Iran-Israel War: અમેરિકાએ કર્યું ઘાતક ડૂમ્સડે મિસાઈલનું ટેસ્ટિંગ, હિરોશીમાથી વધુ તબાહી મચી શકે, જો પરમાણુ યુદ્ધ થાય તો પણ આ દેશોને નહીં આવે ઊની આંચ!
Us'doomsday' missile Testing: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ભેગા મળીને ઈરાન પર જે ભીષણ હુમલા કર્યા અને યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું તેનો આજે છઠ્ઠો દિવસ છે. ઈરાન મરણિયુ બનીને ઈઝરાયેલ અને ખાડીમાં અમેરિકાના સાથી દેશોની પદુડી કાઢી રહ્યું છે. ત્યારે અમેરિકાએ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. જેને જોતા પરમાણુ યુદ્ધની ચર્ચાઓ ફરી શરૂ થઈ છે. જો પરમાણુ યુદ્ધ એક સમયે થઈ પણ જાય તો એવા કયા દેશો છે જે સુરક્ષિત રહી શકે તેવી સંભાવના છે...ખાસ જાણો.
- અમેરિકાએ Doomsday મિસાઈલ ટેસ્ટ કર્યો
- મિનિટમેન III નામની આ મિસાઈલ પરમાણુ હથિયારો લઈ જવા સક્ષમ
- ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ પરમાણુ યુદ્ધમાં ફેરવાય તેનું જોખમ?
- પરમાણુ યુદ્ધ થાય તો કયા દેશો સુરક્ષિત રહી શકે તે જાણો
Trending Photos
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું અને આજે આ યુદ્ધનો છઠ્ઠો દિવસ છે. યુદ્ધનો અંત આવે તેવા કોઈ એંધાણ દેખાતા નથી કારણ કે આ યુદ્ધ વચ્ચે અમેરિકાએ મંગળવારે રાતે કેલિફોર્નિયાના કાંઠે એક ડૂમ્સ ડે બેલિસ્ટિક મિસાઈલનું પરીક્ષણ કર્યું છે. ન્યૂયોર્ક પોસ્ટના રિપોર્ટ મુજબ સાંતા બાર્બરા પાસે વેન્ડેનબર્ગ સ્પેસ ફોર્સ બેઝથી રાતે 11 કલાકે મિનિટમેન III (Minuteman III) બેલિસ્ટિક મિસાઈલ લોન્ચ કરાઈ જે હિરોશીમા પર પાડવામાં આવેલા બોમ્બથી 20 ગણો શક્તિશાળી પરમાણુ બોમ્બ લઈ જવા સક્ષમ છે. ત્યારે એ વિચાર આવે કે જો યુદ્ધ પરમાણુ યુદ્ધમાં ફેરવાઈ જાય તો કોણ સુરક્ષિત રહી શકે.
જંગનું મેદાન બની છે ખાડી
આ ભીષણ યુદ્ધ વચ્ચે કયા દેશો સુરક્ષિત રહી શકે તે પણ પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે. મીડલ ઈસ્ટ હાલ તો જંગનું મેદાન બની ગયું છે. ફક્ત ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ નથી, અમેરિકાએ ઈઝરાયેલને સાથ આપ્યો છે અને યુદ્ધમાં ઝંપ લાવ્યું છે એટલે ખાડીમાં જેટલા પણ અમેરિકાના સાથી દેશો છે એ બધા ઈરાનના ક્રોધનો ભોગ બન્યા છે. કુવૈત, કતાર, સાઉદી અરબ, યુએઈ, બહેરીન સહિત આઠથી વધુ ખાડી દેશો હાલ ઈરાનના હુમલા ઝેલી રહ્યા છે. હવે આ દેશો પણ આકરા પાણીએ છે. ઈરાન જરાય ઝૂકવા માટે તૈયાર નથી.પોતાના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈ સહિત 40થી વધુ ટોપ નેતાઓને ગુમાવનાર ઈરાન હવે આ પાર કે પેલે પારના મૂડમાં છે. ત્યારે જો યુદ્ધ પરમાણુ યુદ્ધમાં ફેરવાય તો કયા દેશો સુરક્ષિત રહી શકે તે પણ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા થઈ રહી છે. થોડા સમય પહેલા ધ મિરરનો એક રિપોર્ટ આવ્યો હતો જે મુજબ જો વૈશ્વિક પરમાણુ યુદ્ધ થાય તો72 મિનિટમાં દુનિયાની 60 ટકા વસ્તીનો ખાતમો થઈ શકે છે.
