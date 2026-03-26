એનર્જી સંકટ વચ્ચે મોટા સમાચાર! ઈરાન આ મિત્ર દેશોના જહાજોને હોર્મુઝમાંથી પસાર થવા દે છે
ઈરાનના વિદેશમંત્રીએ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા જહાજો વિશે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. આ ઉપરાંત તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે અમેરિકાની સાથે ઈરાનની કોઈ વાતચીત ચાલુ નથી. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
જ્યારથી અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર હુમલા કર્યા અને ભીષણ યુદ્ધ છેડાયું ત્યારથી મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ પ્રસર્યો છે. આ યુદ્ધની અસર અનેક દેશો સુધી પહોંચી છે. ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી જહાજોને પસાર થતા અટકાવી દીધી. જેને પગલે વિશ્વભરમાં પેટ્રોલ ડીઝલ, ગેસ અને અન્ય વસ્તુઓ માટે પડકારજનક સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે ઈરાનના વિદેશમંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ ભારતને રાહત મળે તેવું મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
આ 5 દેશોને સેફ પેસેજ
ઈરાનના વિદેશમંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે રણનીતિક રીતે અતિ મહત્વનો એવા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરાયો નથી. તેમણે ભારત સહિત પાંચ મિત્ર દેશોના જહાજોને સુરક્ષિત રસ્તો આપવાનું એલાન પણ કર્યું. અરાઘચીના જણાવ્યાં મુજબ ભારત, ચીન, રશિયા, ઈરાક અને પાકિસ્તાનના જહાજોને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થવા દેવાયા છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ દેશોએ ઈરાનનો સંપર્ક કરીને સુરક્ષિત માર્ગની માંગણી કરી હતી. ત્યારબાદ સમન્વય દ્વારા તેમને મંજૂરી અપાઈ. હોર્મુઝ ફક્ત દુશ્મન દેશો માટે જ બંધ છે. પરંતુ અન્ય દેશો માટે ખુલ્લો છે. અરાઘચીએ કહ્યું કે અમે યુદ્ધની સ્થિતિમાં છીએ. આથી અમારા દુશ્મનો અને તેમના સહયોગીઓના જહાજોને પસાર થવા દેવાનું કોઈ કારણ બનતું નથી.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અનેક જહાજો કે જહાજના માલિકોએ અમારો સંપર્ક કર્યો છે અને અપીલ કરી છે કે હોર્મુઝમાંથી તેમના જહાજોને જવા દેવાય. તેમાંથી કેટલાક દેશો માટે જેમને અમે મિત્ર ગણીએ છીએ કે એવા મામલાઓમાં જ્યાં અમે અન્ય કારણોસર આમ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, તેમને અમારી સેનાઓએ સુરક્ષિત રસ્તો આપ્યો છે. તમે સમાચારોમાં જોયું હશે કે ચીન, રશિયા, પાકિસ્તાન, ઈરાન અને ભારત (ભારતના બે જહાજ હાલમાં જ પસાર થયા હતા) અને અન્ય કેટલાક દેશો..મારું માનવું છે કે બાંગ્લાદેશ પણ, આ એવા દેશો છે જેમણે અમારી સાથે વાત કરી અને અમારી સાથે તાલમેળ બેસાડ્યો, જે ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેશે, યુદ્ધ પછી પણ.
અમેરિકા સાથે કોઈ વાતચીત નહીં
ઈરાનના વિદેશમંત્રીએ એ વાત પણ દોહરાવી કે અમેરિકા સાથે કોઈ ઔપચારિક વાતચીત ચાલુ નથી. તેમના જણાવ્યાં મુજબ મધ્યસ્થીઓ દ્વારા સંદેશાની આપલેને વાતચીત ન કહેવાય. સરકારી ટેલીવિઝન સાથે વાતચીતમાં અરાઘચીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે બેકચેનલથી સંદેશાઓની આપલે કરવી એ ઔપચારિક કૂટનીતિક નથી. અમેરિકા સાથે કોઈ વાતચીત થઈ રહી નથી.
તેમણે કહ્યું કે, અમેરિકા અલગ અલગ માધ્યમોથી સંદેશા મોકલે છે. પરંતુ ઈરાન તેને ઔપચારિક વાતચીત ગણતું નથી. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે આ સંઘર્ષમાં અમેરિકા પોતાના લક્ષ્યાંકો મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. અમેરિકા ન તો જલદી જીત મેળવી શક્યું કે ન તો ઈરાનમાં સત્તા પરિવર્તન કરાવી શક્યું. ઈરાનના વિદેશમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે ઈરાને પોતાની મજબૂતીનું પ્રદર્શન કર્યું છે અને દુનિયાને દેખાડી દીધુ કે કોઈ પણ દેશ તેની સુરક્ષાને નુકસાન પહોંચાડી શકે નહીં. તેમણે એવું પણ કહ્યું કે ઈરાન યુદ્ધ લાંબો ખેંચવા માંગતું નથી. પરંતુ સમાધાન તેની શરતો પર જ થશે. ઈરાન યુદ્ધ ઈચ્છતું નથી, તે આ સંઘર્ષનું કાયમી સમાધાન ઈચ્છે છે.
પોતાની શરતો પર યુદ્ધ ખતમ કરવા ઈચ્છે છે ઈરાન
ઈરાનના વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે ઈરાન યુદ્ધનો અંત લાવવા ઈચ્છે છે પરંતુ પોતાની શરતો પર. જેમાં ભવિષ્યમાં હુમલા ન થવાની ગેરંટી હોય અને યુદ્ધમાં થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ સામેલ હોય. હોર્મુઝ પર નિયંત્રણ રાખીને ઈરાને પોતાની તાકાત સાબિત કરી દીધી છે અને અમેરિકા સહિત અન્ય દેશો તેને રોકવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.
