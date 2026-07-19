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UAE પર મિસાઈલ હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યું છે ઈરાન ? ખાડી દેશોમાં વધ્યો યુદ્ધનો ખતરો !

વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ઈરાન આગામી 24 કલાકમાં યુએઈને નિશાન બનાવી શકે છે. તો અમેરિકાએ વૈશ્વિક સુરક્ષા એલર્ટ જાહેર કરી છે, જેમાં તેના નાગરિકોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. બંને દેશો વચ્ચે સતત હુમલાઓના કારણે ખાડી દેશોમાં મોટા લશ્કરી હુમલાની શક્યતા વધી ગઈ છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 19, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:48 PM IST
UAE પર મિસાઈલ હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યું છે ઈરાન ? ખાડી દેશોમાં વધ્યો યુદ્ધનો ખતરો !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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