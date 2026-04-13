ઈરાને સુપરપાવર અમેરિકાને આપી નવી ધમકી, ખાડીમાં દરેક બંદર ટાર્ગેટ પર
Strait Of Hormuz News: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે હાલ ભારે તણાવનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ઈસ્લામાબાદ શાંતિ વાર્તા પડી ભાંગતા હવે સમગ્ર વિશ્વના માથે સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. અમેરિકા હોર્મુઝ ખોલાવવા માટે આરપારની લડાઈમાં લાગ્યું છે. હોર્મુઝની નાકાબંધી કરવાની પણ ધમકી આપી છે. બીજી બાજુ ઈરાને પણ અમેરિકાને નવી ધમકી આપી છે.
- બધુ ગયું બાજુ પર, હવે હોર્મુઝ ઈરાન અને અમેરિકા માટે નાકની લડાઈ બન્યું છે.
- અમેરિકાએ હોર્મુઝની નાકાબંધીની ધમકી આપી, તો ઈરાને પણ વળતો પ્રહાર કર્યો.
- ઈરાને કહ્યું કે ખાડીમાં કોઈ પણ બંદર સુરક્ષિત રહેશે નહીં.
Trending Photos
Hormuz Strait news: મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિ સ્થપાવાની જગ્યાએ માહોલ વધુ ગરમાઈ રહ્યો છે. એકબીજાને ધમકીઓ અપાઈ રહી છે. અમેરિકાએ હોર્મુઝની નાકાબંધીની ધમકી આપી તો ઈરાને પણ વળતો પ્રહાર કર્યો છે. ઈરાને કહી દીધુ છે કે જો તેના બંદરો પર જોખમ આવ્યું તો તો તેના વિસ્તારમાં વ્યાપક પરિણામ આવશે. ઈરાનની આ ચેતવણી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હોર્મુઝ નાકાબંધીની ધમકી બાદ આવી છે.
શું ધમકી આપી ઈરાને
ખતમ અલ અનબિયા કેન્દ્રીય મુખ્યાલયના પ્રવક્તાએ મેહર સમાચાર એજન્સીને જણાવ્યું કે વિસ્તારમાં દરિયાઈ સુરક્ષાની જવાબદારી સામૂહિક જવાબદારી હોવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે ઈરાની બંદરોને ટાર્ગેટ કરવાના કોઈ પણ પગલાંની અસર પાડોશી દેશો ઉપર પણ પડશે. પ્રવક્તાએ વધુમાં ચેતવણી આપી કે જો ઈરાની બંદરોની સુરક્ષા જોખમાઈ તો ફારસની ખાડી કે ઓમાનની ખાડીમાં કોઈ પણ બંદર સુરક્ષિત રહેશે નહીં.
The spokesperson for Khatam al-Anbiya Central Headquarters said security in the Persian Gulf and Gulf of Oman must be collective, warning that threats to Iranian ports would have wider regional consequences.
He warned that if the security of Iranian ports is threatened, no port… pic.twitter.com/3taxRljcLe
— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 13, 2026
અત્રે જણાવવાનું કે ઈરાનની આ ચેતવણી એવા સમયે આવી છે કે જ્યારે અમેરિકાની સેનાએ સોમવારે ઈરાની બંદરો અને સમુદ્રી વિસ્તારોની નાકાબંધી કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ પગલું બે સપ્તાહના યુદ્ધવિરામની જાહેરાત બાદ લેવાયું છે. જો કે ઈસ્લામાબાદમાં શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ જતા પરિસ્થિતિ વકરે તેવો અંદેશો હતો.
અમેરિકાની નાકાબંધી
અમેરિકાની કેન્દ્રીય કમાન (CENTCOM)એ કહ્યું કે નાકાબંધી સોમવારે સવારે 10 વાગ્યા(ઈરાનના સમય મુજબ સાંજે 5.30 વાગ્યાથી)થી લાગૂ થશે. જે તમામ જહાજો માટે નિષ્પક્ષ રીતે લાગૂ કરાશે. જેમાં અરબ સાગર અને ઓમાનની ખાડીના તમામ ઈરાની બંદરો સામેલ છે. જો કે કમાને એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે બિન ઈરાની બંદરો વચ્ચે મુસાફરી કરતા જહાજોને હોર્મુઝમાંથી પસાર થવા દેવાશે.
ટ્રમ્પે શું કહ્યું હતું?
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું હતું કે અમેરિકી સેના કોઈ પણ જહાજ જે આંતરરાષ્ટ્રીય જળવિસ્તારમાં ઈરાનને ગેરકાયદેસર ટોલ ચૂકવતું જણાશે તેને રોકશે. ટ્રમ્પે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે જે કોઈ ગેરકાયદેસર રીતે ટોલ ચૂકવશે તેને ખુલ્લા દરિયામાં સુરક્ષિત મુસાફરી કરવા મળશે નહીં. ટ્ર્મ્પે વધું કહ્યું કે કોઈ પણ ઈરાની જે અમારા ઉપર કે શાંતિપૂર્ણ જહાજો પર ફાયરિંગ કરશે તેને નરકમાં મોકલી દેવાશે. આ દરમિયાન તેમણે એવી પણ જાહેરાત કરી કે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં બીછાવેલી બારૂદી સુરંગોની પણ અમેરિકી સેના સફાઈ કરવા માંડશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે