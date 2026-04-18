ઈરાન પર ટ્રમ્પ સામ, દામ, દંડ, ભેદ...બધુ અપનાવી રહ્યા છે! આપી દીધુ ફાઈનલ અલ્ટીમેટમ
Iran-US War: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે આખરે શું ચાલી રહ્યું છે? એક બાજુ જ્યાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ મોટા મોટા દાવા કરી રહ્યા છે કે તેમણે પરિસ્થિતિ કાબૂમાં કરી છે ત્યારે ઈરાનના ન્યૂક્લિયર પ્રોગ્રામ અને અન્ય દાવાઓ પણ ઈરાને ફગાવી દીધા છે. હવે ટ્રમ્પ ફરીથી પાછા ધમકીના મૂડમાં જોવા મળી રહ્યા છે.
- અમેરિકા સતત ઈરાને ન્યૂક્લિયર પ્રોગ્રામ સહિત અનેક વાતો સ્વીકારી હોવાના દાવા કરે છે.
- ઈરાની સંસદના સ્પીકરે દાવા ફગાવ્યા અને ટ્રમ્પ પર ખોટા દાવા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.
- ગાલિબફે કહ્યું કે ટ્રમ્પે એક કલાકમાં સાત દાવા કર્યા અને સાતેય દાવા ખોટા હતા.
- ટ્રમ્પે હવે નવેસરથી નવી ચેતવણી ઉચ્ચારી છે, ધમકીના સૂરો રેલાવ્યા છે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે જે શાંતિ જોવા મળી રહી છે તે બંને બાજુ તરફથી છે કે પછી ટ્રમ્પના ફક્ત દાવા જ છે? આ સવાલ એટલા માટે થઈ રહ્યો છે કારણ કે એવું લાગે છે કે ટ્રમ્પ ધાક ધમકીના જોરે ઈરાનને ઘૂંટણિયે પાડવા માંગે છે અને ઈરાન તે સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી. ટ્રમ્પે ઈરાન વિશે જે પણ દાવા કર્યા હતા તે ઈરાને ફગાવ્યા છે અને ચેતવણી આપી છે કે જો અમેરિકાનું દબાણ આ રીતે ચાલુ રહ્યું તો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને ગ્લોબલ શિપિંગ પર અસર પડી શકે છે. આ બધા વચ્ચે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ પણ વળી પાછા ધમકીના સૂર રેલાવ્યા છે અને ઈરાનને અલ્ટીમેટમ આપી દીધુ છે.
શું કહે છે ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એરફોર્સ વન પર પત્રકારો સાથે સંવાદમાં ચોખ્ખે ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહી દીધુ કે ઈરાન સાથે ચાલી રહેલો યુદ્ધવિરામ આગળ વધારવાના મૂ્ડમાં તેઓ નથી. તેમણે કહ્યું કે તેઓ કદાચ તેને ન લંબાવે. જો આમ થયું તો બ્લોકેડ ચાલુ રહેશે અને અમારે ફરીથી બોમ્બ ફેંકવા પડી શકે છે.
ટ્રમ્પે એવો સંકેત આપ્યો કે 21 એપ્રિલની ડેડલાઈન ખુબ મહત્વની છે. જો આ તારીખ સુધીમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે કોઈ નક્કર સમજૂતિ નહીં થાય તો યુદ્ધવિરામ ખતમ થઈ શકે છે. જેનો અર્થ સ્પષ્ટ છે કે મિડલ ઈસ્ટ એકવાર ફરીથી મોટા સૈન્ય ઘર્ષણ તરફ આગળ વધી શકે છે. જો કે ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે તેમને આશા છે કે ડીલ થઈ જશે. તેમણે કહ્યું કે, "મને લાગે છે કે આ થવાનું છે." પરંતુ ઈરાનનું કહેવું છે કે તેમની વાતો પર ભરોસો ઓછો છે.
અમેરિકાનું બ્લોકેડ ચાલુ
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે યુદ્ધવિરામ લંબાય કે નહીં પરંતુ અમેરિકાએ ઈરાન પર લગાવેલી નાકાબંધી ચાલુ રહેશે. આ બ્લોકેડ ઈરાનની અર્થવ્યવસ્થા પર દબાણ બનાવવાની રણનીતિનો ભાગ છે, કારણ કે તેનાથી તેના ઓઈલ એક્સપોર્ટ પર સીધી અસર પડે છે. વાતચીત ભલે ચાલુ હોય પરંતુ દબાણની રાજનીતિ પણ સાથે ચાલશે.
