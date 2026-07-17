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ઈરાને અમેરિકાના હુમલાનો લીધો બદલો! USના ઘણા ફાઇટર જેટ તબાહ, જાણો જોર્ડનમાં શું થયું?

Iran Attack On US Aircraft: ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ કોર્પ્સ (IRGC)એ કહ્યું કે, તેમણે કેટલાય અમેરિકી રિફ્યુલિંગ વિમાનો અને ફાઇટર જેટ્સને નિશાન બનાવ્યા. આ હુમલામાં આશરે 8 લોકોના મોત થયાના સમાચાર સામે આવ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 17, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:18 PM IST
ઈરાને અમેરિકાના હુમલાનો લીધો બદલો! USના ઘણા ફાઇટર જેટ તબાહ, જાણો જોર્ડનમાં શું થયું?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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