પરમાણુ યુદ્ધના વિનાશકારી પરિણામો
થોડા સમય પહેલા આવેલા નેચર ફૂડના રિપોર્ટ મુજબ દુનિયામાં ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધ તરીકે પરમાણુ યુદ્ધ થાય તો વિનાશકારી પરિણામ આવશે. પરમાણુ હુમલામાં લાખો કરોડો લોકો માર્યા જાય અને સાથે સાથે ખેડીવાડી, વેપાર, પર્યટન સ્થળોનો ખાતમો થઈ જાય તો અર્થવ્યવસ્થાઓ તબાહ થઈ જાય. દુનિયાભરમાં 6.7 અબજ લોકો ભૂખથી મરી શકે છે. અનેક દેશોમાં તો સુનામી આવવાનું પણ જોખમ છે. અમેરિકા, કેનેડા, યુરોપ અને રશિયામાં દુષ્કાળ પડી શકે. ભારત-પાકિસ્તાન જ નહીં અમેરિકા-ઓસ્ટ્રેલિયા, ચીન જેવા દેશોમાં પણ વસ્તીનો મોટો ભાગ કૃષિ અને તેના ખાદ્યાન્ન ભંડાર પર નિર્ભર છે. વૈજ્ઞાનિકો દુનિયામાં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધથી ભયાનક તબાહીની ચેતવણી આપી ચૂક્યા છે. જેનાથી ધરતીના અસ્તિત્વનું સંકટ પણ મંડરાઈ રહ્યું છે.
અનેક દેશો પરમાણુ હથિયારો સંપન્ન
કોલ્ડ વોરમાં અમેરિકા, રશિયા પરમાણુ યુદ્ધને આરે હતા. તાઈવાન, વિયેતનામ, ફિલિપાઈન્સનો ચીન સાથે દક્ષિણ ચીની સાગર માટે વિવાદ છે. અમેરિકા આ નાના દેશોની પડખે ખડું છે. આવામાં નાની અમથી ચિંગારી પણ હુમલામાં ફેરવાઈ શકે છે. ઈઝરાયેલ પણ પરમાણુ સંપન્ન દેશ હોવાનું કહેવાય છે. ઉત્તર કોરિયા અને દક્ષિણ કોરિયા વચ્ચે પણ સરહદ વિવાદ છે અનો નોર્થ કોરિયા પાસે તો પરમાણુ હથિયારો છે. ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે જે હાલ સ્થિતિ છે તેમાં જો ભૂલેચૂકે આ પરમાણુ યુદ્ધ થાય તો એવા કયા સ્થળો છે જ્યાં લોકો સુરક્ષિત રહી શકે.
ભૂટાન
ભૂટાન એ પહાડોથી ઘેરાયેલો વિશ્વનો એક એવો દેશ છે જે ભૌગોલિક રીતે ખુબ મજબૂત છે. તેણે આમ પણ વૈશ્વિક સ્તરે પોતાની જાતને ઉથલપાથલથી દૂર રાખી છે. તેની તો સેના પણ નથી. 1971માં ભૂટાનને યુએનમાંથી સ્વતંત્ર દેશનો દરજ્જો મળ્યો હતો. દુનિયામાં જો કઈ પણ થાય તો પરમાણુ બોમ્બ હુમલાથી સૌથી સુરક્ષિત દેશોમાં ભૂટાન પણ સામેલ હશે.
