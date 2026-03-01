Iran Israel War: ઈઝરાયલ-અમેરિકાના હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ લીડર ખામેનેઈનું મોત, ઈરાનમાં 40 દિવસનો શોક જાહેર
Iran Israel War: અમેરિકા અને ઈઝરાયલએ સંયુક્ત રીતે ઈરાન પર કરેલા હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ લીડર ખામેનીઈનું મોત થયું હોવાનો દાવો અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રંપે કર્યો હતો. ત્યારબાદ ઈરાન તરફથી આ ખબરની પુષ્ટિ કરી દેવામાં આવી છે કે હુમલામાં ખામેનેઈ, તેની દીકરી, જમાઈ અને પૌત્રીનું પણ મોત થયું છે. આ ઘટના પછી ઈરાન, ઈઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ આવનારા દિવસોમાં વધી શકે છે.
Iran Israel War: ઈઝરાયલ અને અમેરિકાએ સંયુક્ત રીતે ઈરાન પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અલી ખામેનેઈનું મોત થયાની વાત સામે આવી હતી. શનિવારે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપે તેની સોશિયલ મીડિયા ચેનલ પર આ વાતનો દાવો કર્યો હતો. ત્યારબાદ 1 માર્ચે ઈરાનના સરકારી મીડિયાએ ખામેનેઈના મોતની પુષ્ટિ કરી હતી. સાથે જ ખામેનેઈના મૃત્યુ પછી ઈરાનમાં 40 દિવસનો શોક જાહેર કર્યો.
BREAKING: Iran's Supreme leader Ayatollah Ali Khamenei killed in US-Israeli attacks on Iran, Iran confirms
ઉલ્લેખનીય છે કે ઈરાનની સરકારી સમાચાર એજન્સીના જણાવ્યાનુસાર ઈસ્લામી ક્રાંતિના સર્વોચ્ચ નેતા અલી ખામેનેઈનું મોત શનિવારે સવારે થયેલા હુમલામાં થયું છે. આ સાથે જ ઈરાન દ્વારા એ વાતની પુષ્ટિ પણ કરવામાં આવી છે કે હુમલામાં ખામેનેઈની દીકરી, જમાઈ અને પૌત્રીનું પણ મોત થયું છે. એવું પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આ હુમલો નેતાના નિવાસસ્થાને આવેલા કાર્યસ્થળ પર થયો હતો જેમાં તેઓ શહીદ થયા છે.
Breaking: 40 days of public mourning announced in Iran after the demise of Supreme leader Khamenei
ઈરાનમાં અલી ખામેનેઈના મૃત્યુ બાદ 40 દિવસના સાર્વજનિક શોકની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અમેરિકા અને ઈઝરાયલ એ સંયુક્ત રીતે ઈરાન પર હુમલો કર્યો હતો. જેમાં ઈરાનમાં 30 જગ્યાઓએ હવાઈ હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. ઈરાન તરફથી પણ જવાબી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને કેટલાક દેશોમાં આવેલા અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણા પર હુમલા થયા હતા.
Breaking: Iran confirms the demise of daughter, son-in-law, and granddaughter of Ayatollah Khamenei
ઈરાનની સરકારી સમાચાર એજન્સી ફાર્સના જણાવ્યાનુસાર હુમલો થયો ત્યારે ખામેનેઈ તેના કાર્યસ્થળ પર હાજર હતા. જ્યાં તેઓ શહિદ થયા. ખામેનેઈના મોતની પુષ્ટિ કરતાં ઈરાન તરફથી સ્પષ્ટ સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે આવનારા દિવસોમાં રાષ્ટ્રના મહાન નેતાના નિધનનો બદલો લેવામાં આવશે. ખામેનેઈના નિધનથી તેમના માર્ગ પર ચાલવાનો સંકલ્પ વધારે મજબૂત થયો છે. ઈરાન તરફથી સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તે આ ઘટના માટે જવાબદાર લોકોને કઠોર દંડ આપશે. ઈરાન હવે વધુ આક્રમકતાથી જવાબ આપશે.
