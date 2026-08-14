/આવતા મહિને ભારત આવી રહ્યા છે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન, મિડલ ઈસ્ટ સંકટ વચ્ચે કેમ ખાસ હશે આ મુલાકાત?

Iran President India Visit: ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન આવતા મહિને એટલે કે સપ્ટેમ્બરમાં નવી દિલ્હી આવી રહ્યા છે. અમેરિકા સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે ઈરાની સૂત્રોએ શુક્રવારે આ માહિતી આપી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાન આગામી બ્રિક્સ સમિટમાં સામેલ થવા માટે સપ્ટેમ્બરમાં નવી દિલ્હીની મુલાકાત લેશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 18મુ બ્રિક્સ (BRICS) શિખર સંમેલન 12-13 સપ્ટેમ્બરે નવી દિલ્હીમાં યોજાવાનું છે. આ મુલાકાત એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ભારત પોતાની અધ્યક્ષતામાં 18મા બ્રિક્સ સમિટની યજમાની કરી રહ્યું છે.
ઈરાની રાષ્ટ્રપતિની આ મુલાકાત વૈશ્વિક અને ક્ષેત્રીય રાજદ્વારીની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે ભારત વર્ષ 2026માં પોતાની અધ્યક્ષતા અંતર્ગત આ બ્રિક્સ શિખર સંમેલનની યજમાની કરી રહ્યું છે. ભારતે આ જ વર્ષની શરૂઆતમાં બ્રાઝિલ પાસેથી બ્રિક્સ જૂથની કમાન સંભાળી હતી. આ વર્ષના સંમેલનનો મુખ્ય વિષય એટલે કે થીમ "મજબૂતી, નવીનતા, સહયોગ અને સસ્ટેનેબિલિટી માટે નિર્માણ" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) રાખવામાં આવી છે.
બ્રિક્સમાં ઈરાનની ભૂમિકા અને વધતો વ્યાપ
ઈરાન અને ભારત વચ્ચેના સંબંધો છેલ્લા કેટલાક સમયમાં ખૂબ જ મજબૂત થયા છે. ઈરાન વર્ષ 2024માં ઇજિપ્ત, ઇથિઓપિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) સાથે બ્રિક્સનું પૂર્ણ સભ્ય બન્યું હતું. ત્યારબાદ વર્ષ 2025માં ઈન્ડોનેશિયા પણ આ જૂથમાં સામેલ થઈ ગયું, જેથી બ્રિક્સના કુલ સભ્યોની સંખ્યા હવે 11 થઈ ગઈ છે.
આ પહેલાં ઓક્ટોબર 2024માં રશિયાના કઝાનમાં યોજાયેલા બ્રિક્સ શિખર સંમેલનની બાજુમાં રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી ક્ષેત્રીય અને રાજદ્વારી સંબંધો પર ચર્ચા કરી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન પણ ભારત અને ઈરાન વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોની સાથે-સાથે ક્ષેત્રીય સ્થિતિ પર પણ ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે.
પશ્ચિમ એશિયા સંકટ અને ભારતીય મધ્યસ્થતાનું સ્વાગત
આ મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે, જ્યારે મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવની સ્થિતિ છે. હાલમાં જ જૂન મહિનામાં ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી બ્રિક્સ વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકમાં સામેલ થવા ભારત આવ્યા હતા. તેમણે વૈશ્વિક શાંતિ સ્થાપિત કરવામાં નવી દિલ્હીની ભૂમિકાની પ્રશંસા કરી હતી.
ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ કહ્યું હતું કે, ભારત પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલ તણાવને ઓછો કરવામાં એક "મોટી ભૂમિકા" ભજવી શકે છે. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, તેહરાન કોઈપણ સૈન્ય સંઘર્ષના પક્ષમાં નથી અને આ સંકટનો એકમાત્ર ઉકેલ વાતચીત દ્વારા જ સંભવ છે. આ ઉપરાંત તેમણે ભારતીય વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર સાથે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ અને વેપારની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા પર પણ સકારાત્મક ચર્ચા કરી હતી.