સ્વિટ્ઝરલેન્ડ
ધરતી પરનું સ્વર્ગ ગણાતું સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખરેખર વિપરિત પરિસ્થિતિમાં સ્વર્ગ જેવું જ બની શકે છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન પણ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખુબ સુરક્ષિત રહ્યું હતું. દુનિયાના કોઈ પણ ભાગમાં પરમાણુ હુમલો થયા બાદ પણ અહીં સુરક્ષા મહેસૂસ થઈ શકે છે. પોતાના પહાડી વિસ્તારના કારણે આ દેશ સુરક્ષિત ગણાય છે.સ્વિટ્ઝરલેન્ડ પણ વૈશ્વિક રાજકારણના તાણાવાણાથી દૂર રહે છે. યુરોપીયન દેશ કેન્ટનમાં વહેંચાયેલો છે અને તે નાનામાં નાના નિર્ણય માટે જનમત સંગ્રહ કરે છે. અહીંની સરકારો અને જનતા વધુ રાજનીતિક મહત્વકાંક્ષા ધરાવતા નથી. આમ છતાં યુરોપ પર જોખમ જોતા અહીં પરમાણુ બંકર બનાવવામાં આવેલા છે. જેથી કરીને પરમાણુ હુમલા સમયે જનતા સુરક્ષિત રહી શકે.
ન્યૂઝીલેન્ડ
ન્યૂઝીલેન્ડની ગણતરી પણ શાંત દેશોમાં થાય છે. વૈશ્વિક શાંતિના સૂચકાંકમાં તેનો નંબર ઘણો ઉપર આવે છે. પોતાના પહાડી વિસ્તારના કારણે તે સુરક્ષામાં અવ્વલ છે. ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ વકરે તો પણ તેને નિશાન બનાવવામાં આવે તેવી સંભાવના નહીવત છે.
આઈસલેન્ડ
આઈસલેન્ડની ગણતરી પણ શાંતિપૂર્ણ દેશોમાં થાય છે. આ દેશે ક્યારેય કોઈ પણ યુદ્ધમાં ભાગ લીધો નથી. તેની ભૌગોલિક સ્થિતિ એવી છે કે તેને યુરોપના પરંપરાગત યુદ્ધ માટે ખુબ જ ઓછો સંવેદનશીલ બનાવે છે. જાણકારોના જણાવ્યાં મુજબ જો કોઈ પણ સ્થિતિમાં ત્રીજુ વિશ્વયુદ્ધ થાય તો આ સ્થાને પરમાણુ વિસ્ફોટના કારણે ઓછું નુકસાન થાય તેવી સંભાવના છે.
એન્ટાર્કટિકા
કોઈ પણ મોટું યુદ્ધ થાય તો પણ એન્ટાર્કટિકા સૌથી સુરક્ષિત સ્થળોમાં ગણાય છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ અહીં પરમાણુ શક્તિઓથી અંતર ઘણું વધુ છે. એવું કહેવાય છે કે આ સ્થળ પર 14 મિલિયન વર્ગ કિલોમીટર શરણ લેવા માટે ઘણી જગ્યા છે. જો કે અહીં તાપમાન વધુ પડતું ઓછું હોવાના કારણે હવામાન માનવ જીવન માટે ખુબ પડકારોવાળું છે. ડેનમાર્કના સ્વામીત્વવાળું ગ્રીનલેન્ડ પણ આવું જ છે. જે રાજનીતિક રીતે તટસ્થ છે અને સંકટ સમયે સુરક્ષિત ગણાય છે.
દક્ષિણ અમેરિકાના દેશોમાં શાંતિ
આર્જેન્ટિના, ચિલી અને ઉરુગ્વે જેવા દેશો પરમાણુ હુમલાના સમયે દુષ્કાળ કે ખાદ્ય સંકટથી બચી શકે છે. પરમાણુ હુમલા સમયે આ દેશ લાંબા સમય સુધી સંકટનો સામનો કરી શકે તેવી સ્થિતિ ધરાવે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા અહેવાલો અને ઉપલબ્ધ જાણકારીઓ પર આધારિત છે, તેની સત્યતા અંગે Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે