ઈરાને ભારતીય તેલ ટેન્કર પર કર્યો ગોળીબાર, બે જહાજો પાછા ફર્યા, જાણો
Iran Fired On Indian Oil Tanker: ભારતીય નૌકાદળ આ ઘટનાની વિગતો જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, કારણ કે હાલમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કોઈ ભારતીય નૌકાદળના જહાજો તૈનાત નથી. ભારત પાસે ઓમાનના અખાતમાં બે વિનાશક જહાજો, એક ફ્રિગેટ અને એક ટેન્કર તૈનાત છે.
Iran Fired On Indian Oil Tanker: આ બાબતથી પરિચિત લોકોના મતે, ઈરાની નૌકાદળે ઓમાનની ઉત્તરે એક ભારતીય ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કર પર ગોળીબાર કર્યો હતો, જે આશરે બે મિલિયન બેરલ ઇરાકી તેલ લઈ જતો હતો. ઘટના પહેલા, બે ભારતીય જહાજોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પાછા ફરવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી.
જગ અર્નવ પર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો
બે જહાજો (જગ અર્નવ અને સન્માર હેરાલ્ડ) આ ઘટનામાં સામેલ હતા, પરંતુ તેમાંથી ફક્ત એક જ સીધો હુમલો થયો હતો. પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, જગ અર્નવ પર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી પ્રદેશમાં દરિયાઈ સુરક્ષા અંગે નવી ચિંતાઓ ઉભી થઈ હતી. નજીકમાં આવેલા સન્માર હેરાલ્ડને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું ન હતું અને તેને કોઈ નુકસાન થયું ન હતું.
ભારતના બે વિનાશક જહાજો તૈનાત
ભારતે લીધી તેની ગંભીર નોંધ
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ભારત ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) દ્વારા કરવામાં આવેલા ગોળીબારને ગંભીરતાથી લઈ રહ્યું છે. ભારત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ખુલ્લા અને અવરોધ વિના નેવિગેશનની નીતિને સમર્થન આપે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ગોળીબાર કરનાર ટેન્કરની બાજુમાં બીજુ એક ભારતીય ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કર હાજર હતું, પરંતુ તેના પર હુમલો થયો ન હતો.
ક્રૂડ શિપમેન્ટના લગભગ 20 ટકા વહન
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ઈરાન અને ઓમાન વચ્ચે સ્થિત છે. તે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ પરિવહન કોરિડોરમાંનો એક છે, જે વૈશ્વિક ક્રૂડ શિપમેન્ટના લગભગ 20 ટકા વહન કરે છે. ભારત એવા દેશોમાંનો એક છે જ્યાં સ્ટ્રેટમાંથી સૌથી વધુ જહાજો પસાર થાય છે, જે ગલ્ફ ક્ષેત્રમાંથી ઊર્જા આયાત પર ભારતની નિર્ભરતા દર્શાવે છે.
ભારતીય જહાજોને પસાર કરાશે
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેના તેના ચાલી રહેલા યુદ્ધ દરમિયાન ઈરાને ભારતને સાથી તરીકે સૂચિબદ્ધ કર્યું છે. તેથી, ઈરાન ભારતીય જહાજોને સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવા દે છે, જ્યારે અન્ય દેશોના જહાજો ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલાના ભય હેઠળ અવરોધિત છે.
