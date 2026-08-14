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આવતા મહિને ભારત આવી રહ્યા છે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન, મિડલ ઈસ્ટ સંકટ વચ્ચે કેમ ખાસ હશે આ મુલાકાત?

Iran President India Visit: ઈરાન 2024માં ઇજિપ્ત, ઇથિઓપિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત સાથે બ્રિક્સનું પૂર્ણ સભ્ય બન્યું હતું. ઈન્ડોનેશિયા 2025માં બ્રિક્સમાં સામેલ થયું, જેથી પૂર્ણ સભ્યોની કુલ સંખ્યા 11 થઈ ગઈ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 14, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:45 PM IST
આવતા મહિને ભારત આવી રહ્યા છે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન, મિડલ ઈસ્ટ સંકટ વચ્ચે કેમ ખાસ હશે આ મુલાકાત?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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