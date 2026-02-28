Prev
દુબઈમાં વસતા ભારતીયો ફફડ્યા, ઈરાને ઈઝરાયેલનો ગુસ્સો UAE સહિત આ દેશો પર કેમ કાઢ્યો? કારણ જાણો

Israel Iran Conflict: ઈઝરાયેલે આજે અમેરિકા સાથે મળીને ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કર્યા. ઈરાને પણ વળતો પ્રહાર કરતા ઈઝરાયેલની સાથે સાથે અન્ય કેટલાક દેશોમાં પણ હુમલા કર્યા. જેમાં યુએઈ, સાઉદી અરબ જેવા દેશો સામેલ છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 28, 2026, 07:27 PM IST
  • ઈરાને ઈઝરાયેલના ભીષણ હુમલા બાદ જવાબી કાર્યવાહી કરી.
  • યુએઈ સહિત કેટલાક દેશોમાં મિસાઈલો છોડી.
  • અમેરિકાના સૈન્ય ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા. 

ઈઝરાયેલે આજે ઈરાન પર તાબડતોડ હુમલા કર્યા અને અનેક શહેરોને નિશાન બનાવ્યા. હુમલા એટલા ભીષણ હતા કે ઈરાનના હાજા ગગડી ગયા. જો કે ત્યારબાદ ઈરાને પણ એવો જબરદસ્ત વળતો પ્રહાર કર્યો કે માત્ર ઈઝરાયેલ જ નહીં પરંતુ બીજા પણ કેટલાક દેશોને ટાર્ગેટ કર્યા જેમાં યુએઈ પણ સામેલ છે. 

ઈરાનનું  Operation True Promise 4 ઓપરેશન
ઈઝરાયેલે અમેરિકા સાથે મળીને ઈરાન પર હુમલા કર્યા. જેના જવાબમાં ઈરાને ઓપરેશન  Operation True Promise 4 લોન્ચ કર્યું. ઈઝરાયેલે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અને રાષ્ટ્રપતિને ટાર્ગેટ  કર્યા. હુમલાથી ભડકેલા ઈરાને ઈઝરાયેલની સાથે સાથે કતાર, જોર્ડન, યુએઈ, સાઉદી અરબ, સહિત અમેરિકાના સાત સહયોગી  દેશો પર મિસાઈલો છોડી. હાલ હુમલા બાદ સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ છે. ઈરાકનો  એરસ્પેસ બંધ થઈ ગયો છે. ઈઝરાયેલના હુમલા બાદ ઈરાને પણ મધ્ય પૂર્વના દેશોમાં અમેરિકાના ઠેકાણાઓને ટાર્ગેટ કરીને બોમ્બવર્ષા કરી. 

દુબઈમાં સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ
આ બધા વચ્ચે અબુધાબીથી લઈને દુબઈ સુધી સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ છે. દુબઈની વર્લ્ડ ફેમસ ઈમારત બુર્જ ખલીફા પાસે ધડાકાનો અવાજ સંભળાયો છે. બહેરીને ઈરાન પર દગો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. હુમલા વિશે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ રાષ્ટ્રજોગ સંબોધનમાં જાણકારી  આપશે. 

ઈરાને ક્યાં ક્યાં છોડી મિસાઈલો
જોર્ડનમાં ઈરાને મિસાઈલો છોડી. જોર્ડનમાં લાગેલા એડવાન્સ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે ઈરાની મિસાઈલોને જોકે હવામાં જ તોડી પાડી. અબુ ધાબીમાં યુએઈ અને અમેરિકી એરફોર્સ અલ ધાકરા એરપોર્ટનું જોઈન્ટમાં ઓપરેશન ચલાવે છે. જો કે ઈરાનના સંભવિત પલટવારને પગલે યુએઈએ સુરક્ષા કારણોસર પોતાના એર સ્પેસને હંગામી રીતે બંધ કર્યો હતો. કતારના દોહામાં 24 હેક્ટરમાં ફેલાયેલું અલ ઉદૈદ એરપોર્ટ અમેરિકી કેન્દ્રીય કમાનનું રિજિઓનલ હેડક્વાર્ટર છે. 

