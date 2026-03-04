ઈઝરાયેલ સાથે યુદ્ધ વચ્ચે ઈરાનને મળ્યા નવા સુપ્રીમ લીડર, ખામેનેઈને ક્યાં દફનાવવામાં આવશે એ પણ જાણો
Iran-Israel War: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હુમલાઓમાં અમેરિકાના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈનું મોત થયું. હવે ઈરાનને નવા સુપ્રીમ લીડર મળી રહ્યા છે. તેમના પુત્રને અસેમ્બલી ઓફ એક્સપર્ટ દ્વારા પસંદ કરાયા હોવાના સમાચાર આવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ખામેનેઈની દફન વિધિ ક્યાં થશે એ પણ જાણો.
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે કરેલા ભીષણ હુમલાઓમાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈનું પણ મોત નિપજ્યું. ત્યારબાદ ઈરાને ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના જ્યાં સૈન્ય બેઝ છે તે ખાડી દેશો પર તાબડતોડ હુમલા કર્યા. આ બધા વચ્ચે હવે સમાચાર આવી રહ્યા છે કે ઈરાને નવા સુપ્રીમ લીડરની નિમણૂંક કરી દીધી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ ઈરાન એક્સપર્ટ્સની અસેમ્બલીએ ક્રાંતિકારી ગાર્ડ્સના દબાણમાં અલી ખામેનેઈના પુત્ર મોઝતબાની સુપ્રીમ લીડર તરીકે પસંદગી કરી છે.
વર્ષો બાદ બદલાઈ કમાનની દિશા
ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈનું 86 વર્ષની વયે નિધન થયું. તેમણે 1989થી અત્યાર સુધી એટલે કે 36 વર્ષ સુધી દેશની સત્તાની કમાન સંભાળી. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હુમલાઓમાં તેમનો જીવ ગયો. ત્યારબાદ સતત એ ચર્ચા હતી કે તેમના વારસદાર કોણ બનશે. ઈરાનના બંધારણ મુજબ નવા સુપ્રીમ લીડરની પસંદગી Assembly of Experts દ્વારા થાય છે. જે એક શક્તિશાળી યુનિટ છે. તેને દેશના સર્વોચ્ચ નેતાને પસંદ કર વાનો અને તેમની નિગરાણીનો હક છે.
IRGCના દબાણમાં મોજતબાને બનાવવા પડ્યા?
મીડિયા રિપોર્ટમાં સૂત્રોના હવાલે એવો દાવો થઈ રહ્યો છે કે અસેમ્બલીએ ખામેનેઈના પુત્રને નવા સુપ્રીમ લીડર બનાવ્યા છે. જો કે આ કથિત નિર્ણય ઈસ્લામિક રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ના દબાણમાં લેવાયો છે. IRGC ઈરાનની સૌથી શક્તિશાળી સૈન્ય અને રણનીતિક સંસ્થા ગણાય છે. જેનો દેશના રાજકારણ અને સુરક્ષા માળખા પર ઊંડો પ્રભાવ છે. રિપોર્ટ મુજબ સુરક્ષા સ્થિતિઅને ક્ષેત્રીય તણાવ જોતા નેતૃત્વના મુદ્દે જલદી નિર્ણય લેવાનું દબાણ થયું.
કોણ છે મોજતબા
મોજતબા ખામેનેઈ અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના પુત્ર છે. લાંબા સમયથી તેઓ સત્તાના વર્તુળમાં પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ તરીકે ગણાય છે અને સુરક્ષા પ્રતિષ્ઠાન સાથે તેમના નીકટના સંબંધો ચર્ચાતા રહે છે. જો કે આ અગાઉ તેઓ સત્તાવાર રીતે કોઈ મોટા બંધારણીય પદ પર જોવા મળ્યા નથી.
ક્યાં થશે ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કાર
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈને તેમના પૈતૃક શહેર મશહદમાં દફનાવવામાં આવશે. તેમના પિતાની કબર પણ મશહદ સ્થિત ઈમામ રઝા તીર્થસ્થળમાં છે. જો કે તેમની દફનવિધિ માટે કોઈ તારીખનો હજુ ખુલાસો થયો નથી.
