શું ભારત સહિત દુનિયાભરમાં ઈન્ટરનેટ ઠપ્પ થઈ જશે? ઈરાનની નવી ધમકીથી હડકંપ મચ્યો
Iran Warns Undersea Internet Cable: ઓઈલ અને ગેસ, પેટ્રોલ ડીઝલની લડાઈ હવે ઈન્ટરનેટ સુધી પહોંચે તેવા એંધાણ છે. કારણ કે ઈરાનની નવી ધમકી ચિંતાજનક છે. જો ઈરાને સમુદ્રની અંદર રહેલા ઈન્ટરનેટના કેબલ્સને નુકસાન પહોંચાડ્યું તો ભારત પણ મુશ્કેલીમાં મૂકાઈ શકે છે.
- હવે ડેટા વોરની વાતો થઈ રહી છે, ઈરાનની નવી ધમકીએ દુનિયાની ચિંતા વધારી છે.
- સમુદ્ર નીચે બીછાવેલા કેબલ નેટવર્કને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી શકે છે.
- જો આમ થાય તો ભારત સહિત અનેક દેશો મુશ્કેલીમાં મૂકાઈ શકે.
Trending Photos
Iran Warns Undersea Internet Cable: મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે એક અત્યંત ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ઈરાન સંલગ્ન મીડિયા અને સુરક્ષા એજન્સીઓએ સંકેત આપ્યો છે કે સમુદ્રની નીચે બીછાવેલા ઈન્ટરનેટ કેબલ્સ પણ હવે ટાર્ગેટ થઈ શકે છે. આ એ જ કેબલ્સ છે જેના પર આખી દુનિયાનું ઈન્ટરનેટ ચાલતું હોય છે. જો ઈરાને આ કેબલ્સને ટાર્ગેટ કર્યા તો શું આખી દુનિયાનું ઈન્ટરનેટ ખોરવાઈ જશે?
હવે ડેટા સુધી પહોંચશે વોર!
અત્યાર સુધી ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધમાં ઓઈલ, જહાજ, મિસાઈલો, પેટ્રોલ-ડીઝલ વગેરે ચર્ચામાં હતાં પરંતુ હવે વાત ઈન્ટરનેટ સુધી પહોંચી ગઈ છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ ઈરાનના રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ (IRGC) સંલગ્ન મીડિયાએ પર્શિયન ગલ્ફ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વચ્ચે રહેલા કેબલ નેટવર્કને હાઈલાઈટ કર્યો છે. જેનો અર્થ એ થયો કે ઈરાનનો આગામી ટાર્ગેટ અંડરસી કેબલ હોઈ શકે છે અને તેનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોખમમાં મૂકાઈ શકે છે.
હોર્મુઝ કેમ આટલું મહત્વનું
તમને જણાવી દઈએ કે હોર્મુઝ એ માત્ર ઓઈલ અને ગેસનો રૂટ નથી પરંતુ તે ડિજિટલ દુનિયાનો પણ સૌથી મોટો ચોકપોઈન્ટ છે. અહીંથી અનેક ઈન્ટરનેશનલ ફાઈબર ઓપ્ટિક કેબલ્સ પસાર થાય છે. જે એશિયા, યુરોપ અને મિડલઈસ્ટને જોડાયેલા રાખે છે. જો કોઈ નુકસાન થાય તો તે ફક્ત એક દેશ પુરતું નહીં પરંતુ અનેક દેશોની ઈન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીને પ્રભાવિત કરી શકે છે. આ એ જ રસ્તો છે જ્યાંથી દુનિયાનો મોટો ડેટા ટ્રાફિક પસાર થાય છે. ખાડી દેશો જેમ કે UAE, સાઉદી અરબ, કતાર અને કુવૈતની ઈન્ટરનેટ લાઈફલાઈન આ કેબલ્સ પર ટકેલી છે.
કેટલી અસર થઈ શકે?
રેડ સી અને હોર્મુઝની આસપાસ ડઝનો જેટલા સબમરીન કેબલ્સ રહેલા છે. ફક્ત રેડ સીમાં જ લગભગ 15થી 20 કેબલ્સ પસાર થાય છે. આ કબલ્સ ભેગા થઈને એશિયા, યુરોપ, અને આફ્રીકા વચ્ચે ડેટા ટ્રાફિકનો મોટો ભાગ સંભાળે છે. કેટલાક રિપોર્ટ્સ મુજબ દુનિયાનો 95 ટકાથી વધુ ઈન્ટરનેટ ડેટા આ અંડરસી કેબલ્સથી ચાલે છે. જો એક કે બે કેબલ કપાઈ જાય તો તેની અસર સીમિત રહી શકે છે. પરંતુ જો એક સાથે અનેક કબલ્સને નુકસાન થાય તો ઈન્ટરનેટ સ્પીડ સ્લો થઈ શકે, વેબસાઈટો ડાઉન થાય, અને બેંકિંગ, ક્લાઉડ અને ડિજિટલ સર્વિસિસ પર અસર પડી શકે છે.
