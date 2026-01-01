હવે આ દેશમાં થશે તખ્તાપલટ? કડકડતી ઠંડીમાં 21 પ્રાંતોમાં શરૂ થયા વિરાધ પ્રદર્શન, એકનું મોત
Iran Protests: આ દરમિયાન દેશના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશકિયનના નેતૃત્વવાળી સરકાર પ્રદર્શનકારીઓ સાથે સંવાદ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. પ્રદર્શનકારીઓના વિરોધનો ગુરુવારે ચોથો દિવસ છે, જે 2025થી 2026માં પ્રવેશ કરી ચૂક્યો છે. પ્રદર્શનકારીઓ ઈરાનમાં ખામેનેઈના શાસનમાં પરિવર્તનની માંગ કરી રહ્યા છે.
Iran Protests: મધ્ય-પૂર્વના દેશ ઈરાનમાં દિવસેને દિવસે સ્થિતિ ખરાબ થઈ રહી છે. ત્યાંના સર્વોચ્ચ નેતા અલી ખામેનેઈ વિરુદ્ધ લોકોના વિરોધ પ્રદર્શનનો વ્યાપ હવે વધી રહ્યો છે. દેશના 31માંથી 21 પ્રાંતોમાં ખામેનેઈ વિરુદ્ધ બળવાની ચિંગારી ભભૂકી ઉઠી છે. 1 જાન્યુઆરી ગુરુવારના રોજ ઈરાનના પશ્ચિમી પ્રાંતમાં ખરાબ અર્થતંત્ર વિરુદ્ધ ફાટી નીકળેલા વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન 'રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ'ના એક સ્વયંસેવક સભ્યનું મોત થયું છે. તાજેતરના વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન સુરક્ષા દળોમાં આ પહેલું મોત હોવાનું કહેવાય છે.
બુધવાર રાત્રે 'બાસિજ ફોર્સ'ના 21 વર્ષીય સ્વયંસેવકના મોતને લઈને આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે, તેનાથી પ્રદર્શનો વિરુદ્ધ ઈરાન સરકારની કાર્યવાહી વધુ કડક બની શકે છે. રાજધાની તેહરાનમાં પ્રદર્શનો ભલે ધીમા પડ્યા હોય, પરંતુ અન્ય પ્રાંતોમાં ફેલાઈ રહ્યા છે. સરકારી સમાચાર એજન્સી 'ઈરના'એ રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના સભ્યના મોતની પુષ્ટિ કરી છે, જો કે વિસ્તૃત જાણકારી આપી નથી. બાસિજની નજીક ગણાતા 'સ્ટુડન્ટ ન્યૂઝ નેટવર્ક'એ લોરેસ્તાન પ્રાંતના ડેપ્યુટી ગવર્નર સઈદ પૌરાલીના હવાલાથી કહ્યું કે, પ્રદર્શનકારીઓ આ મોત માટે જવાબદાર છે.
શા માટે થઈ રહ્યા છે પ્રદર્શનો?
પૌરાલી અનુસાર, "આ શહેરમાં જાહેર વ્યવસ્થાના રક્ષણ દરમિયાન ગાર્ડનો સભ્ય શહીદ થયો છે." તેમણે જણાવ્યું કે, બાસિજના અન્ય 13 સભ્યો અને પોલીસકર્મીઓ પણ ઘાયલ થયા છે. તેમણે કહ્યું કે, આ પ્રદર્શનો આર્થિક સંકટ અને મોંઘવારીના કારણે થઈ રહ્યા છે અને આજીવિકા સંબંધી ચિંતાઓની અભિવ્યક્તિ છે. સાથે જ તેમણે કહ્યું કે, નાગરિકોની ચિંતાનું નિવારણ સમજદારીથી કરવામાં આવવું જોઈએ. આ પ્રદર્શનો તેહરાનથી લગભગ 400 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં આવેલા કૌહદશ્ત શહેરમાં થયા.
નોંધનીય છે કે, ઈરાનનું ચલણ રિયાલ ડોલર સામે ઐતિહાસિક નીચલી સપાટીએ પહોંચી ગયું છે. આ ઉપરાંત ત્યાં મોંઘવારી 42 ટકા સાથે આસમાને પહોંચી છે. તેહરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર અમેરિકા અને પશ્ચિમી દેશોના પ્રતિબંધોને કારણે ઈરાનનું અર્થતંત્ર વર્ષોથી સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. પ્રાદેશિક તણાવને કારણે જૂનમાં ઈઝરાયેલ સાથે 12 દિવસ સુધી હવાઈ યુદ્ધ થયું હતું, જેનાથી દેશની નાણાકીય સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે.
પ્રદર્શનકારીઓ સાથે સંવાદનો પ્રયાસ
આ દરમિયાન દેશના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશકિયનના નેતૃત્વવાળી સરકાર પ્રદર્શનકારીઓ સાથે સંવાદ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. પ્રદર્શનકારીઓના વિરોધનો ગુરુવારે ચોથો દિવસ છે, જે 2025થી 2026માં પ્રવેશ કરી ચૂક્યો છે. પ્રદર્શનકારીઓ ઈરાનમાં ખામેનેઈના શાસનમાં પરિવર્તનની માંગ કરી રહ્યા છે. આ લોકો ઈસ્ફહાન, હમાદાન, બાબોલ, દેહલોરન, બાગમલેક અને પિયાન જેવા શહેરોમાં રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. આ શહેરોમાં પણ સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનેઈ વિરુદ્ધ નારા લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. ઘણી ઈરાની યુનિવર્સિટીઓમાં વેપારીઓ, દુકાનદારો અને વિદ્યાર્થીઓ ઘણા દિવસોથી પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને મોટા બજારો બંધ કરાવી દીધા છે. આ દરમિયાન સરકારે બુધવારે ઠંડા હવામાનને કારણે રજા જાહેર કરીને દેશના મોટાભાગના વિસ્તારો બંધ કરાવી દીધા છે.
મૌલાનાઓ પણ આપી રહ્યા છે પ્રદર્શનકારીઓનો સાથ
પ્રદર્શનકારીઓને હટાવવા માટે સુરક્ષા દળોએ ઘણા શહેરોમાં બળપ્રયોગ કર્યો છે. સુરક્ષા દળો દ્વારા નાહવંદ, અસદાબાદ અને હમાદાન જેવા શહેરોમાં ગોળીબાર અને આંસુ ગેસ છોડવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલો છે. તેમ છતાં પ્રદર્શનકારીઓ ત્યાં અડગ રહ્યા. બીજી તરફ પ્રદર્શનકારીઓએ નિર્વાસિત રાજકુમાર રઝા પહલવીનું સમર્થન કર્યું અને પાછલા વિદ્રોહમાં મૃત્યુ પામેલા પ્રદર્શનકારીઓને યાદ કર્યા. આ વચ્ચે મૌલાનાઓનું સમર્થન પણ પ્રદર્શનકારીઓને મળવાનું શરૂ થયું છે.
