાં ઘૂસેલા મોસાદના મહોરાં. જાસૂસી કરનારાઓ માટે હવે ઈરાનમાં માત્ર બે જ રસ્તા બચ્યા છે: કાં તો સીધી ફાંસી અથવા તો આજીવન કબર! ઈરાને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે દેશદ્રોહની કિંમત પોતાની મિલકત અને જીવ ગુમાવીને જ ચૂકવવી પડશે.
