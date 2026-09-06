/ઈરાનનો US વોરશિપ પર મિસાઈલ હુમલો, ભડક્યું અમેરિકા, કહ્યું: ડૂબાડી દેશું બધા જહાજો

Iran US Naval Confrontation: ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલ લશ્કરી મુકાબલો એક ખતરનાક વળાંક પર પહોંચી ગયો છે. ઈરાનના ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ દાવો કર્યો છે કે તેણે યુએસ નેવી એરક્રાફ્ટ કેરિયર અને નેવી ડિસ્ટ્રોયરને નિશાન બનાવીને અનેક બેલિસ્ટિક મિસાઈલો છોડી હતી. ઈરાની સૈન્યનું કહેવું છે કે આ US યુદ્ધ જહાજો તેમના જહાજોને હેરાન કરી રહ્યા હતા અને દરિયાઈ નાકાબંધીમાં સામેલ હતા.
નુકસાન બાદ યુએસ યુદ્ધ જહાજો પીછેહઠ કરી: ઈરાન
અલ જઝીરા અને ઈરાની સમાચાર એજન્સી તસ્નીમ અનુસાર, IRGCનો દાવો છે કે તેમના મિસાઈલ હુમલાઓથી યુએસ જહાજોને ભારે નુકસાન થયું છે, જેના કારણે તેઓ ડરીને વિસ્તારમાંથી ભાગી ગયા છે.
જોકે, યુએસ સૈન્યએ ઈરાનના દાવાઓને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે. એસોસિએટેડ પ્રેસ (AP) અનુસાર, યુએસ અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેમના એરક્રાફ્ટ કેરિયર અને ડિસ્ટ્રોયરએ ઈરાની હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા. આ ઘટનામાં કોઈ યુએસ સૈનિક ઘાયલ થયાના અહેવાલ નથી. બદલામાં, યુએસએ અહેવાલ આપ્યો કે તેણે ત્રણ ઈરાની તેલ ટેન્કરોને સંપૂર્ણપણે નાશ કરી દીધા છે.
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડની ચેતવણી અને IRGCનો વળતો હુમલો
યુએસ સેન્ટકોમ કમાન્ડર એડમિરલ બ્રેડ કૂપરે કડક વલણ અપનાવતા કહ્યું કે, જો તમે અમારા બે જહાજો પર હુમલો કરશો, તો અમે ભારે આર્થિક કિંમત વસૂલ કરીશું અને તમારા ત્રણ જહાજો ડૂબાડીશું.
યુએસ ડિફેન્સ સેક્રેટરી પીટ હેગસેથે પણ ઈરાનને ચેતવણી આપી હતી કે જો તેહરાન યુએસ નેવી જહાજો પર હુમલો કરશે, તો યુએસ ઈરાની ઓઈલ ટેન્કરોનો નાશ કરશે અને ડૂબાડી દેશે. તેમણે કહ્યું કે, તેઓએ ફક્ત યુએસ નેવી પર એક પણ ગોળીબાર કરવાનો નથી. આ દરમિયાન, વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે પ્રાદેશિક તણાવ વધી ગયો છે.
ઈરાની સૈન્ય (IRGC)એ યુએસ કમાન્ડરના નિવેદન પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા
IRGCAએ એક નિવેદન જાહેર કરીને કહ્યું કે, જો યુએસ તેની આક્રમક કાર્યવાહી ચાલુ રાખે છે, તો તેણે ઈરાની સશસ્ત્ર દળો દ્વારા અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા અને સૌથી ગંભીર હુમલાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. અમે પહેલા કરતા વધુ મજબૂત છીએ.
યુએસ હુમલાઓના જવાબમાં, ઈરાને ચેતવણી આપી છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા અનધિકૃત અને યુએસ-સંલગ્ન જહાજો પર હુમલાઓ વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવશે.
એડમિરલ કૂપરે અમેરિકાના વલણનો પુનરોચ્ચાર કર્યો, અને સ્પષ્ટ કર્યું કે વોશિંગ્ટન તેના લશ્કરી દળોને સુરક્ષિત રાખવા માટે કોઈપણ હદ સુધી જશે અને જો જરૂર પડે તો ઈરાનના સમગ્ર તેલ કાફલાને નિશાન બનાવવામાં અચકાશે નહીં.