Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldમિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધને પગલે ગંભીર બની સ્થિતિ, આ દેશે જાહેર કરી ઉર્જા કટોકટી, માત્ર 45 દિવસ ચાલે એટલો પુરવઠો

મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધને પગલે ગંભીર બની સ્થિતિ, આ દેશે જાહેર કરી ઉર્જા કટોકટી, માત્ર 45 દિવસ ચાલે એટલો પુરવઠો

Energy Emergency In Philipiines: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા યુદ્ધની હવે ધીરે ધીરે અન્ય દેશો પર અસર જોવા મળી રહી છે. જેનો સૌથી વધુ  ભોગ એશિયાઈ દેશો બની રહ્યા છે. ફિલિપાઈન્સ પહેલો એવો દેશ બન્યો છે જેણે દેશમાં ઉર્જા કટોકટી જાહેર કરી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 27, 2026, 11:18 AM IST
  • મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિને પગલે અનેક દેશોમાં ઉર્જા સંકટ
  • ફિલિપાઈન્સના રાષ્ટ્રપતિએ જાહેર કરી દેશમાં ઉર્જા કટોકટી
  • ફિલિપાઈન્સ પાસે માત્ર 45 દિવસ ચાલે એટલો પુરવઠો

Trending Photos

મિડલ ઈસ્ટમાં ફાટી નીકળેલા યુદ્ધે માત્ર ખાડી દેશો, ઈરાન, ઈઝરાયેલ, અમેરિકાને જ ભરડામાં લીધા છે એવું નથી પરંતુ તેણે વિશ્વના અનેક દેશોને લપેટામાં લઈ લીધા છે. ઈરાને હોર્મુઝ જળમાર્ગ કબજાવી લેતા અનેક દેશોમાં ગંભીર એનર્જી સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. જેમાંનું એક છે ફિલિપાઈન્સ. યુદ્ધની પ્રતિકૂળ અસરો હવે ઠેર ઠેર જોવા મળી રહી છે. ફિલિપાઈન્સ પહેલો એવો દેશ જોવા મળી રહ્યો છે જ્યાં રાષ્ટ્રીય ઉર્જા કટોકટી જાહેર થઈ છે. 

ફિલિપાઈન્સમાં સતત બગડી રહી છે સ્થિતિ
ફિલિપાઈન્સના રાષ્ટ્રપતિ ફર્ડિનેન્ડ માર્કોસ જૂનિયરે ઈરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હુમલાના પગલે જે એનર્જી સ્થિતિ પેદા થઈ છે તેના કારણે દેશમાં ઊભા થયેલા સંકટને જોતા રાષ્ટ્રીય ઉર્જા કટોકટી જાહેર કરી દીધી. આ જાહેરાત મંગળવારે કરાઈ હતી. અત્રે જણાવવાનું કે ફિલિપાઈન્સમાં માત્ર 45 દિવસ ચાલે એટલો પુરવઠો છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પ્રભાવિત થતા સૌથી વધુ અસર એશિયન દેશો પર જોવા મળી રહી છે. આ દેશ તેના વપરાશના 98 ટકા ઓઈલ પશ્ચિમ એશિયામાંથી આયાત કરે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અનેક  દેશોમાં વિકટ છે સ્થિતિ
યુદ્ધની અસર એ હદે આ દેશ પર જોવા મળી રહી છે કે ગેસોલિનના ભાવ 100 ટકા વધી ગયા છે. ફિલિપાઈન્સ એકમાત્ર એવો દેશ નથી જે યુદ્ધની પ્રતિકૂળ અસર ભોગવી રહ્યો હોય. ફિલિપાઈન્સ ઉપરાંત, વિયેતનામ, સિંગાપુર, તાઈવાન, દક્ષિણ કોરીયા, મલેશિયા અને થાઈલેન્ડ પણ અસર ભોગવી રહ્યા છે કારણ કે 70 ટકાથી વધુ ઓઈલ તેઓ મિડલ ઈસ્ટના દેશોમાંથી આયાત કરે છે. જ્યારે વિયેતનામનું તો 90 ટકા ક્રૂડ ઓઈલ મિડલ ઈસ્ટથી આવે છે. 

ભારતની વાત કરીએ તો ભારત મિડલ ઈસ્ટમાંથી પોતાના વપરાશના 55 ટકા જ્યારે ચીન 50 ટકા ઓઈલ ખાડી દેશોમાંથી આયાત કરે છે. જો કે ભારતે હાલ સ્થિતિને પગલે રશિયામાંથી ઓઈલની ખરીદીમાં વધારો કરેલો છે. રશિયન ઓઈલની વાત કરીએ તો ભારતે આ મહિને 80 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઈલ રશિયા પાસેથી ખરીદ્યું છે. જ્યારે આગામી મહિના માટે સમાન રકમનો કરાર પણ કર્યો છે. આ ઉપરાંત ભારત પોતાના સ્ત્રોતમાં વધારો કરીને વેનેઝુએલા જેવા દેશો પાસેથી પણ ક્રૂડ ઓઈલ ખરીદી રહ્યું છે. 

જો હોર્મુઝનું સંકટ લાંબો સમય સુધી રહે તો ભારત માટે ચિંતા ઊભી થાય તેવું છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં પણ યુદ્ધને પગલે નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. રશિયા પણ પ્રીમિયમ ભાવે ક્રૂડ ઓઈલ વેચી રહ્યું છે. જે પહેલા ડિસ્કાઉન્ટ ભાવે અપાતું હતું. ઈરાન સાથે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 120 ડોલર સુધી પહોંચ્યા. જે 2022 પાછી સૌથી ઉચ્ચતમ સ્તર છે. જો કે વધઘટ સતત રહેવા છતાં ભાવ 100 ડોલરની આસપાસ જોવા મળી રહ્યા છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Iran Israel US WarPhilippinesEnergy EmergencyWorld news

Trending news