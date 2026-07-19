/UAE પર મિસાઈલ હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યું છે ઈરાન ? ખાડી દેશોમાં વધ્યો યુદ્ધનો ખતરો !

અમેરિકન અખબાર ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ઈરાને સાઉદી અરેબિયા અને ઓમાનને સંકેત આપ્યો છે કે તે સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) પર મોટો હુમલો કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. અહેવાલ મુજબ, આગામી 24 કલાકમાં UAE પર મિસાઈલ હુમલો થવાની આશંકા છે. જોકે, ઈરાન કે UAE બંને તરફથી આ દાવાની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ મળી નથી.
અમેરિકાએ વૈશ્વિક સુરક્ષા એલર્ટ જાહેર કરી
આ દરમિયાન, યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે મધ્ય પૂર્વમાં ઝડપથી બગડતી સુરક્ષા પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વૈશ્વિક સુરક્ષા ચેતવણી જારી કરી છે. વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રદેશમાં સુરક્ષા પરિસ્થિતિ અત્યંત જટિલ અને અસ્થિર રહે છે. વિશ્વભરના યુએસ નાગરિકો ખાસ કરીને જેઓ મધ્ય પૂર્વમાં રહે છે અથવા મુસાફરી કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે તેમને વધારાની સાવધાની રાખવા અને સુરક્ષા સલાહનું પાલન કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
અમેરિકાના સતત ઈરાન પર હુમલા
અમેરિકાએ સતત આઠમા દિવસે ઘણા ઈરાની ટાર્ગેટ પર હુમલા કર્યા છે. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિર્દેશ પર હાથ ધરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીનો હેતુ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વાણિજ્યિક શિપિંગને ધમકી આપવાની અને ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ને નિશાન બનાવવાની ઇરાનની ક્ષમતાને નબળી પાડવાનો છે, જે યુએસ સૈનિકો પર હુમલા માટે જવાબદાર છે.
ઈરાની મીડિયાનો દાવો છે કે અમેરિકન સૈન્યએ શાદેગન, બંદર અબ્બાસ, કેશમ, હાજિયાબાદ અને સિરિક સહિત અનેક વિસ્તારોમાં બોમ્બમારા અને મિસાઈલ હુમલા કર્યા છે. દરમિયાન ઈરાને જોર્ડન અને કુવૈતમાં અમેરિકન લશ્કરી થાણાઓ પર ડ્રોન અને બેલિસ્ટિક મિસાઈલનો ઉપયોગ કરીને બદલો લેવા માટે હુમલા કર્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, જોર્ડનમાં અમેરિકન થાણા પર થયેલા હુમલામાં બે અમેરિકન સૈનિકો માર્યા ગયા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ દાવાઓની સ્વતંત્ર રીતે ચકાસણી કરવામાં આવી નથી.
અમેરિકા સાથે નવી વાટાઘાટોની કોઈ યોજના નથી : ઈરાન
ઈરાનના નાયબ વિદેશ પ્રધાન, કાઝેમ ઘરીબાદીએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાન ઓમાનની સાર્વભૌમત્વનું ઉલ્લંઘન કરશે નહીં, પરંતુ તે કોઈપણ કિંમતે હોર્મુઝ પર પોતાની સાર્વભૌમત્વ જાળવી રાખશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અમેરિકા સાથે નવી વાટાઘાટોની કોઈ યોજના નથી અને ઈરાન કહેવાતા દક્ષિણ દરિયાઈ માર્ગને સ્વીકારશે નહીં. વધુમાં, ઈરાનના ટોચના નેતૃત્વએ અમેરિકાને કડક ચેતવણી આપી છે. સુપ્રીમ લીડરના સલાહકાર મોહસેન રેઝાઈએ જણાવ્યું હતું કે જો આગામી થોડા દિવસોમાં અમેરિકાના હુમલા ચાલુ રહેશે, તો ઈરાન પણ હુમલા કરશે.
ઈરાનના સુપ્રીમ લીડરે કડક ચેતવણી જારી કરીને કહ્યું કે જો હુમલા ચાલુ રહેશે, તો અમેરિકાને એવો જવાબ મળશે જે તે ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે અમેરિકા લગભગ એક મહિના પહેલા થયેલા વચગાળાના કરારનું સન્માન કરવામાં નિષ્ફળ ગયું છે, જે દર્શાવે છે કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના હસ્તાક્ષરનું હવે કોઈ મૂલ્ય નથી. સતત યુએસ હુમલાઓ અને ઈરાનની બદલાની કાર્યવાહી વચ્ચે મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે.