Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldયુદ્ધ વચ્ચે કોકડું ગૂંચવાયું, આ 4 મુસ્લિમ દેશો પર કોણે કર્યા હુમલા? ઈરાને ઘસીને ના પાડી દીધી

યુદ્ધ વચ્ચે કોકડું ગૂંચવાયું, આ 4 મુસ્લિમ દેશો પર કોણે કર્યા હુમલા? ઈરાને ઘસીને ના પાડી દીધી

Iran-Israel War: ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ભેગા થઈને ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કર્યા ત્યારબાદ ઈરાને વળતો જવાબ આપવામાં અનેક દેશોને ટાર્ગેટ  કર્યા. એવા દેશો જ્યાં અમેરિકાના સૈન્ય બેઝ છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે એવા પણ કેટલાક દેશો પર હુમલાની ઘટનાઓ સામે આવી છે જ્યાં કોણે હુમલા કર્યા તે ખબર નથી પડતી. કારણ કે ઈરાન પર આરોપ લાગ્યા છે પરંતુ ઈરાન તેને ફોલ્સ ફ્લેગ ઓપરેશન ગણાવીને આ આરોપો ફગાવી રહ્યું છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 05, 2026, 09:30 PM IST

Trending Photos

યુદ્ધ વચ્ચે કોકડું ગૂંચવાયું, આ 4 મુસ્લિમ દેશો પર કોણે કર્યા હુમલા? ઈરાને ઘસીને ના પાડી દીધી

ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેના યુદ્ધનો આજે છઠ્ઠો દિવસ છે. હવે આ યુદ્ધની જ્વાળા બીજા દેશોને પણ પોતાના ભરડામાં લઈ રહી છે. ઈઝરાયેલને અમેરિકાનો સાથ મળ્યો તો ઈરાને ખાડીમાં અમેરિકાના સાથી દેશોને પણ છોડ્યા નહીં. જો કે આ બધા વચ્ચે એવા સમાચાર આવ્યા કે અઝરબૈજાન, ઓમાન, તુર્કી, સાઈપ્રસમાં ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલા થયા. જેના આરોપ ઈરાન પર લાગ્યા. પરંતુ ઈરાને આ હુમલા પોતે કર્યા હોવાનો ચોખ્ખો ઈન્કાર કરી દીધો અને કેટલીક ઘટનાઓને ફોલ્સ ફ્લેગ એટલે કે ખોટું બહાનું કાઢીને કરાયેલા હુમલા ગણાવ્યા છે. ત્યારે આ હુમલા કર્યા કોણે?  આ અસમંજસવાળી ઘટનાઓને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. 

અઝરબૈજાનમાં એરપોર્ટ પાસે પડ્યું ડ્રોન
અઝરબૈજાનનો એવો આરોપ છે કે તેના નખચિવાન વિસ્તારમાં એરપોર્ટ પાસે બે ડ્રોન પડ્યા. જે ઈરાનની દિશામાંથી આવ્યા હતા. આ ઘટનામાં બે નાગરિકો ઘાયલ થયા. ત્યારબાદ અઝરબૈજાને ઈરાન પર ડ્રોન હુમલાનો આરોપ લગાવ્યો. પરંતુ ઈરાનના સશસ્ત્ર દળોના જનરલ સ્ટાફે નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું કે ઈરાની સેનાએ અઝરબૈજાન તરફ કોઈ ડ્રોન મોકલ્યા નથી. ઈરાને કહ્યું કે તે અઝરબૈજાનના સાર્વભૌમત્વનું સન્માન કરે છે. આ સાથે ઈરાને ઈઝરાયેલ પર આરોપ લગાવ્યો કે તે મુસ્લિમ દેશો વચ્ચે સંબંધ ખરાબ કરવા માટે કાવતરું રચે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઓમાનમાં પણ પડ્યા ડ્રોન, ઈરાનનો ઈન્કાર
ઓમાનની સરકારી એજન્સીએ કહ્યું કે દક્ષિણ ધોફર વિસ્તારમાં બે ડ્રોન અટકાવાયા. જ્યારે એક ડ્રોન સલાલાહ પોર્ટ પાસે પડ્યું. જો કે આ ઘટનામાં કોઈ જાનમાલનું નુકસાન થયું નથી. કેટલા રિપોર્ટ્સમાં એવો દાવો છે કે આ હુમલો ઈરાન તરફથી થયો હોઈ શકે. પરંતુ ઈરાને આ આરોપ ફગાવ્યો. ઈરાની સેનાના હેડક્વાર્ટરે  કહ્યું કે ઓમાન તેનો મિત્ર અને પાડોશી દેશ છે. તેના પર કોઈ હુમલો થયો નથી. આ રિપોર્ટ ખોટા છે અને વિસ્તારમાં ભ્રમ ફેલાવવાની કોશિશ છે. 

