/ટ્રમ્પના યુદ્ધવિરામ વચ્ચે ઈરાનનો મોટો હુમલો, જોર્ડનમાં અમેરિકી બેઝ પર બેલેસ્ટિક મિસાઇલો ઝીંકી, જાણો

Iran Attack On US Base: યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, ફરી એકવાર મોટો હુમલો થયો છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વાતચીતને મંજૂરી આપવા માટે લશ્કરી કામગીરી સ્થગિત કર્યાના થોડા દિવસો પછી, ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સે જોર્ડનમાં એક યુએસ લશ્કરી બેઝ પર અનેક બેલિસ્ટિક મિસાઇલો છોડી હતી.
જાનહાનિ કે નુકસાનના કોઈ તાત્કાલિક અહેવાલ નથી
અમેરિકાના સેન્ટ્રલ કમાન્ડે તેને હુમલો ગણાવ્યો હતો. બધી મિસાઇલોને હવામાં નષ્ટ કરવામાં આવી હતી. જો કે જાનહાનિ કે નુકસાનના કોઈ તાત્કાલિક અહેવાલ નથી. કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સે મંગળવારે પૂર્વીય સમય મુજબ સાંજે 5:45 વાગ્યે મિસાઇલો છોડી હતી. યુએસ સેના એલર્ટ છે અને સંપૂર્ણપણે તૈયાર પણ છે.
ડ્રોન હુમલામાં બે યુએસ સૈનિકો માર્યા ગયા
ઈરાનના તાજેતરના મિસાઇલ હુમલામાં જોર્ડન પર નિશાન સાધવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં આ મહિનાની શરૂઆતમાં મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલામાં બે યુએસ સૈનિકો માર્યા ગયા હતા. આ ઘટના બાદ, ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે જોડાયેલા લક્ષ્યો પર 13 રાત્રિ હુમલો શરૂ કર્યો.
વધુમાં, ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ વ્હાઇટ હાઉસમાં મળ્યાના થોડા કલાકો પછી જ આ હુમલો થયો હતો. બેઠકમાં ખાસ કરીને ઈરાન સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. વ્હાઇટ હાઉસે આ બેઠકને સકારાત્મક અને ઉત્પાદક ગણાવી હતી.
વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચેની વાતચીત સારી રીતે આગળ વધી રહી છે: ટ્રમ્પ
એક દિવસ પહેલા જ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચેની વાતચીત સારી રીતે આગળ વધી રહી છે અને કરાર થવાની સારી શક્યતા છે. જો કે, તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો વાતચીત નિષ્ફળ જાય, તો યુએસ ઈરાન સામે લશ્કરી કાર્યવાહી ફરી શરૂ કરશે.
લાલ સમુદ્રમાં સાઉદી તેલ ટેન્કર પર હુતી મિસાઇલ હુમલો
આ દરમિયાન, યમનના હુતીઓએ લાલ સમુદ્રમાં સાઉદી તેલ ટેન્કર પર બેલિસ્ટિક મિસાઇલો છોડવાનો દાવો કર્યો છે. ઈરાન સમર્થિત જૂથે આને સાઉદી અરેબિયા સામે તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલ દરિયાઈ નાકાબંધીના અમલીકરણનું કાર્ય ગણાવ્યું હતું. હુતી લશ્કરી પ્રવક્તા યાહ્યા સારીએ દાવો કર્યો હતો કે ટેન્કરે નાકાબંધીનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું અને ચેતવણીઓ છતાં માર્ગ બદલવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેને પોતાનો માર્ગ બદલવાની ફરજ પડી હતી.
બીજી ઘટનામાં, યુકે મેરીટાઇમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સ એજન્સી (યુકેએમટીઓ)એ જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ લાલ સમુદ્રમાં પસાર થઈ રહેલા ટેન્કરના કેપ્ટને વિસ્ફોટ સાંભળ્યો હતો. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, જહાજ અને તમામ ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત છે, અને કોઈ ઈજા કે પર્યાવરણીય નુકસાનના અહેવાલ નથી. જો કે, વિસ્ફોટ કથિત હુથી હુમલા સાથે જોડાયેલો છે કે કેમ તેની તાત્કાલિક પુષ્ટિ થઈ શકી નથી.