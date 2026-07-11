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ટ્રમ્પની તબાહ કરી દેવાની ધમકી પર ઈરાનનો પલટવાર: ‘હવે કોઈ વાતચીત નહીં થાય...’, આપ્યો જડબાતોડ જવાબ!

Iran America War: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાનને વારંવાર ધમકીઓ આપી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા ઈરાન સામે 1,000 મિસાઈલ છોડવા માટે તૈયાર છે. આ દરમિયાન, એવા અહેવાલો બહાર આવી રહ્યા છે કે ઈરાને અમેરિકા સાથે કોઈપણ વાતચીતનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 11, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:29 PM IST
ટ્રમ્પની તબાહ કરી દેવાની ધમકી પર ઈરાનનો પલટવાર: ‘હવે કોઈ વાતચીત નહીં થાય...’, આપ્યો જડબાતોડ જવાબ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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