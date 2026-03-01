Iran Israel War: 5 મિત્ર દેશો પર ઈરાનના હુમલાનું શું છે સાચું કારણ? વિદેશ મંત્રી અરાઘચીએ કર્યો મોટો ખુલાસો
Iran Israel War: ઈરાન-અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે વધતા તણાવ દરમિયાન ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીનું એક મહત્વનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના હુમલા બાદ ઈરાને તેના પાડોશી અને મિત્ર દેશો પર થયેલા હુમલા અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમણે મિત્ર દેશોને આશ્વાસન આપતા કહ્યું કે, આ હુમલા તે દેશો પર નહીં, પરંતુ ત્યાં આવેલા અમેરિકાના સૈન્ય મથકો પર કરવામાં આવ્યા હતા.
Trending Photos
Iran Israel War Update: ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના હુમલાના જવાબમાં ઈરાને દુબઈ, બહેરીન, કતાર, કુવૈત અને સાઉદી અરેબિયા જેવા દેશો તરફ નિશાન સાધ્યું હતું.
આ બાબતે ખુલાસો કરતા વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ NBC ન્યૂઝને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે ઈરાને પર્શિયન ગલ્ફમાં આવેલા તેના સહયોગી દેશોનો સંપર્ક કર્યો છે અને સમજાવ્યું છે કે તેમનો ઈરાદો આ મિત્ર દેશો પર હુમલો કરવાનો નથી. ઈરાન માત્ર પોતાની રક્ષા માટે આ પગલાં ભરી રહ્યું છે અને તેનું મુખ્ય નિશાન તે દેશોમાં આવેલા અમેરિકાના સૈન્ય ઠેકાણાઓ છે.
ઈરાનનું વલણ
વિદેશ મંત્રીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે, ઈરાન એ વિચારીને શાંત બેસી શકે નહીં કે દુશ્મનના સૈન્ય મથકો તેના મિત્ર દેશોની ધરતી પર છે. તેમણે ભાર પૂર્વક કહ્યું કે મિત્ર દેશોએ એવું ન સમજવું જોઈએ કે હુમલો તેમના પર થયો છે, વાસ્તવમાં આ હુમલો માત્ર ત્યાં સ્થિત અમેરિકી સૈન્ય મથકો પર જ કરવામાં આવ્યો છે."
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે