ઈરાને સાઉદીમાં અમેરિકી એમ્બેસી પર કર્યો હુમલો, કતારે પાડ્યા ઈરાનના વિમાન, જાણો યુદ્ધ પર 12 લેટેસ્ટ અપડેટ

Iran Israel War Latest Update: ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી યુદ્ધ જેવી સ્થિતિમાં હવે અનેક દેશો ઝપેટમાં આવી ગયા છે. ઈઝરાયેલને અમેરિકાએ સાથ આપતા ઈરાને તેના સાથી દેશોનો ખુડદો બોલાવવાનો શરૂ કર્યો છે અને બીજી પણ એવી કાર્યવાહી કરી છે જેમાં દુનિયાના અનેક દેશો તેની ઝપેટમાં આવી રહ્યા છે. સૌથી મોટી સમસ્યા ઓઈલના સપ્લાય પર ઊભી થઈ રહી છે. સ્થિતિ પર 12 લેટેસ્ટ અપડેટ ખાસ જાણો.
- ઓમાનના દરિયામાં જહાજ પર થયેલા હુમલામાં 3 ભારતીયોના મોત
- યુએઈથી મર્યાદિત ઈવેક્યુએશન ફ્લાઈટ્સ શરૂ થઈ છે
- 2 ઈરાની ફાઈટર જેટ તોડ્યાનો કતારનો દાવો
- ઈરાને હોર્મૂઝ સ્ટ્રેટને બંધ કરવાની જાહેરાત કરી, જે આવશે તેમાં આગ લગાવશે
ગત સપ્તાહે ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ભેગા થઈને ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કરતા યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. ઈરાન પણ હવે કઈ પાછી પાની કરે તેવું લાગતું નથી કારણ કે તેણે તેમના સર્વોચ્ચ નેતા ખામેનેઈ સહિત અનેક ટોપ લીડર્સ ગુમાવ્યા છે. ધૂંધવાયેલા થયેલા ઈરાને ઈઝરાયેલ ઉપરાંત અમેરિકાના સાથી એવા અનેક ખાડી દેશો ઉપર પણ હુમલા કર્યા છે. બંને બાજુથી ધમકીઓ અપાઈ છે કે હવે પરિસ્થિતિ વકરશે. આ બધામાં મીડલ ઈસ્ટ સંપૂર્ણ રીતે ભડકે બળી રહ્યું છે. ખાડી દેશો યુદ્ધની ઝપેટમાં આવ્યા છે. સાઉદી અરબ, કતાર, યુએઈ, સહિત અનેક દેશોમાં હાહાકાર મચ્યો છે. મીડિલ ઈસ્ટની પરિસ્થિતિ પર 10 મહત્વના અપડેટ ખાસ જાણો.
1. 3 ભારતીયોના મોત
ઓમાનના સમુદ્રી વિસ્તારમાં થયેલા હુમલાઓમાં જહાજ એમકેડી વ્યોમ પર આગ લાગતા 3 ભારતીયોના મોત થયા જ્યારે 20થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા. હોર્મૂઝ સ્ટ્રેટમાં વધતા તણાવથી દુનિયાભરમાં ઓઈલની આપૂર્તિ પ્રભાવિત થઈ છે. જેનાથી વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસના ભાવોમાં વધારો થયો છે.
2. યુએઈથી ફ્લાઈટ શરૂ
મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે યુદ્ધમાં ફસાયેલા મુસાફરોને કાઢવા માટે UAEથી મર્યાદિત ઈવેક્યુએશન ફ્લાઈટ્સ શરૂ થઈ છે. સોમવારે દુબઈ અને અબુધાબીથી કેટલીક ખાસ ફ્લાઈટ્સ દ્વારા લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. જ્યારે વિસ્તારમાં મોટાભાગની કોમર્શિયલ એર ટ્રાફિક હજુ પણ સસ્પેન્ડ છે. અમેરિકાએ પોતાના નાગરિકોને અપીલ કરેલી છે કે તેઓ જેમ બને તેમ જલદી વિસ્તારમાથી બહાર નીકળે. એડવાઈઝરીમાં યુએઈ ઉપરાંત જોર્ડન, સાઉદી અરબ, ઈજિપ્ત, લેબનોન અને ઓમાન સહિત કુલ 13 દેશોનો ઉલ્લેખ છે.
3. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઓપરેશન એપિક ફ્યૂરીને અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું અને સૌથી શક્તિશાળી સૈન્ય અભિયાન ગણાવ્યું છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ ઈરાનના અનેક ઠેકાણા પર હુમલા થયા જેમાં IRGCના ઠેકાણા, એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ અને અન્ય રણનીતિ ઠેકાણા સામેલ છે. તેમણે ચોખ્ખું કહી દીધુ છે કે જ્યાં સુધી સૈન્ય હેતુઓ પૂરા નહીં થાય ત્યાં સુધી અભિયાન ચાલુ રહેશે.
4 . કતારનો મોટો દાવો. કતારના રક્ષા મંત્રાલયે જણાવ્યું કે તેમના એર સ્પેસનો ભંગ કરનારા બે ઈરાની ફાઈટર વિમાનોને તેમની સેનાએ તોડી પાડ્યા. આ સાથે જ ઈરાને છોડેલી 7 બેલિસ્ટિક મિસાઈલો અને 5 ડ્રોન તેમના ત્યાં પડે તે પહેલા જ ઈન્ટરસેપ્ટ કરીને તોડી પાડ્યા.
5 . ઈરાને દાવો કર્યો છે કે તેણે છેલ્લા 24 કલાકમાં 15થી વધુ દેશોમાં અમેરિકી સૈન્ય બેઝને ટાર્ગેટ કર્યા. જો કે આ દાવાની કોઈ પુષ્ટિ થઈ શકી નથી. આ બધા વચ્ચે નાટોના મહાસચિવ માર્ક રૂટેએ સ્પષ્ટ કર્યું કે NATO આ સંઘર્ષમાં જોડાશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે અલાયન્સ મિડલ ઈસ્ટની લડાઈથી અંતર જાળવશે.
6. મિડલ ઈસ્ટનું સંકટ વકરી રહ્યું છે. કારણ કે ઈરાને હોર્મૂઝ સ્ટ્રેટને બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે અને ચેતવણી આપી છે કે જે પણ જહાજ આ સ્ટ્રેટિજિક વોટરવેમાંથી પસાર થવાની કોશિશ કરશે તેમાં આગ લગાવી દેવાશે.
7. ઈરાનની IRGCએ દાવો કર્યો છે કે તેણે કુવૈતમાં અમેરિકી સૈનિકોને હોસ્ટ કરનારા આરિફઝાન બેઝ પર 10 ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને નવો હુમલો કર્યો છે. એવો પણ દાવો કર્યો કે તેમાં સફળતા મળી.
8. ફોક્સ ન્યૂઝના રિપોર્ટ મુજબ ઈરાની ડ્રોન હુમલા સમયે રિયાધમાં અમેરિકી એમ્બેસી ખાલી હતી. કોઈ ઘાયલ થયાના સમાચાર નથી.
9. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે ઈરાન વિરુદ્ધ મિલેટ્રી કેમ્પેઈન લગભગ ચાર અઠવાડિયા સુધી ચાલી શકે છે. તેમણે દાવો કર્યો કે વોશિંગ્ટન તહેરાનની મિસાઈલો અને ન્યૂક્લિયર ક્ષમતાઓને ખતમ કરવા માટે જે પણ કરવું પડશે તે કરશે.
10. ઈઝરાયેલી સેનાએ મંગળવારે સવારે કહ્યું કે તેઓ લેબનોનની રાજધાની બૈરૂતમાં હિઝબુલ્લાહના કમાન્ડ સેન્ટર અને હથિયારોવાળી જગ્યાએ બોમ્બવર્ષા કરી રહ્યા છે.
11. યુએઈની ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રીએ કહ્યું કે તેના એર ડિફેન્સ ઈરાને છોડેલી નવી બેલિસ્ટિક મિસાઈલોનો સામનો કરી રહ્યા છે.
12. ઈરાની સરકારી મીડિયા મુજબ ઈરાને એક ડ્રોન ઈન્ટરસેપ્ટ કર્યું જેણે અબુ ગરીબ જેલ કોમ્પ્લેક્સ પાસે આવવાની કોશિશ કરી. આ જેલ એક સમયે સદામ હુસૈનની ટોર્ચર સાઈટ તરીકે કુખ્યાત હતી અને બાદમાં યુએસ કંટ્રોલમાં કેદીઓ સાથે ખોટા વ્યવહારની જગ્યા બની ગઈ. રિપોર્ટમાં કહેવાયું કે આ ઘટનામાં કોઈ નુકસાન થયું નથી.