ઈરાને તો બધા દાવા ફગાવ્યા
બીજી બાજુ ઈરાનની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબફે શુક્રવારે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ભારે ટીકા કરી. તેમણે ટ્રમ્પ પર અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલતા ગતિરોધ અંગે ખોટા દાવા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. આ સાથે જ ઈરાની નેતાએ ચેતવણી આપી કે ઈરાન પર સતત દબાણ નાખવાના ગ્લોબલ શિપિંગ પર ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે. એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં ગાલિબફે કહ્યું કે ટ્રમ્પે એક કલાકમાં સાત દાવા કર્યા અને સાતેય દાવા ખોટા હતા. આ ઉપરાંત તેમણે કહ્યું કે સંઘર્ષ અને વાતચીત બંનેમાં અમેરિકા નિષ્ફળ રહ્યું છે અને તે આવા ખોટા દાવા કરીને સફળ થઈ શકશે નહીં.
۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.
۲- با این دروغگوییها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.
۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026
તેમણે એવી પણ ચેતવણી આપી કે જો ઈરાની બંદરો પર હાલની નાકાબંધી ચાલુ રહેશે તો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ આઝાદીથી ખુલ્લું નહીં રહે. ગાલિબફે કહ્યું કે સમુદ્રી અવરજવર હવે ઈરાનના કંટ્રોલમાં રહેશે અને રસ્તા રાજનીતિક સંદેશાની જગ્યાએ ગ્રાઉન્ડસ્તરની પરિસ્થિતિને આધારે નક્કી થશે.
અત્રે જણાવવાનું કે ઈરાનની આ સ્પષ્ટતા એવા સમયે આવી છે કે જ્યારે ટ્રમ્પે વારંવાર ખાતરી અપાવી છે કે ઈરાન શાંતિ સમજૂતિ પર સહમત થવાની નજીક છે. તેમનો દાવો છે કે ઈરાન પોતાનો ન્યૂક્લિયર પ્રોગ્રામ રદ કરી શકે છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ કોમર્શિયલ અવરજવર માટે સંપૂર્ણ રીતે ખુલી જશે.
આ બધા વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ કહ્યું કે લેબનોન સાથે યુદ્ધવિરામ બાદ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ હવે કોમર્શિયલ જહાજો માટે સંપૂર્ણ રીતે ખુલ્લુ છે. જો કે ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ રસ્તો સંપૂર્ણ રીતે અવરજવર માટે તૈયાર છે પરંતુ તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ઈરાન પર અમેરિકાની નેવીની નાકાબંધી જ્યાં સુધી કોઈ સમજૂતિ નહીં થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે. ઈઝરાયલ અને હિજબુલ્લાહ વચ્ચે યુદ્ધવિરામ હાલ તો વિસ્તારમાં શાંતિ લાવી રહ્યો છે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીત ચાલુ
એવા પણ સમાચાર છે કે અમેરિકા અને ઈરાનના પ્રતિનિધિઓ જલદી પાકિસ્તાનમાં એક નવી વાતચીતના દોર માટે મળી શકે છે. જો કે તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. પરંતુ એવા સંકેત મળી રહ્યા છે કે બંને પક્ષ કોઈ સમાધાન નજીક પહોંચવાની કોશિશમાં છે. ઈરાની સૂત્રો તરફથી એવા સમાચાર ચાલે છે કે સોમવારે આ વાતચીત ઈસ્લામાબાદમાં થશે અને રવિવાર સાંજ સુધીમાં બંને દેશોના નેતાઓ પાકિસ્તાન પહોંચશે. પહેલા થયેલી શાંતિમંત્રણા નિષ્ફળ ગઈ હતી. હવે આવામાં આ વાતચીત મહત્વની ગણાઈ રહી છે.
ટ્રમ્પ ડબલ ગેમ રમી રહ્યા છે?
ટ્રમ્પની રણનીતિને સમજવી મુશ્કેલ નથી. એક બાજુ તેઓ વાતચીત દ્વારા સમાધાન કાઢવાની વાત કરે છે અને બીજી બાજુ સૈન્ય દબાણ યથાવત રાખે છે. હાલ સ્થિતિ ખુબ નાજુક કહી શકાય. 21 એપ્રિલની ડેડલાઈન નજીક છે. સમગ્ર દુનિયાની નજર ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે કોઈ ડીલ થાય છે કે નહીં તેના પર છે.