શું ભારતને પણ છે જોખમ?
ભારત આ મામલે સંપૂર્ણ રીતે સિક્યોર અને સેફ નથી. ભારતનો લગભગ 60 ટકા ઈન્ટરનેટ ટ્રાફિક પશ્ચિમ તરફ એટલે કે મિડલ ઈસ્ટ અને યુરોપ જનારા કેબલ્સથી થઈને પસાર થાય છે. તેનો અર્થ એ થયો કે જો હોર્મુઝ કે રેડ સીમાં કેબલ્સને નુકસાન થાય તો ભારતમાં ઈન્ટરનેટ ધીમું પડી શકે છે, ખાસ કરીને ઈન્ટરનેશનલ વેબસાઈટ્સ, ક્લાઉડ સર્વિસીસ અને ઓનલાઈન પેમેન્ટ સિસ્ટમ પર અસર પડી શકે છે.
જો કે ભારત પાસે એક બીજો રસ્તો પણ છે જે પૂર્વ તરફ સિંગાપુર અને પેસેફિક દ્વારા જાય છે પરંતુ તે સંપૂર્ણ રીતે બેકઅપની જેમ કામ કરી શકે નહીં. આથી જોખમ તો રહે.
કેબલ્સને નુકસાન કઈ રીતે થઈ શકે?
અંડર સી કબલ્સને કાપવા એટલા સરળ હોતા નથી. પરંતુ તે અશક્ય પણ નથી. અનેકવાર તે જાણી જોઈને નહીં પરંતુ અકસ્માતના કારણે તૂટે છે. જેમ કે જહાજના એંકરનું ઘસાવું, કે સમુદ્રમાં માઈન બિછાવવી. પહેલા પણ આવા કેસ સામે આવી ચૂક્યા છે જ્યારે એક જહાજના કારણે અનેક કેબલ્સ કપાી ગયા હતા અને તેની અસર ઈન્ટરનેટ પર પડી હતી. જો કોઈ દેશ જાણી જોઈને આવું કામ કરે તો તે વધુ મોટો ખતરો બની શકે છે કારણ કે એક સાથે અનેક કબલ્સ ટાર્ગેટ થઈ શકે છે.
જો કેબલ કપાઈ જાય તો?
- સૌથી પહેલા તો ઈન્ટરનેટ સ્પીડ પર અસર જોવા મળે. પછી ધીરે ધીરે મોટા પ્લેટફોર્મ પર અસર પડે.
- બેંકિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન, UPI, ક્લાઉડ સર્વિસીસ, વીડિયો સ્ટ્રિમિંગ, અને ઈન્ટરનેશનલ કોલિંગ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
- જો નુકસાન વધુ થાય અને રિપેર કરનારી ટીમ ત્યાં પહોંચી ન શકે તો સમસ્યા અનેક અઠવાડિયા કે મહિનાઓ સુધી રહે છે. પહેલા પણ કેટલાક કેબલ્સને ઠીક કરતા ઘણો સમય લાગી ચૂક્યો છે.
આ ધમકી છે કે પછી મોટો ખતરો?
એક્સપર્ટ્સનું એવું માનવું છે કે આ ફક્ત એક ધમકી નહીં પરંતુ એક સ્ટ્રેટિજિક સિગ્નલ પણ છે. એટલેકે જો યુદ્ધ વધે તો ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ ટાર્ગેટ થઈ શકે છે. જો કે એક વાત એ પણ છે કે જો ઈરાન કેબલ્સ કાપે તો તેનું પોતાનું ઈન્ટરનેટ પણ પ્રભાવિત થઈ શકે. આથી અનેક એક્સપર્ટ્સ તેને અંતિમ વિકલ્પ પણ ગણે છે. પરંતુ આમ છતાં જોખમ તો ખરું.
તમને જણાવી દઈએ કે દુનિયા માટે હવે ઈન્ટરનેટ ખુબ મહત્વનું છે. દુનિયા ડેટા ઉપર પણ ચાલે છે. આ ડેટા સમુદ્રની અંદર બીછાવેલા પાતળા કેબલ્સમાંથી પસાર થાય છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ હવે ફક્ત એક ઓઈલ માટેનો રસ્તો જ નહીં પરંતુ ઈન્ટરનેટ માટેનો પણ મહત્વનો પોઈન્ટ બની ચૂક્યો છે. જો અહીં કઈ પણ થાય તો અસર ફક્ત મિડલ ઈસ્ટ સુધી નહીં પરંતુ ભારત સહિત સમગ્ર દુનિયા સુધી પહોંચશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે