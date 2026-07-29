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ટ્રમ્પના યુદ્ધવિરામ વચ્ચે ઈરાનનો મોટો હુમલો, જોર્ડનમાં અમેરિકી બેઝ પર બેલેસ્ટિક મિસાઇલો ઝીંકી, જાણો

Iran Attack On US Base: યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે તેને એક આશ્ચર્યજનક હુમલો કરવાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો હતો. સેન્ટકોમ અનુસાર, બધી મિસાઇલો સફળતાપૂર્વક અટકાવવામાં આવી હતી. એક દિવસ પહેલા જ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે વાતચીત સારી રીતે આગળ વધી રહી છે અને ડીલ થવાની સારી તક છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 29, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:55 AM IST
ટ્રમ્પના યુદ્ધવિરામ વચ્ચે ઈરાનનો મોટો હુમલો, જોર્ડનમાં અમેરિકી બેઝ પર બેલેસ્ટિક મિસાઇલો ઝીંકી, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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