ઈરાન કે ઈઝરાયેલ... ક્યાંની મહિલાઓ આપે છે વધુ બાળકોને જન્મ? જાણો બન્ને દેશોનો ફર્ટિલિટી રેટ

Iran Israel Fertility Rate: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે ઈરાન અને ઈઝરાયેલના ફર્ટિલિટી રેટે દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ચાલો જાણીએ કે, કયા દેશમાં મહિલાઓ વધુ સંખ્યામાં બાળકોને જન્મ આપે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:29 PM IST
  • મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધ વચ્ચે બદલાતી જનસંખ્યાની કહાની
  • ઈરાન અને ઈઝરાયેલમાં કયો દેશ ડેમોગ્રાફીના મોરચે આગળ
  • કયા દેશની મહિલાઓ ફેમિલી પ્લાનિંગમાં આપી રહી છે પ્રાથમિકતા?

Iran Israel Fertility Rate: મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધ વચ્ચે ઈરાન અને ઈઝરાયેલની સૈન્ય તાકાત પર તો દુનિયાની નજર છે જ, પરંતુ એક મોરચો એવો પણ છે જ્યાંના આંકડા સૌને ચોંકાવી રહ્યા છે. આ મોરચો છે ડેમોગ્રાફી એટલે કે જનસંખ્યાનો. યુદ્ધ, પ્રતિબંધો અને સામાજિક બદલાવો વચ્ચે બન્ને દેશોની મહિલાઓ ફેમિલી પ્લાનિંગને લઈને તદ્દન અલગ વલણ અપનાવી રહી છે. જ્યાં ઈઝરાયેલ વિકસિત દેશોની યાદીમાં સૌથી વધુ ફર્ટિલિટી રેટ ધરાવતો દેશ છે, ત્યાં બીજી તરફ ઈરાન તેના ઘટતા જન્મદરને સંભાળવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે.

ઈરાનમાં બદલાતો ટ્રેન્ડ
ઈરાનમાં મહિલાઓના અધિકારો અને હિજાબ કાયદાઓ અવારનવાર ચર્ચામાં આવતા રહે છે, પરંતુ ત્યાંના માતૃત્વના ડેટા એક અલગ જ કહાની કહે છે. હાલના રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઈરાનમાં મહિલાઓ હવે પહેલાની સરખામણીમાં થોડી મોડી માતા બની રહી છે.

વર્ષ 2024ના શરૂઆતના મહિનાઓમાં પ્રથમ વખત માતા બનનાર મહિલાઓની સરેરાશ ઉંમર 27.4 વર્ષ નોંધાઈ હતી, જે 2025માં વધીને 27.7 વર્ષ થઈ ગઈ છે. આ બદલાવ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, શિક્ષણ અને શહેરીકરણને કારણે મહિલાઓ હવે કરિયર અને વ્યક્તિગત વિકાસને પ્રાથમિકતા આપી રહી છે.

ઈરાનનો ફર્ટિલિટી રેટ
ઈરાનના કુલ પ્રજનન દર એટલે કે ફર્ટિલિટી રેટ પર નજર કરીએ તો, 2024માં તે સરેરાશ 2.08 બાળક પ્રતિ મહિલા રહ્યો હતો. રસપ્રદ વાત એ છે કે, 2023ની સરખામણીમાં 2024માં તેમાં 22.77 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ઈરાનમાં જન્મદર સતત ઘટી રહ્યો હતો, જેને જોતા ત્યાંની સરકારે વસ્તી વધારવા માટે ઘણી નવી નીતિઓ અને પ્રોત્સાહક યોજનાઓ અમલમાં મૂકી. હવે સરકારી આંકડાઓમાં આ નીતિઓની અસર સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે અને ઘટતી વસ્તીનો ખતરો હાલ પૂરતો ટળતો જોવા મળી રહ્યો છે.

ઈઝરાયેલની સ્થિતિ
ઈઝરાયેલ દુનિયાનો એકમાત્ર એવો વિકસિત દેશ છે જ્યાં ફર્ટિલિટી રેટ (TFR) રિપ્લેસમેન્ટ લેવલ (2.1) કરતા ઘણો ઉપર છે. હાલમાં ઈઝરાયેલનો ફર્ટિલિટી રેટ 2.9 થી 3.0 બાળક પ્રતિ મહિલા છે.

આ આંકડા OECD દેશોની સરેરાશ 1.5 કરતા બમણો છે. ઈઝરાયેલમાં બાળકોની વધુ સંખ્યાને ત્યાંની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને સંસ્કૃતિનો હિસ્સો માનવામાં આવે છે, આ જ કારણ છે કે વિકસિત દેશોની યાદીમાં સામેલ હોવા છતાં ત્યાંની વસ્તી ઝડપથી વધી રહી છે.

સામાજિક માળખું અને કારણો
ઈઝરાયેલના ઊંચા પ્રજનન દર પાછળ ત્યાંના સામાજિક માળખાનો મોટો હાથ છે: અતિ-રૂઢિચુસ્ત યહૂદી સમુદાયમાં આ દર 6.6થી ઉપર છે, જે ઘણો વધારે છે. જ્યારે અરબ મૂળની મહિલાઓમાં આ દર ઘટીને 3.0 થયો છે. ધર્મનિરપેક્ષ યહૂદી મહિલાઓમાં આ દર 2.0 ની આસપાસ છે.

જો કે, 2024-2025ના નવા આંકડાઓમાં ઈઝરાયેલમાં જન્મદરમાં મામૂલી ઘટાડો નોંધાયો છે, જે ત્યાંના સમાજમાં આવી રહેલા આધુનિક બદલાવો તરફ ઈશારો કરે છે. જો બન્ને દેશોની સરખામણી કરવામાં આવે તો, ઈઝરાયેલની મહિલાઓ સરેરાશ ઈરાનની મહિલાઓ કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપી રહી છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

