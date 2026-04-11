હોર્મુઝમાં સમુદ્રની નીચે ઈરાને મોટી ગડબડ કરી દીધી, હવે નવા ખતરામાં દુનિયા!
એક રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું કે ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરી સંપૂર્ણ રીતે ખોલવામાં અસમર્થ છે. ઈરાન સમુદ્રની નીચે બીછાવવામાં આવેલી સમુદ્રી સુરંગ વિશે ચોક્કસ માહિતી મેળવી શક્યું નથી.
Strait of Hormuz: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બે સપ્તાહના સીઝફાયરની જાહેરાત છતાં હોર્મુઝ જલડમરૂમધ્ય સંપૂર્ણ રીતે બીજીવાર ખુલી શક્યું નથી. તેની પાછળ એક ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે. ઈરાને યુદ્ધ શરૂ થતાં આ સાંકળા સમુદ્રી રસ્તામાં લેન્ડમાઇન્સ બીછાવી હતી, પરંતુ હવે ઈરાનને તેના લોકેશનની માહિતી નથી.
ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના એક રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું કે ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રીટને સંપૂર્ણ રીતે ખોલવામાં અસમર્થ છે. ઈરાન સમુદ્રની નીચે બીછાવવામાં આવેલી લેન્ડમાઇન્સના લોકેશનની માહિતી મેળવી શક્યું નથી. ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સને અમેરિકી અધિકારીઓએ તે પણ જણાવ્યું કે જો ઈરાન સમુદ્રમાં બીછાવવામાં આવેલી લેન્ડમાઇન્સની માહિતી પણ મેળવી લે તો તેની પાસે તેને હટાવવાની ક્ષમતા નથી.
અમેરિકાની માગ- હોર્મુઝ સંપૂર્ણ રીતે ખોલવામાં આવે
અમેરિકા સતત હોર્મુઝને સંપૂર્ણ રીતે ખોલવાની માગ કરી રહ્યું છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તે માટે ઈરાન સરકાર દબાવ બનાવી રહ્યાં છે. તેમ છતાં આ રસ્તા પરથી જવાજોની અવરજવર પહેલાની સ્થિતિમાં આવી શકી નથી. યુદ્ધ શરૂ થતાં પહેલા દુનિયાના તેલ અને નેચરલ ગેસનો લગભગ 20 ટકા જથ્થો હોર્મુઝ સ્ટ્રીટથી પસાર થતો હતો. યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ અહીંથી અવરજવર લગભગ ન બરાબર રહી ગઈ છે.
ઈરાનનું શું કહેવું છે?
ઈરાનની સમાચાર એજન્સીઓએ તાજેતરમાં એક નક્શો જારી કર્યો હતો. જેમાં દેખાડવામાં આવ્યું કે હોર્મુઝના એક મોટા હિસ્સામાં સમુદ્રી સુરંગો બીછાયેલી છે. ઈરાનના રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે વિસ્તારમાં માઇન્સ છે. ઈરાને તે પણ કહ્યું કે હોર્મુઝથી દરરોજ 15થી વધુ જહાજોને પાર કરવા દેવામાં આવશે નહીં. ઈરાની મીડિયા દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા નક્શામાં સમુદ્રમાં એક મોટા હિસ્સાને તેવો દર્શાવવામાં આવ્યો, જેને બફર ઝોન જણાવવામાં આવ્યો છે. ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ કોર્પ્સે સુરક્ષિત માર્ગોને દર્શાવનાર નક્શા પ્રકાશિત કર્યાં છે, પરંતુ આ માર્ગ પણ ચારે તરફ ફેલાયેલા અજાણ્યા લેન્ડમાઇન્ડથી પ્રભાવિત છે.
કેમ દુનિયા માટે નવો ખતરો?
અમેરિકી અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ઈરાને નાની બોટનો ઉપયોગ કરી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં સમુદ્રી સુરંગો બીછાવી. પરંતુ આ કામ અવ્યવસ્થિત રીતે કરવામાં આવ્યું. તે સ્પષ્ટ નથી કે ઈરાને બીછાવેલી સુરંગ દરેક જગ્યાએ છે કે નહીં. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે જો બીછાવવામાં આવેલી માઈન્સ અત્યાર સુધી પોતાની જગ્યાએથી હટી જશે. ઈરાદાપૂર્વક કેટલીક એવી રીતે બીછાવવામાં આવી છે કે તે પ્રવાહની સાથે વહી શકે. પરંતુ ઈરાને આ માર્ગને ખુલ્લો છોડી દીધો છે, જ્યાંથી શુલ્ક આપનાર જહાજો પસાર થઈ શકે.