તુર્કીમાં પડતા પડતા રહી ગઈ મિસાઈલ
4 માર્ચના રોજ તુર્કીના રક્ષા મંત્રાલયે જણાવ્યું કે નાટોની હવાઈ અને મિસાઈલ ડિફેન્સ સિસ્ટમે એક બેલિસ્ટિક મિસાઈલ રોકી જે તુર્કીની હવાઈ સીમા તરફ આગળ વધી રહી હતી. ત્યારબાદ એ સવાલ ઉઠ્યો કે આ મિસાઈલ કોણે છોડી. તુર્કી તરફથી સંકેત મળ્યા કે આ મિસાઈલ ઈરાન તરફથી આવી હોઈ શકે છે. પરંતુ 5 માર્ચના રોજ ઈરાને અધિકૃત રીતે નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું કે તેણે તુર્કી તરફ કોઈ મિસાઈલ છોડી નથી. ઈરાને કહ્યું કે તે તુર્કીના સાર્વાભૌમત્વનું સન્માન કરે છે અને તેનો ત્યાં હુમલો કરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. ઈરાને આરોપોને નિરાધાર ગણાવ્યા. 

સાઈપ્રસમાં બ્રિટિશ એરબેસ પર હુમલો
2 માર્ચના રોજ સાઈપ્રસના અક્રોટિરી સ્થિત બ્રિટિશ રોયલ એરફોર્સ બેસ પર ડ્રોન હુમલો થયો. ત્યારબાદ કેટલાક રિપોર્ટ્સમાં કહેવાયું કે આ હુમલો ઈરાન સંલગ્ન હોઈ શકે છે. પંરતુ ઈરાને આ આરોપો ફગાવ્યા. ઈરાને કહ્યું કે આ ફોલ્સ પ્લેગ ઓપરેશન હોઈ શકે છે. જેનો હેતુ વિસ્તારમાં તણાવ વધારવાનો છે. 5 માર્ચના રોજ બ્રિટનના રક્ષા મંત્રાલયે પણ કહ્યું કે જે ડ્રોનનો ઉપયોગ થયો તે શાહિદ જેવા મોડલનું હતું. પરંતુ તેને ઈરાને લોન્ચ કર્યું નહતું. આથી એ સ્પષ્ટ ન થઈ શક્યું કે કોણ જવાબદાર. 

હવે આ ઘટનાઓથી એ સ્પષ્ટ છે કે જંગ અનેક દેશોને પોતાની ઝપેટમાં લઈ રહી છે. કેટલાક હુમલાઓમાં કોણે શું કર્યું તેની જવાબદારી પણ નક્કી થઈ શકતી નથી. જેનાથી તણાવ અને ભ્રમ વધી રહ્યા છે. ઈરાનનું કહેવું છે કે તેના નામે ખોટા હુમલા દેખાડીને માહોલ ખરાબ થઈ રહ્યો છે. બીજી બાજુ પ્રભાવિત દેશો સુરક્ષાને લઈને સતર્ક છે. જો ઈરાને આ હુમલા ન કર્યા હોય તો પછી કર્યા કોણે? એ પણ એક મોટો સવાલ બને છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Iran-Israel WariranisraelNATOWorld news

Trending news