/ઈરાને અમેરિકાના હુમલાનો લીધો બદલો! USના ઘણા ફાઇટર જેટ તબાહ, જાણો જોર્ડનમાં શું થયું?

West Asia War: પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ વચ્ચે ઈરાને દાવો કર્યો છે કે, તેમણે જોર્ડનમાં તૈનાત કેટલાય અમેરિકી મિલિટ્રી એરક્રાફ્ટ પર બેલિસ્ટિક મિસાઈલો અને ડ્રોનથી હુમલો કર્યો છે. આ હુમલો તેહરાનની કેટલીય જગ્યાઓ પર રાતભર થયેલા અમેરિકાના હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવ્યો છે. આ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 8 લોકોના મોત થયા છે.
ઈરાનના ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ કોર્પ્સ (IRGC)એ કહ્યું કે, તેમણે અમેરિકાના કેટલાય ફ્યુલ ભરનારા વિમાનો અને ફાઇટર જેટ્સને નિશાન બનાવ્યા છે અને અન્ય કેટલાયને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. તેમણે જોર્ડનના લોકોને પણ પોતાના દેશમાં આક્રમક અને ઈસ્લામ વિરોધી અમેરિકી હિતોને નિશાન બનાવવાનો આગ્રહ કર્યો છે.
સૈનિકોની હત્યાનો લીધો બદલો
ઈરાની મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, IRGCએ કહ્યું કે તેમણે ઈરાન શહેરમાં ઈરાની સૈનિકોની હત્યાના બદલામાં સીરિયાના અલ-તનફમાં એક US સ્પેશિયલ ઓપરેશન કમાન્ડ સેન્ટર પર પણ હુમલો કર્યો હતો. હાલમાં આ દાવાની પુષ્ટિ થઈ શકી નથી. તેમજ સીરિયાઈ સરકાર કે અમેરિકાની સેના તરફથી આ અંગે તાત્કાલિક કોઈ ટિપ્પણી સામે આવી નથી.
ગલ્ફ દેશોને પણ કર્યા ટાર્ગેટ
અમેરિકાની સેનાએ ફેબ્રુઆરી 2026માં કહ્યું હતું કે, તેમણે સીરિયા, જોર્ડન અને ઈરાક આ ત્રણેયની સરહદોના સંગમ પર સ્થિત અલ-તનફ પોર્ટ પરથી વાપસી કરી લીધી છે. બીજી તરફ ગોળીબાર દરમિયાન વિસ્ફોટોના અવાજો ઉત્તર ઈરાકના અર્ધ-સ્વાયત્ત કુર્દ વિસ્તારમાં ઇરબિલ અને સુલેમાનિયામાં પણ સંભળાયા. તેહરાને કતાર સહિત મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકાના સહયોગી દેશો સામે પણ નવા મિસાઈલ હુમલા કર્યા અને કુવૈતમાં એક પાવર અને વોટર ડિસેલિનેશન (પાણી શુદ્ધિકરણ) પ્લાન્ટને નુકસાન પહોંચાડ્યું.
ઈરાન પર અમેરિકાના હુમલા
નોંધનીય છે કે, અમેરિકાએ ઈરાન પર પોતાના હુમલા વધારતા ત્યાં કેટલાય પુલ અને વીજળીના ઉપકરણોને નિશાન બનાવ્યા છે. આ સિવાય ઈરાનના એક મહત્વપૂર્ણ પોર્ટ (બંદર) પર એક ટાવરને પણ ધ્વસ્ત કરી દીધો છે. આ હુમલા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની એ ધમકીઓ બાદ કરવામાં આવ્યા, જેમાં તેમણે તેહરાન પર દબાણ લાવવા માટે તેના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર હુમલા શરૂ કરવાની વાત કહી હતી. આનો હેતુ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર તેહરાનની પકડ નબળી કરવાનો હતો. ઈરાનમાં દક્ષિણના દરિયાકાંઠાના શહેરો અને ટાપુઓ પર અમેરિકાના હુમલા થયા છે. જેમાં અહવાઝ, કેશમ, બુશેહર, દશ્તી, બોસ્તાન, સિરિક અને બંદર એ લેન્ઘે સામેલ છે. અહીં અમેરિકી હુમલાથી મોટું નુકસાન થયું છે.