બહેરીનમાં પણ અમેરિકી એરબેઝ પર મોટો હુમલો થયો.  બહેરીને પણ કહ્યું કે મનામામાં અમેરિકી નેવીના પાંચમા બેડાના  હેડક્વાર્ટરને મિસાઈલ હુમલા દ્વારા ટાર્ગેટ કરાયો. બહેરીન સરકારે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે પાંચમા બેડા પર મિસાઈલ હુમલો થયો. અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકી નેવીના પાંચમા બેડા પર ખાડી દેશો, લાલ સાગર, અરબ સાગર અને હિન્દ મહાસાગરના કેટલાક ભાગોની જવાબદારી છે. 

અમને પણ જવાબ આપવાનો પૂરેપૂરો અધિકાર- યુએઈ
બીજી બાજુ અલઝઝીરાના રિપોર્ટ મુજબ યુએઈએ પણ કહી દીધુ છે કે તેઓ ઈરાનનના હુમલાનો જવાબ આપવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર ધરાવે છે. યુએઈના રક્ષા મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં પુષ્ટિ કરી છે કે તેમના દેશને ઈરાની  બેલિસ્ટિક મિસાઈલથી ટાર્ગેટ કરાયો. જો કે મોટાભાગની મિસાઈલોને સફળતાપૂર્વક નિષ્ફળ કરી દેવાઈ. પરંતુ અબુ ધાબીના એક રહેણાંક વિસ્તારમાં મિસાઈલના કેટલાક ભાગો પડવાથી સંપત્તિને નુકસાન પહોંચ્યું છે. આ હુમલામાં એક એશિયન મૂળના નાગરિકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે. યુએઈએ હાલ પૂરતું દુબઈથી આવતી અને જતી તમામ ફ્લાઈટ્સ સસ્પેન્ડ કરી છે. 

ઈઝરાયેલનું ઓપરેશન Roaring Lion 
ઈઝરાયેલે આ ઓપરેશનને Roaring Lion નામ આપેલું છે જ્યારે અમેરિકાએ Epic Fury નામ આપેલું છે. જે હેઠળ ઈરાનના લગભગ 30 ઠેકાણાઓ પર ભીષણ હુમલા કર્યા. જેમાં ઈરાનના સરકારી બિલ્ડિંગો અને શંકાસ્પદ ન્યૂક્લિયર સાઈટ્સ પણ સામેલ છે. 

ઈરાને કેમ કર્યા હુમલા
ઈરાને ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા સાથેના ઘર્ષણમાં અન્ય દેશો પર હુમલા કેમ કર્યા? સાઉદી અરબ સરકારે પણ ઈરાનના યુએઈ, બહરીન, કતાર, કુવૈત અને જોર્ડનના સાર્વભૌમત્વના ભંગની ટીકા કરી છે. ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના ઈરાન પર હુમલા બાદ ઈરાને મિડલ ઈસ્ટ અમેરિકી આર્મી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા. ઈરાન પર હુમલા બાદ યુએઈના અબુ ધાબી, અને દુબઈ, કતારના દોહા, સાઉદી અરબના રિયાધમાં ધડાકા સંભળાયા. અબુ ધાબીમાં યુએઈ એરફોર્સ અને અમેરિકા વાયુસેના અલ ધાફરા એર બેઝ શેર કરે છે. દુબઈનો જેબલ અલી પોર્ટ મિડલ ઈસ્ટમાં યુએસ નેવીનો સૌથી મોટો પોર્ટ ઓફ કોલ છે. અહીંથી નિયમિત રીતે અમેરિકન એરક્રાફ્ટ કેરિયર અને બીજા જહાજ આવતા જતા રહે છે. ઈરાને આ અમેરકી બેઝને નિશાન બનાવ્યા છે. 

