/ઈરાને અમેરિકાને ધોળા દિવસે દેખાડી દીધા તારા, જે અમેરિકાએ હજુ સુધી સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકાર્યું નથી, જુઓ ફોટા

Iran US War: વોશિંગ્ટન પોસ્ટ દ્વારા સેટેલાઇટ ઇમેજના વિશ્લેષણ મુજબ, યુદ્ધ શરૂ થયા પછી મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ લશ્કરી સ્થળો પર ઈરાની હવાઈ હુમલાઓએ ઓછામાં ઓછા 228 માળખા અથવા સાધનોને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અથવા નાશ કર્યો છે. આ હુમલાઓમાં હેંગર, બેરેક, ઇંધણ ડેપો, વિમાન અને મહત્વપૂર્ણ રડાર, મેસેજ અને હવાઈ રક્ષા સાધનોનો સમાવેશ થાય છે. વિનાશની હદ યુએસ સરકારે જાહેરમાં સ્વીકાર્યું છે અથવા અગાઉ અહેવાલ આપ્યો છે તેના કરતાં ઘણો વધારે છે.
અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે હવાઈ હુમલાના ભયથી વિસ્તારમાં કેટલાક યુએસ ઠેકાણા સામાન્ય સ્ટાફિંગ માટે ખૂબ જોખમી બન્યા હતા, અને કમાન્ડરોએ યુદ્ધની શરૂઆતમાં આ સ્થળોએથી મોટાભાગના કર્મચારીઓને ઈરાની ગોળીબારની રેન્જથી બહાર ખસેડ્યા હતા.
12 સૈનિકોને ગંભીર ઇજાઓ થઈ
28 ફેબ્રુઆરીએ યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી યુએસ સૈન્યએ અહેવાલ આપ્યો છે કે પ્રદેશમાં યુએસ ઠેકાણાઓ પર હુમલાઓમાં એપ્રિલના અંત સુધીમાં સાત સૈનિકો માર્યા ગયા છે, જ્યારે કુવૈતમાં 6 અને સાઉદી અરેબિયામાં એક અને 400થી વધુ ઘાયલ થયા છે. યુએસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જેમાંથી કેટલાકે મામલાની સંવેદનશીલતાને કારણે નામ ન આપવાની શરતે વાત કરી હતી, મોટાભાગના ઘાયલ સૈનિકો થોડા દિવસોમાં ફરજ પર પાછા ફર્યા હતા, પરંતુ ઓછામાં ઓછા 12 સૈનિકોને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી.
મધ્ય પૂર્વની સેટેલાઇટ ઈમેજ મેળવવાનું આ સમયે અસામાન્ય રીતે મુશ્કેલ છે. બે સૌથી મોટા વ્યાપારી સેવા પ્રદાતાઓ, વેન્ટૂર અને પ્લેનેટને તેમના સૌથી મોટા ગ્રાહક, યુએસ સરકારની વિનંતીઓને પગલે, યુદ્ધ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી પ્રદેશની છબીઓના પ્રકાશનને મર્યાદિત કરવા, વિલંબ કરવા અથવા અનિશ્ચિત સમય માટે રોકવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે ઈરાનના બદલો લેવાના હુમલાઓનું મૂલ્યાંકન કરવું મુશ્કેલ અથવા અશક્ય બન્યું છે. યુદ્ધ શરૂ થયાના બે અઠવાડિયાથી ઓછા સમયમાં આ પ્રતિબંધો અમલમાં આવ્યા હતા.
જો કે, ઈરાનની રાજ્ય સંચાલિત સમાચાર એજન્સીઓ શરૂઆતથી જ તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર નિયમિતપણે હાઈ-રિઝોલ્યુશન સેટેલાઇટ ઈમેજ પોસ્ટ કરે છે, જેમાં યુએસ સ્થળોને નુકસાન દર્શાવવાનો દાવો કરવામાં આવે છે.
આ વિશ્લેષણ માટે આ પ્રદેશમાં યુએસ સુવિધાઓને નુકસાનનો પ્રથમ વ્યાપક જાહેર હિસાબ ધ પોસ્ટે ઈરાન દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી 100થી વધુ હાઈ રિઝોલ્યુશન સેટેલાઇટ ઈમેજની સમીક્ષા કરી. પોસ્ટે આ છબીઓમાંથી 109ની પ્રામાણિકતાની પુષ્ટિ યુરોપિયન યુનિયન સેટેલાઇટ સિસ્ટમ, કોપરનિકસની ઓછી-રિઝોલ્યુશન છબીઓ અને જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે પ્લેનેટની હાઈ-રિઝોલ્યુશન છબીઓ સાથે સરખામણી કરી. પોસ્ટે નુકસાન વિશ્લેષણમાંથી 19 ઈરાની ઇમેજને બાકાત રાખી હતી, કારણ કે કોપરનિકસ ઈમેજ સાથે સરખામણી અસ્પષ્ટ હતી. ઈરાની કોઈપણ ઈમેજ સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી ન હતી.
10 ક્ષતિગ્રસ્ત અથવા નાશ પામેલા માળખાં મળ્યા
પ્લેનેટ ઈમેજની અલગથી તપાસ કરતા, પોસ્ટ પત્રકારોને 10 ક્ષતિગ્રસ્ત અથવા નાશ પામેલા માળખાં મળ્યા જે ઈરાન દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી ઈમેજમાં નોંધાયેલા ન હતા. કુલ મળીને, ધ પોસ્ટને પ્રદેશમાં 15 યુએસ લશ્કરી સ્થળોએ 217 માળખાં અને 11 સાધનો ક્ષતિગ્રસ્ત અથવા નાશ પામેલા મળ્યા છે.
ધ પોસ્ટના વિશ્લેષણની સમીક્ષા કરનારા નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે સ્થળો પર થયેલા નુકસાન સૂચવે છે કે યુએસ સૈન્યએ ઈરાનની લક્ષ્યાંક ક્ષમતાઓને ઓછી આંકી હતી, આધુનિક ડ્રોન યુદ્ધ માટે યોગ્ય રીતે અનુકૂલન સાધ્યું ન હતું, અને કેટલાક ઠેકાણાઓને અપૂરતી સુરક્ષા સાથે છોડી દીધા હતા.
સેન્ટર ફોર સ્ટ્રેટેજિક એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝના વરિષ્ઠ સલાહકાર અને નિવૃત્ત મરીન કોર્પ્સ કર્નલ માર્ક કેન્સિયનએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાની હુમલાઓ ચોક્કસ હતા. ક્યાંય પણ મિસ થવાના કોઈ સંકેતો નથી, જેમણે ધ પોસ્ટની વિનંતી પર ઈરાની ઈમેજની સમીક્ષા કરી હતી. પોસ્ટે અગાઉ જાહેર કર્યું હતું કે રશિયાએ ઈરાનને યુએસ દળોને નિશાન બનાવવા માટે ગુપ્ત માહિતી કેવી રીતે પૂરી પાડી હતી.
યુએસ સૈનિકોએ ઠેકાણા છોડી દીધા પછી કેટલાક નુકસાન થયા હશે, જેના કારણે ઇમારતોની સુરક્ષા ઓછી મહત્વપૂર્ણ બની હતી. કેન્સિયન અને અન્ય એક્સપર્ટ માને છે કે હુમલાઓએ ઈરાનમાં લક્ષ્યો પર બોમ્બ ફેંકવાની યુએસ સૈન્યની ક્ષમતા પર નોંધપાત્ર અસર કરી નથી.
મધ્ય પૂર્વ માટે જવાબદાર યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે ધ પોસ્ટ દ્વારા પ્રકાશિત તારણોના વિગતવાર સારાંશ પર ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. લશ્કરી પ્રવક્તાએ એરપોર્ટ નુકસાનને વ્યાપક અથવા નિષ્ફળતાના પુરાવા તરીકે એક્સપર્ટના જણાવવા સાથે અસંમત હતા, તેમણે કહ્યું કે વિનાશના મૂલ્યાંકન જટિલ છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં ગેરમાર્ગે દોરનારા હોઈ શકે છે, પરંતુ ચોક્કસ વિગતો આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે સંઘર્ષ સમાપ્ત થયા પછી લશ્કરી નેતાઓ ઈરાની હુમલાઓ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી આપી શકશે.
નુકસાનની સમીક્ષાઓ પ્રકાશિત કરી
યુદ્ધના શરૂઆતના અઠવાડિયામાં, ઘણા સમાચાર માધ્યમોએ નુકસાનની સમીક્ષાઓ પ્રકાશિત કરી, જેમાં ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં 14 યુએસ લશ્કરી ઠેકાણાઓ અથવા હવાઈ સંરક્ષણ સ્થાપનો પરના હુમલાઓની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. એપ્રિલના અંતમાં, NBC ન્યૂઝે અહેવાલ આપ્યો હતો કે એક ઈરાની જેટે કુવૈતમાં એક યુએસ બેઝ પર બોમ્બમારો કર્યો હતો, જે વર્ષોમાં પહેલી વાર બન્યું હતું કે કોઈ દુશ્મન ફાઇટર જેટે યુએસ બેઝને નિશાન બનાવ્યું હતું, સંશોધનનો ઉલ્લેખ કરીને જે દર્શાવે છે કે ઈરાને 11 બેઝ પર 100 લક્ષ્યો પર હુમલો કર્યો હતો. CNN એ ગયા અઠવાડિયે અહેવાલ આપ્યો હતો કે 16 યુએસ ઠેકાણાઓને નુકસાન થયું હતું.
પરંતુ ધ પોસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલી સમીક્ષા મુજબ યુદ્ધની શરૂઆતથી 14 એપ્રિલ સુધીના ફોટોગ્રાફ્સ પર આધારિત ડેટા દર્શાવે છે કે ડઝનેકથી વધારાના લક્ષ્યો એવા સ્થળો પર ફાયર આવ્યા હતા જે મુખ્યત્વે યુએસ સૈન્ય દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા હતા, પરંતુ યજમાન રાષ્ટ્રના સૈન્ય અને સાથીઓ સાથે શેર કરવામાં આવ્યા હતા.
