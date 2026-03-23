ટ્રમ્પની ધમકીઓ વચ્ચે ઈરાને હોર્મુઝ પર કરી મોટી જાહેરાત, શું સંકટનો આવશે ઉકેલ?

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldટ્રમ્પની ધમકીઓ વચ્ચે ઈરાને હોર્મુઝ પર કરી મોટી જાહેરાત, શું સંકટનો આવશે ઉકેલ?

Strait Of Hormuz: હોર્મુઝ સંકટની અસર દુનિયાના અનેક દેશો પર જોવા મળી રહી છે જેમાં ભારત પણ સામેલ છે. પીએ મોદીએ આજે સંસદમાં આ મુદ્દે નિવેદન પણ આપ્યું. આ બધા વચ્ચે ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે આ હોર્મુઝ જળમાર્ગ પર મોટું નિવેદન આપ્યું છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 23, 2026, 04:02 PM IST
  • ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે હોર્મુઝ પર મોટું નિવેદન આપ્યુ છે. 
  • તેમણે જણાવ્યું કે હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ છે જ નહીં. 
  • આ ઉપરાંત કયા દેશોના જહાજોને હોર્મુઝમાં અવરજવરનો રસ્તો નહીં મળે એ પણ સંકેત આપ્યો. 

વિશ્વમાં હાલ સૌથી ચિંતાનો વિષય બન્યો હોય તો તે છે હોર્મુઝ જળમાર્ગ કારણ કે ત્યાંથી અનેક દેશોમાં વેપાર થાય છે. ભારત માટે પણ આ જળમાર્ગ ખુબ મહત્વનો છે અને પીએમ મોદીએ પણ આજે સંસદના નીચલા ગૃહ લોકસભામાં આજે મિડલ ઈસ્ટના આ સંકટ પર સંબોધન કર્યું. હવે ઈરાની સરકારે આ જળમાર્ગ પર એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ કરાયો નથી.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ નથી!
ઈરાની વિદેશ મંત્રાલય તરફથી એક નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે જેમાં કહેવાયું છે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ચાર્ટર, અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના સિદ્ધાંતો માટે જવાબદાર રાષ્ટ્ર તરીકે અમે નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા અને સમુદ્રી માર્ગોની સુરક્ષાને જાળવી રાખી છે. અનેક વર્ષોથી ફારસની ખાડી, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ અને ઓમાન સાગરમાં સિદ્ધાંતોની ઈરાને રક્ષા કરી છે. જોકે, દરિયાકાંઠાના દેશોના સાર્વભૌમત્વનો આદર કર્યા વગર દરિયાઈ માર્ગોની સુરક્ષા શક્ય નથી.

નિવેદનમાં કહેવાયું છે કે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ચાર્ટરની કલમ 2(4) અને બળ પ્રયોગને પ્રતિબંધિત કરનારા નિયમનો ભગ કરીને અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર હુમલો કર્યો. આ સૈન્ય આક્રમકતાના પરિણામ સ્વરૂપે ફારસની ખાડી વિસ્તાર અને હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં એક ખતરનાક સ્થિતિ પેદા થઈ છે. આ સ્થિતિના પરિણામોએ સમુદ્રી નેવિગેશન અને શિપિંગની સુરક્ષાને સીધી રીતે પ્રભાવિત કર્યો છે. 

હોર્મુઝના ખોટા ઉપયોગને રોકવાનો પ્રયત્ન
નિવેદનમાં વધુમાં કહેવાયું છે કે ઈરાને એ સુનિશ્ચિત કરવાની કોશિશ કરી છે કે  તેના વિરુદ્ધ શત્રુતાપૂર્ણ ઉદ્દેશ્યો માટે હોર્મુઝ જળમાર્ગનો ઉપયોગ ન થઈ શકે. આવામાં હોર્મુઝ જળમાર્ગના કાંઠા રાષ્ટ્ર તરીકે નિયમોને અનુરૂપ ઈરાને એવા જહાજોને રોક્યા છે જે ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના સ્વામિત્વવાળા હોય કે તેમના સંબંધિત હોય., 

The Islamic Republic of Iran, as a responsible state committed to the… pic.twitter.com/YOMGI6Txsq

— Iran in India (@Iran_in_India) March 23, 2026

ઈરાને જવાબદાર દ્રષ્ટિકોણ અપનાવતા ફારસની ખાડી, હોર્મુઝ જળમાર્ગ અને ઓમાન સાગરમાં જહાજો અને નાવિકો પર પડનારા વધારાના જોખમોને રોકવા માટે અનેક સુરક્ષા હેતુ ઉપાયો લાગૂ કર્યા છે. અમે વારંવાર સ્પષ્ટતા કરી છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ નથી, અને તેના દ્વારા દરિયાઈ ટ્રાફિક અટકાવવામાં કરવામાં આવ્યો નથી.

જહાજોને રોકીશું નહીં
ઈરાની વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા સ્પષ્ટ કરાયું છે કે જો કોઈ દેશ તેમના વિરુદ્ધ હુમલામાં સામેલ નહીં હોય તો તેના જહાજ રોકવામાં આવશે નહીં. કોઈ જહાજ જો ઈરાન વિરુદ્ધ આક્રમકતામાં સામેલ ન હોય અને સુરક્ષા નિયમોનું પાલન કરે તો ઈરાની અધિકારીઓના સમન્વયથી હોર્મુઝ જળમાર્ગથી સુરક્ષિત માર્ગ લઈને જઈ શકે છે. 

ઈરાની વિદેશમંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ પણ પોતાની ટ્વીટમાં કહ્યું કે હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ નથી. જહાજ એટલા માટે ખચકાય છે કારણ કે વીમા કરનારાઓને અમેરિકાએ શરૂ કરેલા યુદ્ધનો ડર છે. કોઈપણ વીમાદાતા ઈરાની ધમકીઓથી પ્રભાવિત નહીં થાય. તેની જગ્યાએ આદરનો માર્ગ અપનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. વેપારની સ્વતંત્રતા વિના નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા અશક્ય છે. બંનેનો આદર કરો, નહીં તો કોઈની પણ અપેક્ષા રાખશો નહીં.

હોર્મુઝ સૌથી વધુ પ્રભાવિત
અત્રે જણાવવાનું કે ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના ઈરાન પર હુમલા બાદ હોર્મુઝ જળમાર્ગ સૌથી વધુ પ્રભાવિત છે.  આ જળમાર્ગથી જહાજોની અવરજવર બંધ થવાના કારણે દુનિયાભરમાં ઓઈલ અને ગેસનો સપ્લાય પ્રભાવિત છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વારંવાર ઈરાનને આ રૂટ ખોલવા માટે ધમકાવ્યું છે. પરંતુ તેની અસર દેખાતી નથી. આ બધા વચ્ચે ઈરાનના વિદેશમંત્રી અને મંત્રાલયનું આ નિવેદન મહત્વનું બની રહે છે. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

