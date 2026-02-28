Iran-Israel War: બન્ને મિત્ર દેશોના યુદ્ધમાં ભારત માટે કેમ છે ધર્મસંકટ જેવી સ્થિતિ, હવે કોનો સાથ આપશે ઈન્ડિયા?
Iran-Israel War: ઈરાન મધ્ય એશિયામાં ભારતનો પ્રવેશદ્વાર છે. ભારતે મધ્ય એશિયા સાથે સીધો સંપર્ક બનાવવા માટે ઈરાનના ચાબહાર બંદરમાં અબજો ડોલરનું રોકાણ કર્યું છે. આ બંદર પાકિસ્તાનના ગ્વાદર બંદરનો હરીફ છે. બીજી તરફ જો ભારત ઈઝરાયલ સાથે જોડાઈ છે, તો આવી સ્થિતિમાં ચાબહાર પ્રોજેક્ટ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
- મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધમાં ભારત માટે 'અગ્નિપરીક્ષા' જેવો સમય
- ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે ભારતના આર્થિક અને સુરક્ષા હિતો દાવ પર
- ચાબહાર પ્રોજેક્ટ બચાવવો કે ઈઝરાયલનો સાથ આપવો?
Iran-Israel War: ઈઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પર કરવામાં આવેલા હુમલા બાદ મિડલ ઈસ્ટમાં ભારે તણાવ વધ્યો છે. મિડલ ઈસ્ટના તમામ મુસ્લિમ દેશોના લોકોમાં ડરનો માહોલ છે. કોઈને ખબર નથી કે, બોમ્બ કે મિસાઈલ ક્યારે અને ક્યાં પડી શકે છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયલે સંયુક્ત રીતે ઈરાન પર હુમલો કર્યો છે. જો કે, ઈરાન ચૂપ બેસી રહેવાનું નહોતું. તેણે પણ મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકાના સાથી દેશો જેમ કે, સાઉદી અરેબિયા અને કતાર સહિત 7 દેશો પર હુમલો કર્યો છે. પરંતુ હવે પ્રશ્ન એ ઊભા થઈ રહ્યા છે કે, આ યુદ્ધમાં ભારતનું વલણ શું રહેશે? ભારત કોને સમર્થન આપશે? કારણ કે ભારતના ઈઝરાયલ અને ઈરાન બન્ને સાથે સારા સંબંધો છે.
એક તરફ ભારતે ઇઝરાયલ સાથે મળીને સુરક્ષા અને ટેકનોલોજી સંબંધો મજબૂત કર્યા છે, તો બીજી બાજુ ઇરાનમાં ચાબહાર પાર્ટ સાથે સાંસ્કૃતિક સંબંધો પણ મજબૂત કર્યા છે. આવી સ્થિતિમા ભારત માટે આ બન્ને દેશોમાંથી કોઈ એક દેશની સાથે જોડાવું ખૂબ જ નિર્ણાયક નિર્ણય લેવાની સ્થિતિ બની ગઈ છે.
ભારત માટે કસોટીનો સમય
ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના આ સંઘર્ષે માત્ર પશ્ચિમ એશિયામાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દુનિયામાં રાજદ્વારીને એક નવી પરીક્ષાની સ્થિતિમાં મુકી દીધી છે. આ સંઘર્ષ વચ્ચે ભારતની સ્થિતિ ખૂબ જ સંવેદનશીલ બની ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં જ્યારે બન્ને દેશો વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે, ત્યારે ભારત માટે સંતુલન જાળવવું એક મોટો રાજદ્વારી પડકાર બની ગયું છે. એક તરફ ભારતે પોતાના વ્યૂહાત્મક અને સુરક્ષા હિતોને આગળ વધારવાના છે, જ્યારે બીજી તરફ તેણે પ્રાદેશિક સ્થિરતા અને પોતાના આર્થિક હિતોનું પણ રક્ષણ કરવાનું છે. આવનારા દિવસોમાં ભારતની વિદેશ નીતિ કુશળતા અને સંતુલન ક્ષમતાની સાચી કસોટી હશે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ?
ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના આ યુદ્ધમાં ભારત કોની સાથે ઉભું રહેશે? આ પ્રશ્ન દરેકના મનમાં ઊઠી રહ્યો છે. આ પ્રશ્નનો જવાબ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો તો મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, એક્સપર્ટના મતવ્યો અલગ-અલગ છે. જેમાંથી કેટલાકે લોકોએ દાવો કર્યો કે, ભારત બન્નેની વચ્ચે તટસ્થ રહેશે, જ્યારે કેટલાકે દાવો કર્યો કે, ભારત ઇઝરાયલની સાથે જશે. બીબીસીના રિપોર્ટ અનુસાર, થિંક ટેન્ક ORFમાં સ્ટ્રેટેજિક સ્ટડીઝના ફેલો કબીર તનેજા કહે છે કે, "ઇઝરાયલ અને ઇરાન વચ્ચેના સંઘર્ષમાં ભારતનું વલણ ખૂબ જ સંતુલિત રહેશે. બાકીની દુનિયાની જેમ ભારત પરમાણુ શક્તિ સંપન્ન ઈરાનના પક્ષમાં નથી." અન્ય નિષ્ણાત ઇન્ડો-પેસિફિક એનાલિસ્ટ ડેરેક ગ્રોસમેને બીબીસીને જણાવ્યું કે, "યુદ્ધની વચ્ચે ભારત ઇઝરાયલનું સમર્થન કરશે, પરંતુ તે બિનશરતી નહીં હોય. આ હુમલા અંગે ભારત ચોક્કસપણે ઇરાન પર ઇઝરાયલના હુમલાનું સમર્થન કરશે નહીં."
ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધમાં શું હશે ભારતનું વલણ?
ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચેનું આ યુદ્ધ ભારત માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ પરીક્ષાનો સમય છે. આવી સ્થિતિમાં ભારત માટે તે નિર્ણય લેવો ખૂબ જ મુશ્કેલ છે કે, ભારત આ યુદ્ધમાં કોનો સાથ આપશે. ભારત આ નાજુક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તટસ્થ રહેવાનું પસંદ કરી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે, ઈરાન મધ્ય એશિયામાં ભારત માટે પ્રવેશદ્વાર છે. ભારતે મધ્ય એશિયા સાથે સીધો સંપર્ક સ્થાપિત કરવા માટે ઈરાનના ચાબહાર બંદરમાં અબજો ડોલરનું રોકાણ કર્યું છે. આ બંદર પાકિસ્તાનના ગ્વાદર બંદરનો હરીફ છે.
બીજી બાજુ જો ભારત ઈઝરાયલ સાથે જોડાઈ છે, તો તેનો ચાબહાર પ્રોજેક્ટ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. ભારત ઈરાન સાથે જોડાશે નહીં, તેનું એક કારણ છે. પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓપરેશન સિંદૂરમાં ઈઝરાયલે ભારતને મોટી મદદ કરી હતી. ભારત માટે આ નિર્ણય ખૂબ જ મુશ્કેલ હશે. આ પરિસ્થિતિથી બચવા માટે ભારતે યુદ્ધને રોકવાની સલાહ આપવાની સાથે તટસ્થ રહેવું પડશે.
