ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ વચ્ચે ચર્ચામાં આવ્યું 130 વર્ષ જૂનું હિન્દુ મંદિર, જાણો ગુજરાત સાથે શું છે કનેક્શન?

Iran Israel US War: ઈરાનમાં હિન્દુઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી છે, પરંતુ હોર્મુઝ પાસે આવેલા બંદર અબ્બાસમાં ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત લગભગ 130 વર્ષ જૂનું એક હિન્દુ મંદિર આવેલું છે. એવું કહેવાય છે કે, આ મંદિરનું નિર્માણ બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીમાં કામ કરતા ભારતીયો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:32 PM IST
  • યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે બંદર અબ્બાસનું ઐતિહાસિક વિષ્ણુ મંદિર ચર્ચામાં
  • ઈરાનમાં આવેલ વિષ્ણુ મંદિર અને ચાબહારના મૂર્તિઘરનો અનોખો ઈતિહાસ
  • વર્ષ 2010માં ઈરાનમાં લગભગ 20 હજાર હિન્દુઓ રહેતા હતા

Iran Israel US War: ઈરાન અને અમેરિકા-ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધે આખી દુનિયામાં ઉથલપાથલ મચાવી દીધી છે. બન્ને તરફથી સતત હુમલા ચાલુ છે. મિસાઈલો અને ડ્રોન હુમલાથી બન્ને પક્ષે ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં અનેક ઈઝરાયેલી અને અમેરિકન લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લા ખામેનેઈનું પણ આ યુદ્ધમાં મોત થયું છે. યુદ્ધના કારણે ઈરાનમાં રહેતા હિન્દુઓની પણ ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે. ઈરાનનું એક હિન્દુ મંદિર પણ ચર્ચામાં આવ્યું છે.

130 વર્ષ જૂનું હિન્દુ મંદિર
ઈરાનમાં હિન્દુઓની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી છે. પ્યુ રિસર્ચ સેન્ટર અનુસાર, વર્ષ 2010માં ઈરાનમાં લગભગ 20 હજાર હિન્દુઓ રહેતા હતા. ઈરાનના હોર્મુઝને અડીને આવેલા બંદર અબ્બાસમાં હિન્દુઓનું એક લોકપ્રિય મંદિર પણ આવેલું છે. ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત આ મંદિર લગભગ 130 વર્ષ જૂનું હોવાનું કહેવાય છે. આ મંદિરનું પુનઃનિર્માણ વર્ષ 1982માં થયું હતું. તેને મોહમ્મદ હસન ખાન સાદ-અલ-મલેક દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું. એવું કહેવાય છે કે, આ મંદિર બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીમાં કામ કરતા ભારતીયોએ બનાવ્યું હતું.

વિષ્ણુ મંદિરની વિશેષતાઓ
ભગવાન વિષ્ણુના આ મંદિરને ખૂબ જ ભવ્ય માનવામાં આવે છે. મંદિરની અંદર એક ચોરસ રૂમ છે અને તેની ઉપર એક મોટો ગુંબજ છે. આ મંદિરનું નિર્માણ મુંગા પથ્થર, મોર્ટાર, માટી અને લુઈ ચાકથી કરવામાં આવ્યું છે. આ મંદિરમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પણ કેટલાક ચિત્રો છે. શાસ્ત્રોમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિષ્ણુજીના આઠમા અને પૂર્ણ અવતાર માનવામાં આવ્યા છે.

ચાબહારનું મંદિર
ઈરાનમાં ચાબહાર નામની જગ્યાએ પણ એક હિન્દુ મંદિર આવેલું છે. તેને એક મંદિર અથવા મૂર્તિઘર માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે, ગુજરાતથી આવેલા કેટલાક હિન્દુ વેપારીઓએ આ મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. આ મંદિર 19મી-20મી સદીની આસપાસ બન્યું હતું. તેનું નિર્માણ મૂંગા પથ્થર અને લુઈ ચાકથી કરવામાં આવ્યું છે.

તેહરાનનું પ્રસિદ્ધ ગુરુદ્વારા
ઈરાનની રાજધાની તેહરાનમાં ભાઈ ગંગા સિંહ સભા નામનું એક પ્રસિદ્ધ ગુરુદ્વારા પણ આવેલું છે. તેનું નિર્માણ વર્ષ 1941માં કરવામાં આવ્યું હતું. ઈરાનમાં તેને 'મસ્જિદ-એ-હિન્ડન' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે, દર શુક્રવારે અહીં લંગરનું આયોજન કરવામાં આવે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતે આ ગુરુદ્વારાની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે. નોંધનીય છે કે, ઈરાનમાં શીખોની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

