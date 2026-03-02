EXPLAINER : ઈરાનમાં યુદ્ધ પણ અમેરિકાનો ટાર્ગેટ ચીન, બેવડો ફટકો પહોંચાડ્યો, હથિયારો અને તેલનો ખેલ કર્યો બંધ
US-Israel War against Iran :યુદ્ધ ઈરાકમાં ચાલી રહ્યું છે પણ ખરી ગેમ અમેરિકા ચીન સામે રમી રહ્યું છે. પાકિસ્તાન, વેનેઝુએલા હવે ઈરાન... ચીન માટે સંકટ એ એક દૂરની ઘટના નથી, ચીન ઈરાનની કુલ તેલ નિકાસના 80 ટકા ક્રૂડની આયાત કરે છે. 2025માં ચીને ઈરાનમાંથી લગભગ 13.8 લાખ બેરલ પ્રતિદિન તેલની ખરીદી કરી છે. ચીનની અર્થવ્યવસ્થાને કમજોર કરવા માટે ચીન સામે સીધું નહીં પરોક્ષ યુદ્ધ લડી રહ્યું છે અમેરિકા....
- ચીન ઈરાન વચ્ચે 25 વર્ષનો સહયોગ છે, હવે ઈરાનની જવાબી કાર્યવાહીથી ચીન માટે આ જોખમરૂપ સાબિત થશે.
- ચીને હુમલાઓની નિંદા કરી સીઝફાયરની માગ કરી છે, જોકે એને કોઈ આર્થિક કાર્યવાહી કરી નથી જેનાથી તેલની ખરીદી ખતરામાં પડી જાય
- ચીનના હથિયારો ફેલ સાબિત કર્યા અને સસ્તા ઓઈલની ખરીદીના માર્ગો બંધ કર્યા
- હવે ચીન પાસે સાઉદી અને રશિયા હાલમાં વિકલ્પ રહ્યાં
- પાકિસ્તાન, ઈરાન અને વેનેઝુએલામાં ચીનના હથિયારો રહ્યાં ફેલ
Trending Photos
US-Israel War against Iran: ઈરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હુમલાએ સૌથી મોટુ સંકટ એ ચીન માટે પેદા કર્યું છે. 2025માં ચીને લગભગ પ્રતિદિન 13.8 લાખ બેરલ તેલની ખરીદી કરી હતી. ચીનના હાલના સૌથી મોટા સપ્લાયર એ સાઉદી અને રશિયા છે. તણાવ બાદ ચૂપચાપ ચીનની રિફાયનરીઓએ તેલની ખરીદી ઓછી કરી સસ્તા રશિયાના ઓઈલ પર ફોકસ કર્યું છે.
ઈરાનની જવાબી કાર્વવાહી મોટી ભૂલ!
એવલોન ઈન્ટલિજન્સના સહ સ્થાપક બાલકૃષ્ણન કહે છે કે ઈરાનની જવાબી કાર્યવાહી એ એક રણનીતિક ભૂલ છે. એમના અુસાર ઈરાન એ ફક્ત એક મજબૂત સૈન્ય સંગઠન સામે લડી રહ્યું નથી પણ પશ્વિમ એશિયામાં ચીનની ઉર્જા અને ભૂ રાજનીતિક રણનીતિને ખતરામાં મૂકી રહ્યું છે. પશ્વિમી પ્રતિબંધો છતાં ઈરાનના સસ્તા તેલનો સપ્લાય એ ચીનમાં સ્થિર રહ્યો છે. હવે સ્થિતિ એવી છે કે ઈરાને ગલ્ફ કન્ટ્રીઓ પર હુમલાઓ કરીને ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાને સીધી મદદ કરી દીધી છે.
ચીનને નુકસાન, ભારે ધૂઆપૂંઆ થયેલું છે
હવે ચીન ખુલ્લેઆમ તો ઈરાનની સામે આવશે નહીં પણ અમેરિકા અને સહયોગીઓને મીડલ ઈસ્ટમાં મજબૂત સાથીદારો ઈરાનની સામે મળી જશે એ સૌથી મોટી સફળતા છે. હાલમાં ચીન યુદ્ધની આલોચના કરી રહ્યું છે અને ઈરાન રશિયા અને ખાડી દેશોમાંથી પોતાની જરૂરિયાતને સંતુલિત કરી રહ્યું છે. હોર્મુંઝની ખાડી બંધ થવાને પગલે પણ ચીનને મોટું નુક્સાન થઈ રહ્યું છે. ચીન હાલમાં ધૂઆપૂઆ છે, રશિયા પણ અમેરિકાના હુમલાથી અકળાયેલું છે પણ હવે નાટો દેશોએ અમેરિકાને ટેકો જાહેર કરી દેતાં એશિયાના આ 2 સુપર પાવર દેશોએ ચૂપકીદી સાધવાની નૌબત આવે તેમ છે.
પશ્ચિમી દેશોનો વિકલ્પ બની રહ્યું હતું ચીન
લાંબા સમયથી પશ્વિમનો સૌથી શક્તિશાળી વિકલ્પ તરીકે ચીન ઉભરી રહ્યું છે. અમેરિકાની સૌથી મોટી તાકાતએ સંરક્ષણ ક્ષેત્રની કંપનીઓ છે. દુનિયાભરને હથિયારો અમેરિકા વેચે છે. જોકે, ચીનના હથિયારો સટિક ન હોવાનું ધીરેધીરે પૂરવાર થઈ રહ્યું છે. ભારતે ઓપરેશન સિંદુરમાં પાકિસ્તાનની સુરક્ષાને ધ્વસ્ત કરી દીધી હતી. વેનેઝુએલામાં પણ અમેરિકાની સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક સફળ રહી હતી. હવે ઈરાનમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હુમલાઓ રોકવામાં ચીની હથિયારો કમજોર સાબિત થઈ રહ્યાં છે. ચીને બનાવેલા હથિયારો અમેરિકાની તુલનાએ સસ્તા અને સૌથી પાવરફૂલ સાબિત કરવામાં ચીન અસફળ રહ્યું છે.
- વેનેઝુએલામાં પણ અમેરિકાની સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક સફળ
- યુદ્ધમાં અજમાવેલા ઈનોવેશન ગણાવાયા હતા હવે એ ઘટિયા એન્જિનિયરિંગ, કમજોર સોફ્ટવેર અને ખરા યુદ્ધમાં દમ વગરના હથિયારો સાબિત
- હોર્મુંઝની ખાડી બંધ થવાને પગલે પણ ચીનને મોટું નુક્સાન
- તેલ અને હથિયારો બંનેમાં અમેરિકાએ ચીનને આપી માત
હુમલા બાદ ચીનની રણનીતિ પર ગંભીર પ્રશ્નાર્થ
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલા બાદ ચીનની રણનીતિ અને રક્ષાપ્રણાલી પર ગંભીર પ્રશ્નાર્થ છવાયો છે. જેને યુદ્ધમાં અજમાવેલા ઈનોવેશન ગણાવાયા હતા હવે એ ઘટિયા એન્જિનિયરિંગ, કમજોર સોફ્ટવેર અને ખરા યુદ્ધમાં દમ વગરના હથિયારો સાબિત થઈ રહ્યાં છે.. પાકિસ્તાનમાં ચીન પર નિર્ભર સેના બેબસ થઈને દેખતી રહી અને IAF બ્રહ્મોસ મિસાઈનો એ YLC-8E એન્ટી સ્ટીલ્થ રડાર અને HQ-9 બેટરીના ભુક્કા બોલાવી દીધા હતા.
ચીન સામે મોટો પડકાર ઊભો થયો, ક્રેડિબિલિટીનો સવાલ!
