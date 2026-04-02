જેનો ડર હતો એ થયું! ટ્રમ્પના ભાષણ બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભડકો, જાણો સંબોધનની 10 મહત્વની વાત
Donald Trump Address to Nation: યુદ્ધને આજે 34 દિવસ થઈ ગયા છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના પીએમ, બ્રિટનના પીએમ બાદ હવે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ રાષ્ટ્રને નામ સંબોધન કર્યું. જેમાં તેમણે સ્પષ્ટ કહી દીધુ કે અમે ઈરાનને પરમાણુ શક્તિ બનવા દઈશું નહીં. ટ્રમ્પના સંબોધનની મહત્વની વાતો અને સંબોધનની ક્રૂડ ઓઈલ પર જે અસર પડી તે વિશે એક એક વિગત જાણો.
Donald Trump Speech Today: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલની ઈરાન સાથેની જંગ હવે ખતરનાક મોડ પર પહોંચી ગઈ છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આજે રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન કર્યું. પોતાના 20 મિનિટ લાંબા સંબોધનમાં તેમણે જે કહ્યું તેનાથી ચિંતા વધી ગઈ છે. પોતાના સંબોધનમાં ટ્રમ્પે અમેરિકી સૈન્ય કાર્યવાહીને સંપૂર્ણ રીતે સફળ ગણાવી. તેમણે કહ્યું કે જે લક્ષ્યાંકો નક્કી કર્યા હતા તે મેળવી લીધા. જો કે તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે મિશન હજુ પૂરું થયું નથી અને સૈન્ય કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.
28 ફેબ્રુઆરીથી ચાલી રહેલા આ યુદ્ધે ફક્ત મિડલ ઈસ્ટન જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક રાજકારણ, અર્થવ્યવસ્થા અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને પણ ખુબ પ્રભાવિત કર્યા છે. આવામાં ટ્રમ્પનું આ નિવેદન આવનારા સમયમાં હાલાત કઈ દિશામાં જશે તે પર દુનિયાની નજર ટકેલી છે. ટ્રમ્પના આ સંબોધનના કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ ખાસ જાણો.
અસાધારણ જીત મળી
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ એવો દાવો કર્યો કે છેલ્લા અઠવાડિયામાં જે જીત મળી તે અસાધારણ છે. જે પહેલા બહુ ઓછી જોવા મળી છે. ટ્રમ્પે પોતાની સેનાઓના વખાણ કરતા કહ્યું કે આ ઉપલબ્ધિ અમેરિકી સૈનિકોની બહાદુરી, રણનીતિ અને સમર્પણનું પરિણામ છે. આ સાથે જ તેમણે દોહરાવ્યું કે જ્યાં સુધી મિશન સંપૂર્ણ રીતે સફળ ન થાય ત્યાં સુધી ઓપરેશન ચાલુ રહેશે.
ઓપરેશન ફ્યૂરી ચાલુ રહેશે
ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રના નામે સંબોધનમાં સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો કે ઓપરેશન ફ્યૂરી હમણા બંધ નહી થાય. તેમણે કહ્યું કે આ અભિયાન પૂરી તાકાતથી ચાલુ રહેશે અને અમરિકા પાછળ હટવાના જરાય મૂડમાં નથી. ઓપરેશન એપિક ફ્યૂરીને શરૂ થયે એક મહિનો જ વિત્યો છે પરંતુ આ ઓછા સમયમાં અમેરિકી સેનાએ યુદ્ધના મેદાનમાં મોટી અને નિર્ણાયક લીડ મેળવી છે.
વધુ આક્રમક બની શકે અમેરિકા
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એવો પણ સંકેત આપ્યો છે કે આવનારા કેટલાક અઠવાડિયામાં અમેરિકા ઈરાન વિરુદ્ધ પોતાની સૈન્ય કાર્યવાહીને વધી આક્રમક બનાવી શકે છે. જો કે તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે પડદા પાછળ કૂટનીતિક વાતચીતનો સિલસિલો પણ ચાલુ છે.
ઓઈલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટાર્ગેટ પર
ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે આગામી બે થી ત્રણ અઠવાડિયામાં અમે તેમના પર જોરદાર કાર્યવાહી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તેમણે એવો પણ સંકેત આપ્યો કે ઈરાનનું ઓઈલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રભાવિત થઈ શકે છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ જો જરૂર પડશે તો અમેરિકા ઈરાનના ઓઈલ ઠેકાણા પર હુમલો કરવાથી પાછળ નહીં હટે.
કૂટનીતિના દરવાજા ખુલ્લા
જો કે ટ્રમ્પે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે અમેરિકા હજુ પણ સંપૂર્ણ રીતે સૈન્ય વિકલ્પ પર નિર્ભર નથી. કૂટનીતિના દરવાજા ખુલ્લા છે અને વાતચીત ચાલુ છે. અમેરિકા આગળની રણનીતિ પર ગંભીરતાથી વિચારે છે.
ઈરાનના તમામ મોટા નેતા માર્યા ગયા
ટ્રમ્પે એક ચોંકાવનારું નિવેદન એ આપ્યું કે ઈરાનના તમામ મોટા નેતા માર્યા ગયા છે અને ત્યાંની સત્તામાં મોટો ફેરફાર આવી ગયો છે. ટ્રમ્પના જણાવ્યાં મુજબ અમેરિકાએ ઈરાનમાં રીજીમ ચેન્જ કર્યો છે.
ખાડી દેશો અને ઈઝરાયેલના વખાણ
પોતાના સંબોધનમાં ટ્રમ્પે મિડલ ઈસ્ટના ખાડી દેશોમાં અમેરિકાના નીકટના સહયોગીઓ ઈઝરાયેલ, સાઉદી અરબ, કતાર, યુએઈ, કુવૈત અને બહેરીનનો ખાસ ઉલ્લેખ કરતા તેમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે આ તમામ દેશો અમેરિકાના મજબૂત સાથીદાર રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ અમેરિકા તેમને કોઈ પણ પ્રકારના નુકસાન કે નિષ્ફળતાઓનો સામનો કરવા દેશે નહીં.
મિડલ ઈસ્ટનું તેલ નથી જોઈતુ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પોતાના સંબોધનમાં મિડલ ઈસ્ટને લઈને એક મહત્વનું નિવેદન આપ્યું. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે અમેરિકાને હવે વિસ્તારના તેલની જરૂર નથી. પરંતુ આમ છતાં તે પોતાના સહયોગી દેશોની પડખે રહેશે અને જરૂર પડ્યે તેમની મદદ કરશે. ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ અને જિયોપોલિટિકલ હલચલ સતત વધી રહી છે. તેમણે એવો સંકેત આપવાની કોશિશ કરી છે કે અમેરિકાની પ્રાથમિકતાઓ બદલાઈ રહી છે. પરંતુ રણનીતિક ભાગીદારીઓમાં કોઈ કમી નહીં આવે.
ઈરાનની સેના પર કાબૂ કર્યો
ટ્રમ્પે પોતાના સંબોધનમાં ઈરાનને લઈને આક્રમક વલણ દેખાડ્યું. તેમણે દાવો કર્યો કે ઈરાનની સૈન્ય તાકાત હવે સંપૂર્ણ રીતે અમેરિકાના નિયંત્રણમાં આવી ગઈ છે. ઈરાનની મિસાઈલો અને ડ્રોન ક્ષમતાઓને સંપૂર્ણ રીતે તબાહ કરવામાં આવી છે. તેમની નેવી પણ હવે પ્રભાવહીન થઈ ગઈ છે.
ટ્રમ્પના નિવેદનથી દુનિયામાં હલચલ
ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે આ કાર્યવાહીમાં ઈરાનના અનેક મોટા સૈન્ય અને રણનીતિક નેતાઓ માર્યા ગયા છે. જેનાથી તેની કમાન નબળી પડી છે. તેમના આ નિવેદનને લઈને વૈશ્વિક સ્તરે હલચલ તેજ થઈ છે. કારણ કે આ દાવો વિસ્તારમાં વધતા તણાવ અને સંભવિત ઘર્ષણનો સંકેત આપે છે.
ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ ક્રૂડ ઓઈલમાં ભડકો
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં જબરદસ્ત યુટર્ન જોવા મળ્યો છે. આ ભાષણ બાદ જે ક્રૂડ ઓઈલ 100 ડોલર નીચે હતું તે અચાનક ઉછળીને 105 ડોલર પાર પહોંચી ગયું. પોતાના સંબોધનમાં ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કહ્યું કે અમેરિકાને હોર્મુઝની ખાડીના તેલની જરૂર નથી. તેમણે ઓઈલ આયાત કરનારા દેશો જેમ કે ભારત, ચીનને કહ્યું કે તેઓ પોતે આગળ આવે અને આ સમુદ્રી રસ્તાની સુરક્ષાની જવાબદારી લે. ટ્રમ્પે ઓફર કરી કે જે દેશો યુદ્ધના કારણે ઓઈલ લઈ શકતા નથી તેઓ અમેરિકા પાસેથી ઓઈલ ખરીદી શકે છે. ઈરાન હારી ચૂક્યું છે, અમે બહુ જલદી અમારું કામ ખતમ કરી દઈશું.
ટ્રમ્પના ભાષણ પહેલા ઓઈલના ભાવ જે તૂટી રહ્યા હતા તેમના કડક તેવરો બાદ માર્કેટમાં હલચલ મચી. બેન્ટ ક્રૂડ 99 ડોલરના સ્તરથી અચાનક લગભગ 4.7 ટકા ઉછળીને 105.95 ડોલર પાર પહોંચી ગયું. WTI ક્રૂડ પણ 3 ટકાથી વધીને 103.19 ડોલર પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે જ્યાં સુધી હોર્મુઝનો રસ્તો સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત ન થઈ જાય ત્યાં સુધી ઓઈલના ભાવમાં આવા જ ઉછાળા જોવા મળશે.
