/ટ્રમ્પની તબાહ કરી દેવાની ધમકી પર ઈરાનનો પલટવાર: ‘હવે કોઈ વાતચીત નહીં થાય...’, આપ્યો જડબાતોડ જવાબ!

Iran America War: ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની, જે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ હવાઈ હુમલામાં માર્યા ગયા હતા, તેમને દફનાવવામાં આવ્યા છે. આ પહેલા, ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધવિરામ થયો હતો, અને બધાને આશા હતી કે બાબતોનો ઉકેલ આવશે. જો કે, યુદ્ધનો ભય લાગી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાનને વારંવાર ધમકીઓ આપી રહ્યા છે.
તાજેતરમાં, તેમણે કહ્યું હતું કે અમેરિકા ઈરાન સામે 1,000 મિસાઈલ છોડવા માટે તૈયાર છે. આ દરમિયાન, એવા અહેવાલો પણ બહાર આવી રહ્યા છે કે ઈરાને અમેરિકા સાથે કોઈપણ વાટાઘાટોનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાન કહે છે કે જ્યાં સુધી અમેરિકા તેની કાર્યવાહી બંધ ન કરે ત્યાં સુધી તે કોઈપણ કરાર માટે તૈયાર નથી.
શું યુદ્ધનું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે?
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે માત્ર શબ્દ યુદ્ધ જ નથી થયું, પરંતુ મિસાઈલ હુમલા પણ થયા છે. હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાં જહાજો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો, અને તરત જ, ઈરાની શહેરો પર મિસાઈલો છોડવામાં આવી. અમેરિકાએ તેહરાનની આસપાસના અનેક વિસ્તારોમાં બોમ્બમારો કર્યો, જેમાં એક તેલ રિફાઇનરી અને એક પુલનો નાશ થયો. ઈરાનનું સંપૂર્ણ ધ્યાન ખામેનીના અંતિમ સંસ્કાર પર હતું, તેઓ લાંબા સમયથી તેમના દફનવિધિની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, પરંતુ તે દરમિયાન, યુએસ હુમલાઓનો જવાબ આપવો પણ જરૂરી હતો.
ઈરાને કતર અને બહેરીનમાં લશ્કરી છાવણીઓ પર હુમલો કર્યો. ઈરાને તેલ અવીવ અને અન્ય ઘણા વિસ્તારોમાં ઇઝરાયલી લશ્કરી થાણાઓને પણ નિશાન બનાવ્યા. આ બધા વચ્ચે, ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદને બધાને ચિંતામાં મૂકી દીધા છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે જો ઈરાન તેમના પર હુમલો કરશે અથવા તેમની હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કરશે, તો ઈરાન પર 1,000થી વધુ મિસાઈલો છોડવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે યુએસ સૈન્ય આમ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે અને તેમને એક વર્ષ સુધી ઈરાન પર હુમલા કરવાનો અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને કંઈ થાય તો તેને સંપૂર્ણપણે નાશ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
મુજતબાએ બદલો લેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી
ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ મુજતબા ખામેનીએ તેમના પિતાના મૃત્યુનો બદલો લેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. તેમણે આ નિવેદન તેમના ટેલિગ્રામ એકાઉન્ટ દ્વારા આપ્યું છે. મોજતબાએ તેમના પિતાના અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન આ સંદેશ આપ્યો હતો.
સંદેશમાં લખ્યું હતું કે, અમે અમારા શહીદ નેતા અને આ બે યુદ્ધોના તમામ શહીદોના લોહીનો બદલો ગુનેગારો અને કુખ્યાત હત્યારાઓ પાસેથી લેવાનું વચન આપીએ છીએ. ખરેખર, ખામેનીના અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન લોકોએ ખુલ્લેઆમ ટ્રમ્પની હત્યા કરવાની માંગ કરી હતી.
આ નિવેદન બાદ, ટ્રમ્પે ઈરાનનો નાશ કરવાનો આદેશ આપ્યો. હવે, દરેકને ડર છે કે જો ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે બીજું યુદ્ધ ફાટી નીકળશે, તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થશે. બંને દેશો વચ્ચેના યુદ્ધમાં અન્ય દેશો પણ ભોગવશે અને સામાન્ય લોકોને તેનો સૌથી વધુ ભોગવવો પડશે.