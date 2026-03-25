નમવા તૈયાર નથી ઈરાન, ટ્રમ્પના શાંતિ પ્રસ્તાવ પર લગાવી કડક શરતો, ટોણો પણ માર્યો
Iran US Tensions: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇરાન વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના 15-મુદ્દાના શાંતિ પ્રસ્તાવના જવાબમાં, ઇરાને કડક શરતો મૂકી છે, જેમાં પ્રતિબંધો હટાવવા અને યુએસ લશ્કરી થાણાઓ બંધ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. જાણો અમેરિકા અને ઇરાને એક બીજા સામે શું શરત રાખી છે.
Trending Photos
Iran US Tensions: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા ઉગ્ર યુદ્ધ વચ્ચે, ઇરાને સંભવિત યુદ્ધવિરામ માટે ખૂબ જ હાઈ અને કડક આવશ્યકતાઓ નક્કી કરી છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ સાથેના આ સીધા અને અભૂતપૂર્વ મુકાબલામાં, તેહરાને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે પશ્ચિમી દબાણ સામે શરણાગતિ સ્વીકારશે નહીં.
તેહરાનની મુખ્ય માંગણીઓ
ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ (WSJ)ના અહેવાલ મુજબ, ઇરાનની પ્રાથમિક માંગ એ છે કે યુએસ અને ઇઝરાયલ તેના લશ્કરી અડ્ડાઓ, ઉર્જા માળખાગત સુવિધાઓ અને પરમાણુ પ્લાન્ટો પરના તમામ હવાઈ અને મિસાઇલ હુમલા તાત્કાલિક બંધ કરે.
વધુમાં, ઇરાની અધિકારીઓને ડર છે કે સામ-સામે શાંતિ વાટાઘાટો એક જાળ બની શકે છે. તેમને ડર છે કે ઇઝરાયલ અને યુએસ આ વાતચીતનો ઉપયોગ તેમના બાકીના ટોચના નેતાઓ (જેમ કે સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ-બઘેર ગાલિબાફ)ને નિશાન બનાવવા માટે કરી શકે છે. તેથી, ઇરાન વાટાઘાટોના ટેબલ પર આવતા પહેલા તેના નેતાઓની સલામતીની નક્કર ગેરંટી ઇચ્છે છે.
અહેવાલો અનુસાર, ઈરાને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે વાતચીતના ટેબલ પર પાછા ફરવા માટે અમેરિકાને મોટી છૂટછાટો આપવી પડશે. ઈરાનના ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ સત્તા પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી દીધી છે અને ઘણી કડક માંગણીઓ કરી છે, જેમાં
- ખાડી દેશોમાં સ્થિત તમામ યુએસ લશ્કરી અડ્ડાઓ બંધ કરવા જોઈએ.
- યુદ્ધ વળતર ચૂકવવું જોઈએ.
- ઈરાન પરના તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય અને યુએસ પ્રતિબંધો સંપૂર્ણપણે હટાવવા જોઈએ.
- ઈરાનને કોઈપણ પ્રતિબંધ વિના તેનો મિસાઈલ કાર્યક્રમ ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ.
પરમાણુ કાર્યક્રમ અને 'એક્સિસ ઓફ રેજીડેન્સ' પર કોઈ ડીલ નહીં.
યુદ્ધ અને સતત પ્રતિબંધોને કારણે ઈરાનની અર્થવ્યવસ્થા હાલમાં ભારે દબાણ હેઠળ છે. તેહરાન ઇચ્છે છે કે કોઈપણ કરારમાં યુએસ વહીવટીતંત્ર તેના તેલ નિકાસ અને ઉર્જા ક્ષેત્ર પર લગાવવામાં આવેલા કડક મહત્તમ દબાણ પ્રતિબંધોને હટાવવા અથવા હળવા કરવાનો સમાવેશ થાય.
અમેરિકા સતત માંગ કરે છે કે ઈરાન તેના પરમાણુ સંવર્ધન કાર્યક્રમને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરે અને તેના પ્રાદેશિક "પ્રોક્સી જૂથો" (જેમ કે હિઝબુલ્લાહ, હમાસ, વગેરે) ને ટેકો આપવાનું બંધ કરે. તેનાથી વિપરીત, ઈરાન આને તેની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મુખ્ય આધારસ્તંભ માને છે અને તેના પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ સ્વીકારવા તૈયાર નથી.
હાલની રાજદ્વારી પરિસ્થિતિ
ઈરાને જાહેરમાં ખૂબ જ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. તાજેતરમાં, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ઈરાને ક્યારેય યુદ્ધવિરામની ભીખ માંગી નથી અને જ્યાં સુધી જરૂર પડે ત્યાં સુધી પોતાના બચાવ માટે લડવા તૈયાર છે. એકંદરે, બંને પક્ષોની માંગણીઓ વચ્ચેના તફાવતો તીવ્ર છે, જેના કારણે આ સમયે કોઈપણ ઝડપી શાંતિ કરાર થવાની શક્યતા ઓછી છે.
ટ્રમ્પનો 15-મુદ્દાનો શાંતિ પ્રસ્તાવ
ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઈમ્સ અનુસાર, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે મધ્યસ્થી દ્વારા 15-મુદ્દાનો યુદ્ધવિરામ પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે (કથિત રીતે પાકિસ્તાન તરફથી). પાકિસ્તાને પણ વાટાઘાટોનું આયોજન કરવાની ઓફર કરી છે. જો કે, જ્યારે અમેરિકા શાંતિનો પ્રસ્તાવ મૂકી રહ્યું છે, ત્યારે તે તેની લશ્કરી તાકાત પણ વધારી રહ્યું છે. વોશિંગ્ટન પહેલાથી જ તૈનાત 50,000 સૈનિકોને વધારાના મરીન યુનિટ અને સૈનિકો મોકલીને પ્રદેશમાં તેની હાજરી મજબૂત કરી રહ્યું છે.
ઈરાનનો કટાક્ષ: તમે તમારી જાત સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છો
ઈરાને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દાવાની મજાક ઉડાવી છે કે અમેરિકા યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે ઈરાન સાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યું છે. ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સી દ્વારા પ્રસારિત કરાયેલા એક વીડિયોમાં ખાતમ અલ-અંબિયા મુખ્યાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા તેની "વ્યૂહાત્મક હાર" ને રાજદ્વારી વિજય તરીકે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે અને એવું લાગે છે કે તેઓ "પોતાની સાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે".
પ્રવક્તાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે જ્યાં સુધી અમેરિકા અને ઇઝરાયલી લશ્કરી કાર્યવાહી બંધ ન થાય ત્યાં સુધી શાંતિ શક્ય નથી. તેમણે ચેતવણી પણ આપી હતી કે જ્યાં સુધી ઈરાનની લશ્કરી તાકાતની વાસ્તવિકતા સ્વીકારવામાં ન આવે ત્યાં સુધી વૈશ્વિક ઊર્જા બજાર અસ્થિર રહેશે.
ઈઝરાયલ અને અમેરિકા પર ઈરાની મિસાઈલ હુમલા ચાલુ
જ્યારે ટ્રમ્પ દાવો કરે છે કે ઈરાનની લશ્કરી ક્ષમતાઓ મોટાભાગે નાશ પામી છે અને તે સમાધાન ઇચ્છે છે, ત્યારે જમીન પર વાસ્તવિકતા તેનાથી વિપરીત છે. ઈરાને બુધવારે તેના ઓપરેશન ટ્રુ પ્રોમિસ 4ના 80મા તબક્કાના ફૂટેજ જાહેર કર્યા, જેમાં યુએસ અને ઇઝરાયલી લક્ષ્યો પર મિસાઈલો છોડવામાં આવી હતી. IRGC દાવો કરે છે કે તેના અગાઉના હુમલાઓ ઇઝરાયલી હવાઈ સંરક્ષણમાં ઘૂસી ગયા હતા અને તેલ અવીવ, બીરશેબા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લશ્કરી અને ગુપ્તચર સુવિધાઓને નિશાન બનાવી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે