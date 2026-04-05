યુદ્ધ વચ્ચે ઈરાને કર્યા ગુજરાતના વખાણ! હર્ષ સંઘવીની પોસ્ટનો ઈરાની દૂતાવાસે આપ્યો જવાબ

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldયુદ્ધ વચ્ચે ઈરાને કર્યા ગુજરાતના વખાણ! હર્ષ સંઘવીની પોસ્ટનો ઈરાની દૂતાવાસે આપ્યો જવાબ

Iran Gujarat Relations : અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધને પગલે તહેરાનના હોર્મુઝ સ્ટ્રેઈટમાં જહાજના આવન-જાવન પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવાયો છે. ભારત સહિત પોતાના કેટલાક મિત્ર દેશોએ ઈરાને પરમિશન આપી છે. ભારતનું વધુ એક ટેન્કર સફળતાપૂર્વક ખાડીમાંથી પસાર થઈ ગયું છે. જેને લઈને ઈરાને ગુજરાતનું નામ લઈને ખાસ સંદેશ આપ્યો છે. મુંબઈ સ્થિત ઈરાની દૂતાવાસે ભારત અને ખાસ કરીને ગુજરાત સાથે ઈરાનના સંબંધોને લઈને વખાણ કરવામાં આવ્યા છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:11 PM IST
  • LPG લઈને આવી રહેલું ભારતનું 7 મું ટેન્કર આ રસ્તાથી પસાર થઈ ગયું
  • ઈરાની દૂતાવાસે ગુજરાતના વખાણ કરતી પોસ્ટ શેર કરી
  • ઈરાને કહ્યું, ભારત અને ખાસ કરીને ગુજરાત અમારા માટે ખાસ સ્થાન ધરાવે છે

India-flagged LPG tanker Green Sanvi crosses Strait of Hormuz : એલપીજી લઈને આવી રહેલા ભારતનું સાતમું સ્ટ્રેઈટ ઓફ હોર્મુઝ સફળતાપૂર્વક પાર થઈ ગયું છે. ઈરાને કહ્યું કે, ભારત અને ખાસ કરીને ગુજરાતનો ઈતિહાસ ઈરાન સાથે જોડાયેલો છે. ઐતિહાસિક ઘટનાક્રમને યાદ કરતા ઈરાને કહ્યું કે, સદીઓ પહેલા ઈરાનથી ગુજરાત પહોંચેલા લોકોનું ગુજરાત શાનદાર રીતે સ્વાગત-સત્કાર કર્યો હતો. ઈરાને ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની પોસ્ટ પર આ જવાબ આપ્યો છે.

વધુ એક ભારતીય જહાજે હોર્મુઝ પાર કર્યું 
ઈરાન-ઈઝરાયેલ જંગ વચ્ચે જ્યારે સ્ટ્રેઈટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ પડ્યું છે. આવામાં LPG લઈને આવી રહેલું ભારતનું 7 મું ટેન્કર આ રસ્તાથી પસાર થઈ ગયું છે. આ ટેન્કરનું નામ ગ્રીન સાંવી છે. આ LPG ટેન્કર જ્યારે સ્ટ્રેઈટ ઓફ હોર્મુઝથી પસાર થયું તો ઈરાને ભારત માટે એક ખાસ મેસેજ જાહેર કર્યો. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગ્રીન સાંવી જહાજ 46650 મેટ્રિક ટન LPG લઈને સમુદ્રી માર્ગ પાર કરીને ભારત પરત ફરી રહ્યું છે. 

Building on this enduring civilizational bond, we remain committed to further strengthening the ties of friendship & cooperation.#Iran https://t.co/KHruteGkY2

— Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 4, 2026

 

ગુજરાતની ઈરાનના ઈતિહાસમાં ખાસ જગ્યા
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક પોસ્ટમાં મુંબઈ સ્થિત ઈરાન દૂતાવાસે કહ્યું કે, ભારત અને ખાસ કરીને ગુજરાત અમારા ઈતિહાસમાં ખાસ સ્થાન ધરાવે છે. દૂતાવાસે ગુજરાતના ઉપમુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના પોસ્ટને શેર કરતા જવાબ આપ્યો. સંઘવીએ LPG ટેન્કરના સુરક્ષિત પસાર થવાની બાબતને ભારતની કુટનીતિની જીત બતાવી. 

ઈરાનથી આવેલા લોકોનું ગુજરાત કર્યું હતું સ્વાગત
ભારતે ખાસ કરીને ગુજરાત, અમારા ઈતિહાસમાં ખાસ સ્થાન ધરાવે છે. તેઓએ કહ્યું કે, સદીઓ પહેલા અમારા દેશમાંથી આવેલા લોકોનું ગુજરાતે બહુ જ આદર-સત્કારથી સ્વાગત કર્યું હતું. 

આ પણ વાંચો :

 

 

ઈરાને પ્રાચીન બંદર લોથલનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો
ઈરાને જે ઈતિહાસનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે સંભવત ગુજરાતમાં સ્થિત પ્રાચીન બંદર લોથલનો સંદર્ભ છે. જેને લગભગ 4000 વર્ષ પહેલા સિંઘુ ઘાટીના શહેરોને ફારસી કાંઠા સાથે જોડ્યું હતું. ઈરાને આગળ કહ્યું કે, આ મજબુત અને જૂની સભ્યતાગત સંબંધને આધાર બનાવ્યો છે. અમે મિત્રતા અને સહયોગના સંબંધોને વધુ મજબૂત કરવા પૂરી રીતે પ્રતિબદ્ધ છીએ. 

સ્ટ્રેઈટ ઓફ હોર્મુઝમાં હજી કેટલા જહાજ ફસાયેલા છે
તમને જણાવી દઈએ કે, અત્યાર સુધી LPG લઈ આવતા 6 જહાજ સ્ટ્રેઈટ ઓફ હોર્મુઝ પાર કરીને ભારતના દરિયાકિનારે પહોંચી ગયા છે. આ માર્ગથી દુનિયાની કુલ ઓઈલ જરૂરિયાતનો પાંચમો ભાગ સપ્લાય થાય છે. આ જળમાર્ગ મધ્ય-પશ્ચિમમાં લગભગ 17 ભારતીય જહાજ ફસાયેલા છે. આ મહત્વના જળમાર્ગના પ્રભાવી રૂપથી બંધ થઈ જવાને કારણે વૈશ્વિક કાચા તેલની કિમતોમાં ભારે ઉછાળ આવ્યો છે. 

આ પણ વાંચો :

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

