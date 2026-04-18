‘એક કલાકમાં 7 દાવા, બધા જ જુઠ્ઠા...’ ટ્રમ્પના હોર્મુઝ નાકાબંધીવાળા નિવેદન પર ઈરાનનો પલટવાર
Strait of Hormuz: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે ઈરાને ચેતવણી આપી છે કે જો અમેરિકન નાકાબંધી ચાલુ રહેશે, તો વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ માર્ગ 'હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ' (Strait of Hormuz) ને બંધ કરવામાં આવી શકે છે. આ પગલાથી ગ્લોબલ ઓઇલ સપ્લાય અને વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર ગંભીર અસર પડી શકે છે.
Strait of Hormuz: મધ્ય પૂર્વમાં વધતી અસ્થિરતા વચ્ચે ઈરાને અમેરિકાને કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપી છે. ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાકર ગાલિબાફે જણાવ્યું છે કે જો અમેરિકા તેની નૌકા સૈન્ય નાકાબંધી ચાલુ રાખશે, તો હોર્મુઝ ખુલ્લી રહેશે નહીં. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ઈરાન વિરુદ્ધ લાદવામાં આવેલી નાકાબંધી સંપૂર્ણપણે અમલમાં રહેશે. તેના જવાબમાં ઈરાને કડક વલણ અપનાવતા સંકેત આપ્યો છે કે તેઓ આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગને બંધ કરી શકે છે. ઈરાની સંસદ અધ્યક્ષે ગંભીર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, "ટ્રમ્પે એક કલાકમાં સાત દાવા કર્યા, જે તમામ ખોટા હતા." જોકે, તેમણે એ સ્પષ્ટતા નથી કરી કે તે દાવાઓ વાસ્તવમાં કયા હતા.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ઈરાનનું નિવેદન
ગાલિબાફે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી અવરજવર નક્કી કરેલા રૂટ અને ઈરાનની પરવાનગી મુજબ જ થશે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો નાકાબંધી ચાલુ રહેશે તો આ માર્ગ ખુલ્લો રાખવામાં આવશે નહીં. અગાઉ ઈરાને યુદ્ધવિરામ દરમિયાન જાહેરાત કરી હતી કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને કોમર્શિયલ જહાજો માટે ખોલવામાં આવ્યો છે. પરંતુ અમેરિકાની સતત નાકાબંધીએ સ્થિતિ ફરી તણાવપૂર્ણ બનાવી દીધી છે. થોડા કલાકો પહેલા જ ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાગચીએ કહ્યું હતું કે બાકીના યુદ્ધવિરામ સમયગાળા માટે તમામ વ્યાપારી જહાજો માટે આ માર્ગ ખુલ્લો મુકવામાં આવી રહ્યો છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શું કહ્યું?
ઈરાનની જાહેરાત પર પ્રતિક્રિયા આપતા ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ઈરાન સાથે સમજૂતી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નૌકા નાકાબંધી ચાલુ રહેશે. જોકે, તેમણે એવો દાવો પણ કર્યો હતો કે આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ જલ્દી પૂર્ણ થઈ જશે કારણ કે વિવાદિત મુદ્દાઓ પર અગાઉ જ વાતચીત થઈ ચૂકી છે. ટ્રમ્પે વધુમાં ચેતવણી આપી હતી કે જો સમજૂતી નહીં થાય તો અમેરિકા ફરીથી બોમ્બમારો શરૂ કરી શકે છે. આના પર વળતો પ્રહાર કરતા ગાલિબાફે કહ્યું કે, "તેઓ આ જૂઠાણાથી યુદ્ધ જીતી શક્યા નથી અને વાતચીતમાં પણ કંઈ હાંસલ કરી શકશે નહીં." તેમણે અંતમાં ઉમેર્યું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલ્લો રહેશે કે બંધ અને તેને નિયંત્રિત કરતા નિયમો ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી (જમીની હકીકત) પરથી નક્કી થશે, સોશિયલ મીડિયાથી નહીં.
