UAEથી 2 મોટા સમાચાર: 19 ભારતીયોની ધરપકડ, દુબઈ એરપોર્ટ પાસે ડ્રોન હુમલો, જાણો વિગતો

Indians Arrested in UAE: ઈઝરાયેલ અમેરિકાના ઈરાન સાથેના યુદ્ધમાં યુએઈએ પણ ઘણું ભોગવવું પડ્યું છે. દુબઈ એરપોર્ટ પાસે ડ્રોન સંબંધિત ઘટના પણ સામે આવી છે. આ બધા વચ્ચે યુએઈ પ્રશાસને 19 ભારતીયો સહિત 35 લોકોની ધરપકડના આદેશ આપ્યા છે. જાણો શું છે મામલો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 16, 2026, 11:07 AM IST
  • 19 ભારતીયો સહિત 35 લોકોની ધરપકડના આદેશ
  • પકડાયેલા લોકોને ત્રણ પ્રકારના ગુનાની કેટેગરીમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. 
  • જેમાં અસલ વીડિયો ખોટી રીતે વાયરલ, AIનો દુરઉપયોગવાળા વીડિયો અને ઈરાનના વખાણવાળા વીડિયો સામેલ છે

UAE Arrests Indians: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે જ્યારથી ઈરાન સામે યુદ્ધ છેડ્યું છે ત્યારથી માત્ર અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ જ નહીં પરંતુ દુનિયાના અનેક દેશો આ યુદ્ધનો પ્રકોપ ઝેલી રહ્યા છે. જેમાંનું એક છે યુએઈ. યુએઈમાં મોટી સંખ્યામાં ભારતીયો વસેલા છે. હવે ત્યાંથી એક એવા સમાચાર આવ્યા છે જે ભારતીયોની શાખ પર બટ્ટો લગાડે તેવું છે. યુએઈએ સોશિયલ મીડિયા પર ફેક સમાચાર ફેલાવનારા વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરી છે જેમાં 19 ભારતીયો સહિત 35 લોકોની ધરપકડનો આદેશ આપ્યો છે. 

19 ભારતીયોની ધરપકડ
મળતી માહિતી મુજબ એવો આરોપ છે કે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એવા વીડિયો અને પોસ્ટ શેર કરાયા જેમાં ભ્રામક જાણકારી અપાઈ અથવા તો એઆઈ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ફેક વીડિયો તૈયાર કર્યા. આવા ગંભીર આરોપસર યુએઈ પ્રશાસને કુલ 35 લોકોની ધરપકડના આદેશ આપ્યા જેમાંથી 19 ભારતીયો છે. અત્રે જણાવવાનું કે હાલ મીડિલ ઈસ્ટમાં ખુબ તણાવનો માહોલ છે. 

અત્રે જણાવવાનું કે હાલ યુદ્ધના માહોલમાં સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સ પર જાણે ચોકીપહેરો છે. યુએઈના એટોર્ની જનરલ ડો.  હમદ સૈફ અલ શમ્સે જણાવ્યું કે દેશમાં ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સની કડક નિગરાણી થઈ રહી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કેટલાક લોકો સોશિયલ મીડિયા પર એવા એવા વીડિયો શેર કરતા હતા કે જનાથી  દેશમાં ડર અને ભ્રમનો માહોલ ફેલાઈ શકે તેમ હતો. અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ અલગ અલગ આરોપ પ્રમાણે આ લોકોને ત્રણ અલગ અલગ કેટેગરીમાં વહેચવામાં આવ્યા છે.

ખોટી રીતે વાયરલ કર્યા વીડિયો
પહેલી કેટેગરીમાં 10 લોકો સામેલ છે જેમાં ભારતીયો પણ છે જેમના પર આરોપ છે કે આ લોકોએ મિસાઈલ અને સુરક્ષા સંલગ્ન અસલી વીડિયો ક્લિપ્સને  રેકોર્ડ કરી સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી. પરંતુ તેને એ રીતે રજૂ કરાઈ જાણે લોકોને એવું લાગે કે દેશમાં મોટા પાયે હુમલા થઈ રહ્યા છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તેનાથી લોકોમાં ગભરાહટ ફેલાઈ શકે તેમ હતી અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા સંલગ્ન જાણકારીઓ પણ બહાર જઈ શકે તેમ હતી. 

AIનો ઉપયોગ કરી ખોટા વીડિયો બનાવ્યા
બીજી કેટેગરીમાં એવા લોકો છે જેમણે એઆઈ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને મિસાઈલ હુમલા અને ધડાકાના ફેક વીડિયો બનાવ્યા. કેટલાક કેસમાં બીજા દેશોની ઘટનાઓના ફૂટેજને યુએઈના ગણાવીને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા. આ વીડિયોમાં ઝંડા અને તારીખ જોડીને તેને અસલ દેખાડવાની કોશિશ થઈ.

ઈરાનની સૈન્ય કાર્યવાહીના વખાણ
ત્રીજી કેટેગરીમાં એવા લોકો સામેલ છે જેમણે સોશિયલ મીડિયા પર ઈરાનની સૈન્ય કાર્યવાહીના વખાણ કર્યા અને પોસ્ટ શેર કરી. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આવા કન્ટેન્ટથી દેશ વિરુદ્ધ પ્રચારને પ્રોત્સાહન મળી શકે છે અને રાષ્ટ્રીય હિતોને નુકસાન થઈ શકે. યુએઈના કાયદા મુજબ ફેક સમાચાર ફેલવવા એ ગંભીર ગુનો છે. જેમાં ઓછામાં  ઓછી એક વર્ષની જેલની સજા અને લગભગ 1 લાખ દિરહામ (અંદાજે 22 લાખ રૂપિયા) સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. 

— ANI (@ANI) March 16, 2026

દુબઈ એરપોર્ટ પાસે ડ્રોન હુમલો
આ બધા વચ્ચે સોમવારે દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પાસે ડ્રોન સંબંધિત એક ઘટના સામે આવી છે જેમાં એરપોર્ટ પાસે આવેલા ફ્યૂલ ટેન્કમાં આગ લાગી. જુબઈ મીડિયા ઓફિસે જણાવ્યું કે ડ્રોનના કારણે આ અકસ્માત થયો. ત્યારબાદ દુબઈ સિવિલ ડિફેન્સ ટીમ ત્યાં પહોંચી અને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે કોઈ ઘાયલ થવાના સમાચાર નથી. 

આ ઘટના બાદ દુબઈ સિવિલ એવિએશન ઓથોરિટીએ સુરક્ષાને જોતા થોડા સમય માટે દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી ફ્લાઈટ્સ રોકી. આ પગલું મુસાફરો તથા એરપોર્ટના કર્મચારીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે લેવાયું. ત્યારબાદ અનેક ફ્લાઈટ્સને અલ મક્તૂમ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ તરફ ડાઈવર્ટ કરાઈ. મુસાફરોને કહેવાયું કે તેઓ પોતાની એરલાઈન પાસથી ફ્લાઈટની જાણકારી મેળવતા રહે. 

 