અસંખ્ય બેરેક, હેંગર અથવા વેરહાઉસને નુકસાન પહોંચાડ્યું
ફોટોગ્રાફ્સ દર્શાવે છે કે ધ પોસ્ટ દ્વારા કરાયેલા હુમલામાં અડધાથી વધુ યુએસ બેઝ પર હવાઈ હુમલાઓએ અસંખ્ય બેરેક, હેંગર અથવા વેરહાઉસને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું અથવા નાશ કર્યો હતો.
"ઈરાનીઓએ ઇરાદાપૂર્વક અનેક સ્થળોએ રહેણાંક ઇમારતોને નિશાન બનાવી છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય મોટા પાયે જાનહાનિ કરવાનો છે," ઓપન-એક્સેસ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ "કોન્ટેસ્ટેડ ગ્રાઉન્ડ" ના તપાસકર્તા વિલિયમ ગુડહિન્ડે જણાવ્યું હતું, જેમણે છબીઓની સમીક્ષા કરી હતી. "માત્ર સાધનો, ઇંધણ સંગ્રહ અને એરપોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર જ હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો નથી, પરંતુ જીમ, રેસ્ટોરન્ટ અને રહેઠાણ જેવા સંવેદનશીલ સ્થળોને પણ લક્ષ્ય બનાવવામાં આવ્યા છે."
પોસ્ટમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે હુમલાઓમાં કતારમાં અલ-ઉદેદ એર બેઝ પર સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન સાઇટ, બહેરીનમાં રિફા અને એઇસા એર બેઝ પર પેટ્રિઅટ મિસાઇલ સંરક્ષણ સાધનો અને કુવૈતમાં અલી અલ-સાલેમ એર બેઝ, નેવલ સપોર્ટ એક્ટિવિટી બહેરીન ખાતે સેટેલાઇટ ડીશ, જે યુએસ 5મા ફ્લીટ માટે મુખ્ય મથક તરીકે સેવા આપે છે, કુવૈતમાં કેમ્પ બુહરિંગ ખાતે પાવર પ્લાન્ટ અને ત્રણ બેઝમાં ફેલાયેલા પાંચ ઇંધણ સંગ્રહ સ્થળોને પણ લક્ષ્ય બનાવવામાં આવ્યા છે.
ઈરાની છબીઓમાં કુવૈતમાં કેમ્પ આરિફજાન અને અલી અલ-સાલેમ એર બેઝ અને 5મા ફ્લીટ હેડક્વાર્ટર પર રેડોમને નુકસાન અથવા વિનાશ પણ દર્શાવવામાં આવ્યો છે; જોર્ડનમાં મુવફ્ફક સાલ્ટી એર બેઝ અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં બે સ્થળોએ ટર્મિનલ હાઇ અલ્ટીટ્યુડ એરિયા ડિફેન્સ (THAAD) મિસાઇલ ડિફેન્સ રડાર અને સાધનોને નુકસાન; અલ-ઉદેદ એર બેઝ પર બીજું સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન સેન્ટર અને સાઉદી અરેબિયામાં પ્રિન્સ સુલતાન એર બેઝ પર E-3 સેન્ટ્રી કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ એરક્રાફ્ટ અને રિફ્યુઅલિંગ ટેન્કરને પણ નુકસાન દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
અડધાથી વધુ નુકસાન
ધ પોસ્ટ દ્વારા સમીક્ષા કરાયેલા અડધાથી વધુ નુકસાન 5મા ફ્લીટ હેડક્વાર્ટર અને કુવૈતમાં ત્રણ બેઝ પર થયું છે, અલી અલ-સાલેમ એર બેઝ, કેમ્પ આરિફજાન અને કેમ્પ બુહરિંગ. કેમ્પ આરિફજાન એ યુએસ સૈન્યનું પ્રાદેશિક મુખ્ય મથક છે.
બહેરીન અને કુવૈતના ઠેકાણાઓ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા
કેટલાક પર્સિયન ગલ્ફ દેશોએ યુએસ સેનાને તેમના ઠેકાણાઓ પરથી આક્રમક કાર્યવાહી કરવાની મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. એક યુએસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બહેરીન અને કુવૈતના ઠેકાણાઓ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા હતા, કદાચ કારણ કે તેઓએ તેમના પ્રદેશમાંથી હુમલાઓને મંજૂરી આપી હતી, જેમાં હાઇ મોબિલિટી આર્ટિલરી રોકેટ સિસ્ટમ (HIMARS)નો ઉપયોગ પણ સામેલ હતો, જે 310 માઇલથી વધુ દૂર મિસાઇલો ફાયર કરી શકે છે.
ધ પોસ્ટની સમીક્ષા ઉપલબ્ધ સેટેલાઇટ છબીઓના આધારે નુકસાનના માત્ર આંશિક મૂલ્યાંકનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.