આ જ રીતે ડેલ્ટા ફોર્સે વેનેઝુએલા પર કરેલી સ્ટ્રાઈક દરમિયાન ચીની હથિયારો ફેલ ગયા હતા. ચીન જે દુનિયામાં ત્રીજા નંબરનો સૌથી મોટો સપ્લાયર દેશ છે જે હવે ક્રેડેબિલિટીનો સામનો કરી રહ્યો છે. પાકિસ્તાન ચીનમાંથી 82 ટકા, વેનેઝુએલા અને ઈરાન એ સૌથી મોટા ખરીદદાર દેશો છે. એ દેશો હાલમાં કારમી હારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ખરાબ ઈન્ટીગ્રેશન અને મલ્ટિ લેયર ડિફેન્સમાં ખરા સમયે તાલમેલ બગાડે છે. વેનેઝુએલા રડાર પાર્ટસની ખામીને કારણે ફેલ ગયું હતું. જ્યારે પાકિસ્તાન અને ઈરાનને ઓપરેટર ટ્રેનીંગમાં સમસ્યા આવી રહી છે.
ઈરાન રોજનું 33 લાખ બેરલ કાચા તેલનું ઉત્પાદન કરે છે. જે ગ્લોબલ સપ્લાયના 3 ટકા છે. આ યુદ્ધને કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુંઝ પર હાલમાં અસર જોવા મળી છે. અહીંથી 20 ટકા હિસ્સો પસાર થાય છે. અમેરિકાએ જ્યારથી મિડલ ઈસ્ટ પર પોતાની સૈન્ય ગતિવિધીઓ વધારી છે ત્યારથી કાચા તેલના ભાવમાં 10 ટકાનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
ચીનની સ્ટાઈલ અમેરિકા જેવી જ, અમેરિકાના હુમલા ભારે પડી જશે
ચીન દુનિયામાં કાચા તેલનું સૌથી મોટો આયાતકાર દેશ છે. ગયા વર્ષે એને 11.6 મિલિયન બેરલ કાચા તેલની આયાત કરી હતી. જે 2024ની તુલનામાં 4.4 ટકા વધારે છે. જાણકારોનું કહેવું છે ચીને તેલનો મોટો ભંડાર જમા કરીને રાખ્યો છે. જે સસ્તા તેલની ખરીદી કરે છે અને ભાવ વધે ત્યારે ઉંચા ભાવે વેચીને કમાણી કરે છે. જે અમેરિકાની જ સ્ટ્રાઈલ છે. ચીન વેનેઝુએલા અને ઈરાન પાસેથી સૌથી સસ્તા ભાવે તેલ ખરીદીને સંગ્રહ કરી રહ્યું હતું. જે અમેરિકાની નજરમાં હતું. ઈરાન પાસેથી સૌથી વધારે ક્રૂડની ખરીદી ચીન કરી રહ્યું છે. ઈરાન પહેલાં અમેરિકાએ જે વેનજઉએલા પર હુમલો કર્યો ત્યાં પણ ચીને પ્રભુત્વ વધાર્યું હતું. યુએસ એનર્જી ઈન્ફોર્મેશન એડમિનિસ્ટ્રેશનના રિપોર્ટ મુજબ વેનેઝુએલા પાસે 303 અબજ બેરલ ક્રૂડ ઓઈલ છે. ચીન વેનેઝુએલા પાસેથી 20થી 25 ટકા ડિસ્કાઉન્ટમાં ઓઈલની ખરીદી કરી રહ્યું હતું. અમેરીકાએ માદુરોની ધરપકડ કરીને ચીન માટે સસ્તા ઓઈલના તમામ દરવાજા ધીરેધીરે બંધ કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. અમેરિકા ઈરાનમાં પણ પપેટ સરકાર ઈચ્છતું હતું પણ એના મનસૂબા પૂરા થયા નથી. અહીં પણ અમેરિકા પપેટ સરકાર બેસાડશે તો એનો સૌથી મોટો ફટકો ચીનને પડશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે